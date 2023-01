Dschungelcamp 2023: Martin Semmelrogge ist wohl raus

Dschungel-Junkies können es kaum erwarten: Am 13. Januar startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die 16. Staffel. Doch schon im Vorfeld brodelt die Gerüchteküche um die Promis. Wer zieht ein und wer ist verhindert? Und: Wie steht es um den Corona-Test von Gigi Birofio? Antworten auf diese und viele weitere Fragen findet ihr unserem Ticker.

Dschungelcamp 2023: 16. Staffel – das ist bis jetzt passiert

+++ Donnerstag, 12. Januar 2023 +++

Die gute Nachricht vorweg: Reality-Star Gigi Birofio („Ex On The Beach“) hat kein Corona mehr! Der 23-Jährige hatte sich eine Woche vor dem Einzug ins Camp noch mit dem Virus infiziert. Doch am Donnerstag (12. Januar) gab es Entwarnung: Gigi ist wieder negativ.

Wer derzeit nicht so viel Glück hat, ist Martin Semmelrogge. Der „Das Boot“-Schauspieler hängt in Katar fest, dem letzten Zwischenstopp vor Australien. Wie „Bild“ berichtet, könne er wegen verschiedener Vorstrafen nicht ohne weiteres nach Australien einreisen. Und obwohl RTL sein endgültiges Aus am Donnerstag noch nicht verkündet hat, kam der Sender bereits mit einer neuen Überraschungskandidatin um die Ecke. „Botschaftsluder“ Djamila Rowe zieht nun offiziell ein – anstelle Semmelrogges? Das will der Privatsender mit Sitz in Köln erst am Freitag, den 13. bekanntgeben.