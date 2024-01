IBES 2024: Wer ist nominiert? Alle Dschungelprüfungen im Überblick

Das Dschungelcamp ist in vollem Gange und wie immer entscheiden in der ersten Woche die Zuschauer, wer zur Prüfung antreten muss. Bekanntlich werden immer die Kandidaten nominiert, die sich besonders zickig und zimperlich geben. In Woche zwei dürfen die Camper sich dann gegenseitig nominieren. Oftmals treten dann auch Kandidaten an, die gerne eine Dschungelprüfung absolvieren möchten, um mehr Sterne und folglich mehr Essen zu erspielen.

Wer wann antreten musste, erfahrt ihr hier.

Tag 4: Am 22. Januar muss Leyla Lahour zur Dschungelprüfung antreten

Bei der Prüfung „Panodrama-Blick“ muss Leyla auf ein Gerüst in zwölf Metern Höhe klettern und Sterne aus Kisten sammeln, die mit Spinnen und anderen Krabbelviechern gefüllt sind. Wie sich die 27-Jährige mit Höhenangst schlägt, erfahren wir bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab 22.15 Uhr auf RTL.

Tag 3: Am 21. Januar mussten Twenty4Tim und Leyla Lahour zur Dschungelprüfung antreten

Für Tim und Leyla begann an Tag 3 das Wellness-Abenteuer „Ich bin im Spa – Holt mich hier raus“ in zwei ebenerdigen Kammern, in denen sich an den Seiten sechs durch Schlösser gesicherte Sterne befanden.

Nachdem die zwei Prüflinge in ihren Kammern festgeschnallt waren, kam die erste Ratte zu Tim und eine erste Echse in Leylas Spa-Kerker, die ihren Kopf berührte. In dieser Sekunde schrie die 27-Jährige panisch auf und rief gleichzeitig „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Für wenige Sekunden passierte nichts. „Ich habe doch den Satz gesagt“, rief Leyla. „Hast du?“, fragte Moderatorin Sonja Zietlow. „Willst du raus? Sag es nochmal ganz schnell!“ Leyla rief ein zweites Mal „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, danach war die Prüfung sofort vorbei. Ranger befreiten die schluchzende Leyla, auch Sonja Zietlow kam tröstend dazu. Null Sterne.

Leyla entschuldigte sich bei Tim, der sie beruhigte und in den Arm nahm: „Dir muss gar nichts leidtun. Du bist nicht mehr in der Prüfung. Atme ein und atme aus. Niemand ist dir böse!“ Ohne Sterne und alles andere als entspannt traten Tim und Leyla den Weg vom Dschungel-Spa zurück ins Camp an.

Tag 2: Am 20. Januar mussten Twenty4Tim und Kim Virginia zur Dschungelprüfung antreten

Die Zuschauer hatten entschieden: Twenty4Tim und Kim Virginia mussten am Samstag zur Dschungelprüfung „Quarterschreck“ antreten. Während Kims Kopf in einer Kugel voller Kakerlaken steckte, wurde Tim in einer Plastikhose voller bissiger Ameisen geplagt. Dabei musste Kim Footballs abschrauben und ihm zuwerfen. Im Anschluss gab es für beide auch noch einen Hotdog mit Krokodilpenis und Innereien-Senf. Danach mussten sie in Käfigen stehen und Sterne durch ein Gitter schieben, während abartige Substanzen wie Innereien und Schleim auf sie hinabregneten. Insgesamt erspielten sie fünf Sterne.

Tag 1: Am 19. Januar mussten alle Kandidaten zur Dschungelprüfung antreten

Bei der Prüfung „Würg & Travel“ mussten die Dschungelcamper ihr vermeintliches Gepäck einem „Zöllner“ übergeben. Dieser fand bei der Durchsuchung der Koffer dann verbotenerweise eingeführte Lebensmittel, die die Promis unter Zeitdruck verspeisen mussten. Darunter waren Fischaugen, Ziegenhoden, pürierte Würmer und mehr. Es traten zwar alle Promis an. Jedoch erspielten sie nur sechs von zwölf Sternen, weil nicht alle ihre „Mahlzeiten“ pünktlich verschluckt hatten.