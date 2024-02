Dschungelcamp 2024: Diese Prüfungen stehen im Finale an

Bevor die Zuschauer die neue Dschungelkönigin oder den -könig wählen, müssen sich Twenty4Tim, Lucy Diakovska und Leyla Lahouar ein letztes Mal in spektakulären Dschungelprüfungen beweisen. Wer wächst am letzten Tag im Dschungel noch über sich hinaus? Wer schmiert ab? Und wer bekommt am Ende Zepter und Krone überreicht? In ihren finalen Prüfungen spielen die drei Stars um jeweils drei Vor-, Haupt- und Nachspeisen sowie ihre Lieblingsdrinks und persönliche „Goodies“. RTL präsentiert heute Abend um 22:15 Uhr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale“ – wie immer auch im Live-Stream auf RTL+. Bereits zuvor läuft ab 20.15 Uhr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale“.

Dschungelcamp 2024: Diese Prüfung muss Twenty4Tim im Finale absolvieren

More passion, more energy, more footwork! Als erster Star im großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ muss Tim zur Dschungelprüfung „Footwork“ ran. Um fünf Sterne zu gewinnen, muss es der 23-Jährige fünf Minuten liegend in einer sargartigen Grube mit Schlangen und Pythons aushalten und währenddessen Sterne abschrauben. Tickt der TikToker aus? Tim kämpft für drei Vorspeisen sowie sein Lieblingsgetränk und ein persönliches „Goodie“.

Lucy kämpft im Dschungelcamp-Finale mit einer Essensprüfung um die Hauptspeisen

More passion, more energy, more footwork! Lucy muss als zweiter Star im großen Finale ran und nimmt in der Dschungelprüfung „Engery“ am legendären Holztisch Platz, um hier diverse Köstlichkeiten des Dschungels zu verputzen. Fünf Gänge werden dem Pop-Star nacheinander serviert. Für jeden erfolgreich verputzten Gang gibt es einen Stern. Pro Gang wird Lucy zunächst eine Verlockung angeboten – ein normales, leckeres Gericht. Entscheidet sie sich für die Verlockung, ist die Prüfung beendet und alle Sterne sind verloren. Lucys Problem in dieser Prüfung? Ihr starker Würgereflex! Wie schlägt sich Lucy? Sie kämpft für drei Hauptspeisen sowie für ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches „Goodie“.

Dschungelcamp-Finale 2024: Leyla Lahour wird mit Insekten konfrontiert

More passion, more energy, more footwork! Zur letzten Dschungelprüfung dieser Staffel muss Leyla antreten. Die 27-Jährige wird auf einer Scheibe auf dem Boden festgeschnallt. Fünf Minuten muss sie es dort aushalten, während auf ihr Mehlwürmer, Fleischabfälle, Kakerlaken, Spinnen und Skorpione landen. Wird Leyla diese Dschungelprüfung durchziehen? Zwei Mal hat sie bereits „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gerufen, andere Prüfungen allerdings mit Bravour gemeistert! Leyla kämpft für drei Nachspeisen sowie für ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches „Goodie“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale“ um 20.15 Uhr bei RTL

Kurz vor der diesjährigen Dschungel-Krönung feiern die Moderatorinnen Angela Finger-Erben und Olivia Jones mit den Ex-Campern Djamila Rowe, Filip Pavlovic, Ross Antony, Verena Kerth und Claudia Effenberg die große Countdown-Party live im Studio. Gemeinsam nehmen sie die drei Finalisten noch einmal genauer unter die Lupe und analysieren und kommentieren die letzten Camp-Tage.