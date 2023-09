Staugefahr auf den Autobahnen in NRW zum Ferienstart: Hier solltet ihr besonders aufpassen!

Viel Reiseverkehr – so lautet die Prognose fürs kommende Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober 2023. Mit dem Start der Herbstferien geht es für viele Familien in NRW an die Küste in Holland oder Norddeutschland, alternativ fährt man ins Sauerland oder in Richtung Süden. Der Auto Club Europa (ACE) spricht von einem „Verkehrsansturm“, der ADAC in NRW spricht nur von erhöhter Staugefahr, aber keinem Stauchaos.

Die Besonderheit zum Start in die Herbstferien in NRW: Der Tag der Deutschen Einheit am Dienstag (3. Oktober) ermöglicht mit einem Brückentag am Montag ein langes Wochenende. Und neben Nordrhein-Westfalen starten auch Sachsen und Thüringen in die Herbstferien. Zudem ist der Brückentag in einigen Bundesländern schulfrei.

Das füllt nach Prognosen von ACE und ADAC vor allem die Strecken zur Nord- und Ostsee und die Routen in Richtung Mittelgebirge, in den Alpenraum sowie ans Mittelmeer. Zu Nadelöhren werden dabei auch die rund 1600 Baustellen, die der ADAC aktuell auf den Autobahnen zählt.

Mit viel Verkehr und Staus ist demnach vor allem am Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu rechnen. Der Rückreiseverkehr macht sich dann am Sonntag – noch moderat – und dann vor allem am Feiertag bemerkbar.

Start der Herbstferien in NRW: Die „Stau“-Tage im Überblick

Freitag, 29. September 2023: Vor allem auf den Autobahnen rund um die Ballungsräume dürfte es wieder voll werden, wenn die Pendler mit den Reisenden zusammentreffen. Mit langen Staus ist bis in den Abend zu rechnen, so der ACE, der als Hauptverkehrszeiten die Spanne zwischen 12 und 18 Uhr nennt.

Samstag, 30. September 2023: Mehr Verkehr ist auf den angesprochenen Routen in die deutschen Urlaubsgebiete als auch in Richtung Alpen und Mittelmeer zu erwarten. Der Rückreiseverkehr dürfte noch moderat ausfallen, aber die vielen Baustellen bergen eine Staugefahr.

Sonntag, 1. Oktober 2023: Viel Ausflugsverkehr auf den Nebenstrecken und moderater Rückreiseverkehr auf den Autobahnen am Nachmittag sind zu erwarten.

Montag, 2. Oktober 2023: Es bleibt überwiegend ruhig, zumal weniger Berufsverkehr erwartet wird.

Dienstag, 3. Oktober 2023: Am Feiertag dürfte es auch wieder viele Ausflügler auf dem untergeordneten Straßennetz geben und ab der Mittagszeit erwartet der ACE ein erhöhtes Rückreiseaufkommen mit entsprechender Staugefahr.

Die Verkehrsclubs rechnen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staugefahr in den Großräumen Rhein-Ruhr, Hamburg, Rhein-Main, Stuttgart und München, auf den Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee sowie auf den folgenden Routen (in beiden Richtungen). Die Verbindungen in NRW haben wir für euch gefettet:

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund

A 3 Frankfurt/Main – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt/Main

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg und Füssen/Reutte – Ulm

A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A 9 München – Nürnberg

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A 24 Hamburg – Berlin

A 40 Essen – Duisburg – Venlo

A 45 Gießen – Dortmund

A 61 Mannheim – Koblenz

A 81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A 93 Kufstein – Inntaldreieck

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 Kreuz Memmingen

A 99 Umfahrung München

Für die Transitrouten Österreichs rechnet der ACE mit hohem und für die der Schweiz mit höherem Reiseaufkommen. Auch der ADAC erwartet, dass neben Herbsturlaubern auch viele Wochenendausflügler unterwegs sein werden. Der Autoclub aus München geht aber davon aus, dass auf den Fernstraßen große und lange Staus ausbleiben. „Zeitweise lebhaft“ werde es aber auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner- Rheintal- und in der Schweiz auf der Gotthard-Route.

Auf der Gotthard-Route sind Wartezeiten an den Tunneleinfahrten möglich. Als Alternative nennt der ACE ab einer Stunde Wartezeit die San-Bernardino-Route (A13).

Stau in Richtung Süden: Besonderheiten in Österreich

Bis voraussichtlich 6. Oktober ist in Österreich der Arlbergtunnel gesperrt. Die Ausweichstrecke – mindestens eine halbe Stunde länger – führt über den Arlbergpass. Längere Staus zu verkehrsreichen Zeiten sind wahrscheinlich – ihr solltet das Gebiet besser weiträumig umfahren.

Bei der Einreise von Österreich nach Deutschland sind kurze Wartezeiten möglich. Wie lange man an den Übergängen Walserberg (Salzburg – Bad Reichenhall), Kiefersfelden (Kufstein Süd – Kiefersfelden) und Suben (Ort i. Innkreis – Pocking) warten muss, sieht man online bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag.

