NRW-Nachrichten: Streik, Demos – News vom Mittwoch (24. Januar 2024)

Bahnstreik in NRW und gesperrte Rheinbrücke über die A1 bei Leverkusen sorgen für viele Staus und genervte Autofahrer

Im morgendlichen Berufsverkehr gab es über 250 Kilometer Stau, besonders betroffen war der Verkehr rund um Düsseldorf und Köln. Unsere Übersicht zeigt, welche Züge beim sechstägigen Streik der GDL ausfallen. Warum Köln besonders betroffen ist, erfahrt ihr hier.

Zwei neue KVB-Linien sorgen in Köln für Aufsehen

In Köln sorgen die neuen Bahnlinien der KVB für Gesprächsstoff. Sie sind ab April 2024 am Start. Was so besonders an den neuen Linien ist und ob sie auch von Dauer sind, erklärt euch unsere Redakteurin Johanna.