Locations in Düsseldorf

Rund um die Uhr geöffnet: Lohnt sich ein Gang in Düsseldorfs ersten Automatenkiosk?

11. Juli 2023

In Pempelfort hat der erste voll automatisierte Kiosk Düsseldorfs eröffnet. Was ihr dort erwarten könnt – und ob die Handhabung wirklich so einfach ist, wie sie zunächst klingt – erfahrt ihr hier.