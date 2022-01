„Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung

2022 geht „Der Bachelor“ bereits in die zwölfte Staffel. Hier fassen wir für euch jede einzelne Folge zusammen und beantworten natürlich die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Bei uns verliert ihr den Überblick garantiert nicht!

„Der Bachelor“ 2022 – Folge 1: Dominik als Chauffeur – und viel Schweiß beim Kennenlernen

Dominik Stuckmann leistet gleich in der ersten Folge ganze Arbeit: erst als Chauffeur und im Anschluss beim Kennenlernen in seiner Rolle als „Bachelor“. Am Ende fließen sogar die ersten Tränen der Staffel – bei Jenny Cheong, für die das Liebes-Abenteuer endet, bevor es richtig angefangen hat. Auch Bella Otyakovskiy und Elina Schuster bekommen keine Rose und müssen gehen.

„Der Bachelor“ 2022: Die Kandidatinnen im Überblick

„Der Bachelor“ 2022: Wann kommen die Folgen im TV?

Folge 1: 26. Januar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 2: 2. Februar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 3: 9. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 4: 16. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 5: 23. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 6: 2. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 7: 9. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 8: 16. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 9 (Finale): 23. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 10 (Wiedersehen): 30. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

„Der Bachelor“ 2022 im Stream bei „RTL+“

Wie gewohnt bietet RTL die neuen Folgen nicht nur im TV an, sondern auch online bei „RTL+“ (ehemals TVNOW). Über die Mediathek der RTL-Mediengruppe lassen sich die „Bachelor“-Folgen sowohl im Live-Stream als auch zeitversetzt schauen. Besonderes Schmankerl: Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vor Fernseh-Ausstrahlung auf Abruf bereit. Kleiner Haken dabei: Ihr müsst euch bei „RTL+“ anmelden und nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro pro Monat zahlen. Das Abo ist dann aber auch monatlich wieder kündbar.

Alle „RTL+“-Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 19. Januar 2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 26. Januar 2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 2. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 9. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 16. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 6: 23. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 7: 2. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 8: 9. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 9 (Finale): 16. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 10 (Wiedersehen): 23. März 2022 um 20.15 Uhr

