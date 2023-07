Heiraten auf dem Parookaville 2023: So verlief Alinas und Iwos Hochzeit auf dem EDM-Festival

Wer sich das „Ja-Wort“ in ganz besonderer Kulisse geben will, hat auf dem Parookaville die Gelegenheit dazu. Denn auf dem beliebten EDM-Festival in Weeze können Verliebte erneut standesamtlich heiraten. In diesem Jahr sind Alina und Ivo aus Heinsberg in der Festival-Church den Bund der Ehe eingegangen.

Darum heiraten Alina und Iwo auf dem Parookaville

Für das Brautpaar ist das Parookaville keine zufällig gewählte Hochzeitslocation gewesen. Ganz im Gegenteil: Kennengelernt haben sie sich bereits 2015 über eine Parookaville-Facebook-Gruppe mit mehreren Hundert Mitgliedern. Im Januar 2016 kam es zu dann einem großen Communitytreffen, bei welchem sich die Blicke der beiden zum ersten Mal kreuzten. Noch im selben Jahr besuchten die medizinische Fachangestellte und die Fachkraft für Schutz und Sicherheit erstmals als Pärchen das Festival in Weeze. Nur ein Jahr später, am 23. Juli, welcher zufälligerweise auch der Festival-Sonntag des damaligen Parookavilles war, erblickte die gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Baby-Glück Nummer 2 folgte im Mai 2020.

Mittlerweile lebt die glückliche Familie in einem selbstgebauten Haus in Heinsbach, der Heimat von Alina. Auch dieses ist geprägt vom Parookaville: Denn ihre beiden Zutrittsbändchen zum ersten gemeinsamen Festival hat das Brautpaar in den Grundmauern ihres Hauses einbetoniert.

Zahlreiche Bewerbungen für die Hochzeit auf dem Parookaville 2023

Wer auf der siebten Ausgabe des Parookavilles heiraten wollte, hatte bis zum 30. Mai Zeit, sich für die standesamtliche Hochzeit zu bewerben. „Auch dieses Jahr haben uns bereits seit Januar Initiativbewerbungen von tollen Paaren aus ganz Deutschland erreicht“, sagt Nadja Gärtner vom Hochzeitssponsor Warsteiner. Über 100 Leute hätten sich eine Hochzeit in der Parookaville-Church beworben, erzählt sie im Gespräch mit Tonight News. „Doch am Ende haben Alina und Iwo uns mit ihrer einzigartigen Geschichte und ihrer offenen und lebensfrohen Art restlos von sich überzeugt.“

Dabei stieß Iwo gerade einmal einen Tag vor der Deadline auf verrückte Aktion und erzählte Alina sofort davon. Diese war von der Idee sehr angetan. „Eine andere Hochzeit als in der Warsteiner-Parooka-Church wäre für uns einfach nicht infrage gekommen“, so das Pärchen rückblickend. Erst am letzten Einsendungstag reichten beide ihre Bewerbung ein und waren umso glücklicher, als sie erfuhren, dass sie zu den glücklichen Gewinnern gehörten. Gleichzeitig musste alles schnell gehen. Schließlich war der Termin zur Trauung nur noch wenige Wochen entfernt.

Spektakulär inszenierte Trauung auf dem Parookaville 2023

Trotz der wenigen Vorbereitungszeit konnte sich die Parookaville-Hochzeit am Ende sehen lassen: Begleitet von Tänzerinnen in aufreizenden Kostümen und rhythmischen Beats wurde das Brautpaar am Hochzeitsmorgen in einem Mad-Max-artigen Buggy zur Festival-Kirche gefahren. Diese war von Innen wunderschön mit Dekorationen im Boho-Stil verziert. Auch eine kleine Candy-Bar für die Familie stand bereit.

Wie es sich für ein EDM-Festival gehört, durften auf der Hochzeit Hits großer DJs nicht fehlen. Passend zum Beat-Drop öffnete sich die Kirchentür und Iwos Gang zum Altar wurde von lauten Bässen und melodischen Beats begleitet. Während sich der 30-Jährige, was Tanzeinlagen oder sonstige Festival-Moves anging, zurückhielt, betrat Alina die Kirche mit einem breiten Grinsen und hochgestreckten Händen. Von den flippigen EDM-Beats ließ sich die 28-Jährige sichtlich mitziehen.

Getraut wurden die beiden von Standesbeamtin Birgit Tönnesen, die seit Anbeginn der Festivalhochzeit mit dem Hauptsponsor des Kirchen-Events zusammenarbeitet. Neben Alinas Bruder und einem guten Freund von Iwo, gehörte auch Evil Jared zu den Trauzeugen des Paares. Zehn Jahre lang war er Bassist der Band „Bloodhound Gang“. Auf dem Parookaville legte der US-Amerikaner nach der Festivalhochzeit um 23 Uhr auf der Brainwash-Stage auf. Das Brautpaar lud er daher während der Trauung spontan zu einem Co-DJ-Set ein. Dieses nahm das Angebot des US-Stars selbstverständlich an.

Auch der Abschluss der Parookaville-Hochzeit wurde spektakulär inszeniert. So knallten Konfettikanonen und laute EDM-Beats dröhnten erneut aus den Lautsprechern, als Alina und Iwo aus der Festivalkirche ins Freie traten. Unter Konfettiregen und dem Lied „High on Life“ von Martin Garrix küsste sich das Paar leidenschaftlich, während Familie und Freunde in Hintergrund lautstark jubelten.