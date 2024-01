Dschungelcamp 2024: Alle 12 IBES-Teilnehmer und ihre schönsten Fotos

Reality-TV-Fans erfreuen sich an der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL und via Stream über RTL+. In der Bilderstrecke seht ihr, welche Kandidaten im Dschungel um die Krone kämpfen.

>> Alle Informationen zur 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ findet ihr hier! <<

Diese „IBES“-Kandidaten sind 2024 mit im Dschungel

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler

