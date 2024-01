Bauernproteste in NRW: Verkehrschaos am Montag erwartet

Die Bauern in Nordrhein-Westfalen wollen am Montag mit Protestaktionen den Verkehr lahmlegen. Landesweit sollen Kreuzungen und Auffahrten blockiert werden. Es sei auch damit zu rechnen, dass die Auffahrt auf Autobahnen an einigen Stellen nicht möglich sei. Größere Versammlungen sind in Köln, Bonn, östlich von Dortmund und Münster geplant. Hier werden mehrere Hundert Traktoren erwartet.

200 Trecker ziehen am Montag auch durch Düsseldorf

Auch Landwirte aus dem Düsseldorfer Norden, dem Duisburger Süden, Essen, Velbert, Hilden und Mettmann planen, sich am Montag in der Landeshauptstadt zu treffen und auf dem Weg nach Köln durch die Stadt zu ziehen. Einen Stau wolle man nicht provozieren, sogar regionales Obst und Gemüse soll verteilt werden, berichtet die „RP Online„.

Bauernprotest in Düsseldorf: Mögliche Staus auf diesen Autobahnen

Die zuständigen Polizeidienststellen warnen vor Verkehrsproblemen. Diese könnten sich den ganzen Montag hinziehen und sowohl den Berufsverkehr als auch Schülerinnen und Schüler betreffen. Die Polizei erwartet ab 7 Uhr Staus auf den Straßen in Düsseldorf, insbesondere auf den Auf- und Abfahrten der A 40, A 52, A 59, A 57, A 46, A 44 und A 61.

Nächster Bauernprotest in Düsseldorf am Mittwoch

Die Bauernproteste in Düsseldorf sind keine einmalige Sache: Am Mittwoch, 10. Januar, sollen gegen Mittag die Geschäftsstellen von SPD, Grünen und FDP angesteuert werden. Die Aktion soll mit 150 Teilnehmern plus 50 Treckern durchgeführt werden, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Donnerstag (4. Januar) bestätigte. Aufgerufen zu den Protesten hat der Rheinische Landwirtschaftsverband.

Darum geht es in der Traktoren-Demo der Landwirte

Die Bauern protestieren gegen die geplanten Sparpläne der Bundesregierung. Sie befürchten, dass die Subventionen für die Landwirtschaft gekürzt werden. Dies würde ihre Existenz gefährden. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass sie die Subventionen für die Landwirtschaft reformieren will. Sie will die Gelder gezielter einsetzen, um den Umweltschutz zu fördern.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Proteste der Bauern am Montag entwickeln werden. Die Polizei ist vorbereitet und will die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten.

