Chelsea-Torwart Kepa liebt „Miss Universe“-Kandidatin – Kollegen rasten aus

Kepa Arrizabalaga ist von Beruf Fußball-Torhüter. Auch wenn er sportlich seit seinem Wechsel 2018 von Athletic Bilbao zum englischen Spitzenverein FC Chelsea etwas in der Krise steckt, läuft es privat bei teuersten Torwart der Welt umso besser. Der 80-Millionen-Mann hat eine neue Freundin und stellte diese auf Instagram der Öffentlichkeit vor. Doch Andrea Martinez ist nicht irgendein Model. Sie trat 2020 für Spanien bei der Wahl zur Miss Universe an. Den Chelsea-Kollegen gefällt jedenfalls, was sie sehen. Sie feiern ihren Torhüter für die neue Chelsea-Spielerfrau ab.

Am Sonntag hatten der Sportler und das Model auf ihren Instagram-Kanälen die Beziehung öffentlich gemacht. Ein gemeinsames Foto Arm in Arm und zwei Wörter reichten dem spanischen Schlussmann für seine Ansage: „About us“ (Deutsch: „Über uns“), schrieb er zu dem romantischen Foto mit Wasser im Hintergrund.

Sportlich hat sich der Wechsel aus dem Baskenland in die Metropole London für Kepa nicht ausgezahlt. Er konnte die – auch wegen der exorbitant hohen Transfersumme – sehr hohen Erwartungen bei den „Blues“ bislang nicht so recht erfüllen. Seit der Saison 2020/21 ist der teuerste Torwart der Welt nur noch Ersatz hinter dem aktuellen Welt-Torhüter Edouard Mendy. Doch privat läuft es bei ihm deutlich besser.

Chelsea-Kollegen feiern Kepa auf Instagram ab

Und die Kollegen freuen sich mit dem 27 Jahre alten Spanier. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz kommentierte das Posting seines Mannschaftskameraden so: „Ohhh kepinho 😍“, Defensivmann Marcos Alonso ließ lediglich Emojis sprechen: „😍😍😍“. Mittelfeldspieler Jorginho kommentierte in eine ähnliche Richtung: „Kepinhaaaaaaa papaiiiii 😍“. Und auch die Kollegen von anderen Premier-League-Clubs schauten da offensichtlich genauer hin. Auch der spanische Nationaltorhüter David de Gea von Manchester United gratulierte zur neuen Freundin. Sergio Reguilon von Tottenham Hotspur machte aus seiner Verwunderung (oder ist es Bewunderung?) kein Geheimnis und kommentierte mit diesem Emoji: „😮“.

Die überschwänglichen Reaktionen der Fußballer-Kollegen überraschen nicht wirklich. Wahrscheinlich haben sie auch einmal einen kurzen Blick auf das Instagram-Profil der jüngsten Spielerfrau vom FC Chelsea geworfen. Da sieht man dann solche Bilder:

