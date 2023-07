Rund um die Uhr: Erster Automat im Rheinland serviert frisch frittierte Pommes

Frische Pommes zu jeder Tageszeit gibt es jetzt in Kleve. In der kleinen Stadt in NRW hat Mitte Juli der erste Automatenkiosk der Stadt eröffnet. Sieben Geräte versorgen die Menschen vom Niederrhein mit Süßigkeiten, Chips, Bier, Energy-Drinks, Zigaretten, Plüschtieren, Soft-Eis und vielem mehr.

Während es solche Automatenkioske bereits in vielen NRW-Städten wie Düsseldorf gibt, ist es der erste seiner Art in Kleve. Das Highlight dieser Bude ist jedoch der Pommes-Automat, der Hungrigen rund um die Uhr eine frische Portion Fritten zubereitet.

So funktioniert der skurrile Pommes-Automat in NRW

Das Ganze funktioniert relativ simpel. Nachdem Pommes-Freunde drei Euro in das Gerät geworfen haben, beginnt die Zubereitung des knusprigen Snacks. „Bitte warten, die Zubereitung läuft“, informiert das Display des Automaten Wartende und ein Timer läuft ab. 290 Sekunden, also knapp fünf Minuten, müssen Hungrige warten, ehe sie in den Fritten-Genuss kommen. Währenddessen brutzeln die Kartoffel-Spalten im Inneren der Maschine vor sich hin und landen danach gut gewürzt in einem Becher im Ausgabefach.

Bezahlt werden kann im modernen Kiosk mit Karten, Scheinen, Münzen und Handy-Bezahlfunktion.

Erster Pommes-Automat im Rheinland

Die Idee, einen Automatenkiosk samt Fritten-Maschine nach Kleve zu bringen, stammt von Fabian Albers. Mit seinem Lädchen, das den Namen „Snackbox“ trägt, wolle der Jungunternehmer den herkömmlichen Kiosk ein Stück weit ersetzten, wie er dem WDR sagt. Vor allem die Flexibilität seiner durchgängigen Öffnungszeiten schätze er sehr.

„Ich war selbst im Außendienst tätig und habe es – zwar nicht mit Pommes – aber in anderer Form mit Automaten gesehen“, heißt es von dem jungen Mann zu seiner Idee weiter. „Ich wollte etwas Außergewöhnliches haben.“

Wie der WDR berichtet, handle es sich bei der skurrilen Fritten-Maschine um die ersten ihrer Art im Rheinland. Andere Pommes-Automaten würden sich daneben noch in Bergisch Gladbach sowie in Bayern und Baden-Württemberg befinden.

NRW-Kiosk-Betreiber überrascht vom Erfolg seines Geschäfts

Obwohl der Kunde hier einen Nachtzuschlag von 50 Cent auf den Kartoffel-Snack draufzahle, werde das Geschäft seit der Eröffnung gut angenommen. „Ich kriege sehr viel Feedback, dass es eine total coole Idee für Kleve ist. Und generell hat man so etwas in Nordrhein-Westfalen einfach noch nicht gesehen“, sagt Albers dem WDR.

Der Jungunternehmer hat daher große Pläne, was die Zukunft seines Ladens angeht. So wolle er Personal einstellen, das an seiner Stelle die Automaten befüllt und pflegt sowie im Sommer 2024 einen weiteren Automaten-Kiosk in Oberstadt eröffnen. Dieser soll dann Dinge des täglichen Bedarfs wie Grillfleisch, Milch oder Eier anbieten.