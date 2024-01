Bauernproteste in NRW: Zu diesen Aktionen kommt es heute

Wer derzeit auf den Straßen NRWs unterwegs ist, hat es nicht einfach: Im Rahmen der heute startenden Protestwoche gegen die Sparmaßnahmen der Regierung sind Hunderte Bauern mit Traktoren und Maschinen auf die Straße gegangen und haben so den Verkehr vielerorts lahmgelegt. Eine weitere Großdemo soll darüber hinaus am 15. Januar in Berlin stattfinden.

Bereits am Freitag (5. Januar) rief NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) die Bauern dazu auf, ihre Proteste „friedlich und ordentlich“ abzuhalten. Eine Behinderung des Verkehrs auf Autobahnen sei inakzeptabel. Doch nicht jeder Landwirt folgte dem Appell des Innenministers und so kommt es heute im ganzen Bundesland zu mehreren Behinderungen im Straßenverkehr. Wir geben einen Überblick.

Bauernproteste im Rheinland: Aktionen in Düsseldorf und Köln gestartet

Die beiden größten Städte im Rheinland sind von den Bauernprotesten besonders stark betroffen. So startete heute Morgen um 8 Uhr ein Traktoren-Zug in Köln, bei welchem laut Angaben der Polizei rund 70 Traktoren und 50 weitere Fahrzeuge durch das Stadtgebiet fahren und gemeinsam gegen die „Abschaffung der Dieselrückerstattung und grünen Kennzeichen“ demonstrieren. Der Konvoi hat auch große Auswirkungen auf den ÖPNV der Domstadt. Mehr dazu lest ihr hier.

Ebenso kommt es heute auch in der Landeshauptstadt NRWs zu Einschränkungen im Verkehr. Die zuständigen Polizeidienststellen warnen vor Verkehrsproblemen. Diese könnten sich den ganzen Montag hinziehen und sowohl den Berufsverkehr als auch Schüler betreffen. Die Polizei erwartet Staus vielen auf den Straßen der Stadt, insbesondere auf den Auf- und Abfahrten der A 40, A 52, A 59, A 57, A 46, A 44 und A 61. An dieser Stelle lest ihr mehr zu den Aktionen in Düsseldorf.

Darüber hinaus sind Demonstrationen der Landwirte auch in Bonn, Dormagen und Solingen von den Landwirten angekündigt worden.

Demos im Niederrhein: Diese Demonstrationen sind geplant

Im Westen NRWs wollen Bauern mit ihren Maschinen ebenfalls Straßen, Kreuzungen und Autobahnauffahrten blockieren. Im Kreis Viersen werde demnach ein Konvoi aus mehreren Traktoren gebildet, welcher von dort aus nach Krefeld ziehen soll. Die Polizei rechnet dabei mit 150 und 200 Fahrzeugen, die für diese Aktion zusammenkommen werden.

>>Bauernproteste in Düsseldorf: Landwirte rollen durch NRW-Landeshauptstadt – die Fotos<<

Auch im Kreis Heinsberg haben Landwirte angekündigt, wichtige Straßen zu blockieren. Wie die Rheinische Post berichtet, hatten am Montagmorgen viele Autofahrer Probleme, auf die Anschlussstellen in Erkelenz und in Heinsberg-Dremmen auf die A46 zu gelangen. Auch die Zufahrt zur B57 bei Erkelenz soll am Morgen komplett gesperrt gewesen sein.

Bauernproteste im Ruhrgebiet: Diese Städte sind betroffen

Auch das Ruhrgebiet bleibt von den Protestaktionen nicht verschont. Laut WDR wollen die Bauern heute entlang der A1 demonstrieren. Seit 7.30 Uhr soll auch ein Konvoi durch Duisburg fahren. Um 11 Uhr starteten zudem Züge in Unna und Geske, bei denen rund 1500 Fahrzeuge entlang der B1 fahren. Weitere Proteste sind auch im Ennepe-Ruhr-Kreis, Schwelm sowie Lünen angekündigt.

Über 1000 Traktoren im Münsterland

Die Auswirkungen den Bauernprotestes werden vor allem Autofahrer im Münsterland zu spüren bekommen. Wie der WDR berichtet, sollen am Montag mehr als 1000 Traktoren in der Region unterwegs sein, so etwa in Münster, Greven, Saerbeck, Nottuln und Coesfeld. Zufahrten auf die wichtige Autobahnstrecke A1 sollen blockiert werden, heißt es weiter.

Bergisches Land: Hier protestieren die Bauern heute

Ein weiterer Konvoi geht heute von Wermelskirchen nach Bergisch Gladbach. Dabei kann es zu Blockaden auf die Zufahrten der A1 im Bereich Wermelskirchen und Remscheid kommen. Weiter heißt es laut der Rheinischen Post, dass es auch in Radevormwald und Hückeswagen Protestaktionen von Bauern geben wird.

>>Worum geht es den Landwirten eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bauernprotest<<

Geplant sei dort, dass Traktor-Korso zunächst über die B229 nach Bergerhof führen wird. Dort angekommen sollen die Maschinen dann zurück nach Rädereichen fahren. Von dort aus gehe es für die Bauern dann zunächst in Richtung Hückeswagen und schließlich zur Kundgebung nach Gummersbach. Im Oberbergischen Kreis sei die Lage ebenfalls „sehr dynamisch“, wie eine Sprecherin der Kreispolizei der Zeitung sagte.

Landwirte demonstrieren auch in Ostwestfalen

Im ostwestfälischen Minden haben Bauern ebenfalls angekündigt, den Verkehr lahmzulegen. Im Kreis Höxter und Paderborn planen demonstrierende Bauern hingegen einen Demonstrationszug mit dem Endziel Paderborn. An dem Zug sollen neben Landwirten auch Handwerker, Spediteure und Einzelhändler teilnehmen. Wie der WDR berichtet, werden hierbei rund 600 Teilnehmende erwartet.

Weitere Demo im Raum Aachen

Aufpassen sollten heute auch Autofahrer auf der A4: So sollen sich laut WDR Hunderte Landwirte über eine WhatsApp-Gruppe verabredet zu einem „Fahrstreik“ haben. Dabei könnte der Verkehr auf der Autobahn 4 zwischen Merzenich und Langerwehe eingeschränkt werden.