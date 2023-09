Herbstferien am Flughafen Düsseldorf – nur mit dem Zug kommt kaum jemand hin!

In Nordrhein-Westfalen stehen die Herbstferien an. Ab Montag, dem 2. Oktober, heißt es für die Schüler des bevölkerungsreichsten Bundeslandes zwei Wochen Pause von der Schule. Nicht wenige Familien reisen während der schulfreien Zeit mit dem Flieger in den Urlaub. Die wenigsten von ihnen werden allerdings mit der Bahn zum Düsseldorfer Airport anreisen können.

Die Bahnhaltestelle Düsseldorf Flughafen wird aufgrund von Bauarbeiten zwischen dem 29. September (21 Uhr) bis zum 13. Oktober (21 Uhr) nur von den S-Bahnlinie S1 und S11 angefahren. Regional- und Fernzüge werden nicht wie üblich an der Haltestelle halten. Teilweise soll jedoch ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten werden. Welche Umleitungen und Ersatzstrecken angefahren werden, können betroffene Reisende hier einsehen.

>> Herbstferien 2023 am Flughafen Düsseldorf im Anflug: Darauf sollten Reisende achten <<

Warum wird die Haltestelle Düsseldorf Flughafen kaum angefahren?

In den Herbstferien wird am Kreuz Kaiserberg eine Autobahnbrücke abgerissen. Das hat zur Folge, dass zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland ab dem Abend des 29. Septembers kaum noch ein Zug fährt. Auf entfallenden Nahverkehrsverbindungen werden zwar Ersatzbusse eingesetzt, der Fernverkehr wird jedoch weiträumig umgeleitet. Hinzu kommt, dass die Bahn im Raum Duisburg mehrere Strecken modernisieren will.

>> Ausfälle am Düsseldorfer Flughafen: Diese Flüge fallen heute aus <<

Wie hoch ist das Passagieraufkommen am Düsseldorfer Flughafen in den Herbstferien?

Ob es deswegen nun zu einem Verkehrschaos und Parkplatzmangel am Düsseldorfer Flughafen kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass der Airport allein in der ersten Ferienwoche mit 230.000 Reisenden rechnet. Rekordtag in diesem Jahr werde voraussichtlich der 29. September sein, mit 80.000 erwarteten Passagieren. Tipps rund ums Parken am Airport der Landeshauptstadt haben wir hier für euch zusammengestellt.

Bis zum Ferienende, dem 15. Oktober, erwarte der Düsseldorfer Flughafen laut eigenen Angaben rund 8400 Flüge mit über 1,1 Millionen Passagieren an Bord. Das sind rund zehn Prozent mehr Fluggäste als in den Herbstferien des Vorjahres.

Welche Reiseziele bei Urlaubern während der Herbstferien besonders beleibt sind und wie sich der Airport auf die hohen Passagierzahlen vorbereitet, lest ihr hier.