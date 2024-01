Die Bachelors 2024 Folge 1: Liebe auf den ersten Blick und ein freiwilliger Abschied

Es geht wieder los mit dem Gekeife und Gekreische der Single-Ladys, die alle das gleiche wollen: den Bachelor. Was dieses Jahr anders ist: RTL schickt gleich zwei Rosenkavaliere an ein paradiesisches Urlaubsziel. Lasset die Datingspiele beginnen!

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelors“ lieber im linearen TV sehen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 1 wird erst am Mittwoch, 17. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL gesendet.

Was für ein Bohei um das generalüberholte Kult-Format „Der Bachelor“ in diesem Jahr! In der 14. Staffel gehen erstmals gleich zwei Single-Männer an den Start, um im Fernsehen nach der ganz großen Liebe zu suchen. Dementsprechend wurde die Sendung in „Die Bachelors“ umbenannt. Wer sind die Rosenkavaliere 2024? Sebastian Klaus (35) kommt aus Hamburg und arbeitet als Sales-Manager im Immobilienbereich. Sein Konkurrent Dennis Gries (30) hingegen kommt aus dem Süden und ist stolzer Inhaber eines Fitnessstudios, das er gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder betreibt – zwei Traummänner wie sie im Bachelor-Buche stehen.

Die Bachelors 2024: So unterschiedlich sind Dennis und Sebastian

Dabei könnten die Bachelors unterschiedlicher nicht sein: Während Dennis etwas größer ist als Sebastian und mit seinem offenen Wesen bei den Damen punktet, kommt Sebastian ruhiger und besonnener daher. Auch das gefällt vielen Frauen. An Empathie mangelt es dem Hamburger nicht. Bevor es nach Kapstadt (Südafrika) ging, mussten die beiden Bachelors in Köln insgesamt 30 Frauen einzeln daten (jeder 15). Dabei konnten sie aber insgesamt nur 22 Rosen vergeben. Heißt: Acht Damen flogen schon heraus, bevor es überhaupt richtig losging. Bei kurzen Speeddates in diversen Situationen (Trampolinspringen, Autoreifen wechseln, Yoga etc.) konnten die Männer ihre Anwärterinnen kennenlernen. Wer sie überzeugte, bekam eine Rose und damit ein Ticket nach Kapstadt. Funkte es mit einer Dame nicht auf den ersten Blick, wurde sie direkt aussortiert. Keine schöne Situation für Sebastian. Der 35-Jährige, der seit einem Jahr Single ist: „Das fällt mir sehr schwer, jemandem ‚auf Wiedersehen‘ zu sagen, den ich eigentlich gerade erst kennengelernt habe“. Nicht so bei seinem Kollegen Dennis. Der Allgäuer gab sich selbst- und siegessicher: „Wer mich jetzt nicht von Sekunde 1 vom Hocker haut, wird rigoros rausgeschmissen!“

Die Bachelors 2024: Dennis Gries ist schockverliebt

Während Bachelor Dennis Gries souverän und selbstbewusst in seine Einzeldates geht und mit allen Frauen zunächst gleichermaßen flirtet (sofern er sie nicht abserviert), haut ihn eine plötzlich völlig um. Katharina („Katja“) hat den Fitness-Profi zum schlichten Schneidersitz auf der Yogamatte nebst angezündetem Räucherstäbchen eingeladen. Die 28-jährige Düsseldorferin hat es dem Rosenkavalier augenscheinlich angetan. Er wird richtig nervös, weiß nicht, was er sagen soll und spart nicht mit Komplimenten, lädt sie sofort nach Südafrika ein. Und da geht der heiße Flirt weiter. Während etliche Frauen (unter anderem auch welche von Sebastian) Dennis ansprechen und nach einem Einzelgespräch in der mondänen Bachelor-Villa fragen, bittet der beliebte Bachelor aus Bayern Katja um eine Audienz unter vier Augen. Und auch die Senior-Beraterin aus Düsseldorf scheint ganz angetan: „Ich bin ein Fan davon, direkt zusammen zu ziehen“, fällt sie mit der Tür ins Haus, „dann sieht man direkt, ob es passt.“

Hat den Rosenkavalier diese Direktheit nun wiederum abgeschreckt? Denn die gelbe Rose fürs erste Date bekam wider Erwarten Katja nicht! Der Bachelor: „Ich möchte sie einer Frau geben, bei der ich noch hinter die Kulissen blicken möchte“, verrät er geheimnisvoll. Die Auflösung: „Rebecca!“ Die 27-Jährige traf er als allererstes beim Trampolin-Date in Köln. An ihr gefiel ihm besonders ihre Sportlichkeit.

Die Bachelors 2024: Sebastian Klaus kassiert einen Korb in Folge 1

Und während Dennis sich vor Anfragen kaum retten kann, kassiert Sebastian in Folge 1 seinen ersten Korb, als er Mina zum Einzelgespräch bittet. „Sie ist eine meiner Favoritinnen“, gesteht er im RTL-Interview. Doch dann die überraschende Wende. Die Medizinische Fachangestellte (26) aus Köln zum Bachelor: „Ich kann hier nicht die große Liebe finden, weil ich die schon gefunden habe. Ich hänge noch an meiner alten Beziehung und möchte darum kämpfen.“ Was den Rosenkavalier ärgert: „Das hätte sie doch schon beim Date in Köln sagen können.“ Denn dann hätte eine andere Dame die Rose und somit die Chance auf einen Bachelor erhalten.

Die Bachelors 2024: Welche Kandidatinnen müssen gehen?

Am Ende verabschieden sich die beiden Rosenkavaliere von neun Frauen: Acht Kandidatinnen müssen gehen, Mina verabschiedet sich freiwillig. Wer rausgeflogen ist, erfahrt ihr hier.

Die Bachelors 2024: So geht es in Folge 2 weiter

In Folge 2 kommen die Singles sich bei einem spannenden Hubschrauber-Date näher. Sebastian: „Krass, dass so schnell schon Gefühle ins Spiel kommen.“ Wir dürfen also gespannt sein. Die nächste Folge wird ab dem 17. Januar auf RTL+ für Abonnenten als Stream verfügbar sein. Auf RTL wird sie demnach am 24. Januar regulär ausgestrahlt.