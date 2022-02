„Der Bachelor“ 2022: Folge 4 kommt später als erwartet – das ist der Grund

Beim Blick in das RTL-Programm vom Mittwoch (16. Februar) dürfte einigen „Bachelor“-Fans kurz mulmig geworden sein: Folge 4 der Kuppelshow wird dort nicht wie gewohnt um 20.15 Uhr gelistet.

Doch ein wirklicher Grund zur Panik dürfte das tatsächlich für die wenigsten Zuschauer sein. Denn die Folge wurde nicht etwa um eine ganze Woche verschoben, sondern lediglich um 15 Minuten. „Der Abend wird ein bisschen später rosig“ verkündete RTL am Dienstagabend:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Der Grund: Die bevorstehende Lockerung der Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland. Zu diesem Anlass zeigt der Sender am Mittwochabend ab 20.15 Uhr ein 15-minütiges „RTL Aktuell Spezial“ mit dem Namen „Corona-Krise – weniger Regeln, mehr Freiheit“. Deswegen startet die „Bachelor“-Folge eine Viertelstunde später um 20.30 Uhr. Alle „Bachelor“-Ultras dürfen also ganz tief durchatmen!

Für diejenigen unter euch, die es gar nicht mehr abwarten können, haben wir Folge 4 von „Der Bachelor“ 2022 hier schon einmal zusammengefasst. Achtung: Spoiler-Alarm! Wer sich lediglich auf die neue Folge einstimmen will, der findet hier die Zusammenfassung der Vorschau, die man am Ende von Folge 3 zu sehen bekam.

