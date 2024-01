Bauernproteste in Düsseldorf: Landwirte rollen durch NRW-Landeshauptstadt – die Fotos

In Nordrhein-Westfalen gehen am heutigen Montag (8. Januar) im Rahmen eines Protests zahlreiche Landwirte mit ihren Traktoren auf die Straße. Auch Düsseldorf kommt es zu Demonstrationen von Bauern, die mit ihren Maschinen, Kreuzungen und Auffahrten in der Landeshauptstadt lahmlegen. Das aktuelle Geschehen zeigt unsere Bildergalerie. Mehr zu den Protestaktionen der Landwirte und auf welchen Straßen es voraussichtlich zu Verkehrsproblemen kommt, könnt ihr hier nachlesen.

Neben Düsseldorf kommt es heute auch in Köln zu Bauernprotesten. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.