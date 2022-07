Badeseen in NRW: Das sind die schönsten Seen in Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet

In Nordrhein-Westfalen vereint sich Industriekulisse mit unverwechselbarer Natur. Diese Symbiose findet ihr auch teilweise an den zahlreichen Badeseen in NRW. Wir zeigen euch die schönsten Badeseen in Nordrhein-Westfalen, die auch in Coronazeiten ein gemütliches Plätzchen garantieren und durch Sportangebote wie Beach-Handball überzeugen. Mit von der Partie sind Seen in Köln, dem Ruhgebiet und Co.!

Die besten Badeseen in der Kölner Umgebung

Der Frühlinger See

Inmitten eines 84 Hektar großen Naturschutzgebietes ist der Frühlinger See in Köln gelegen. Durch sieben Teilseen bieten sich vielseitige Möglichkeiten für Sportbegeisterte, Sonnenanbeter und Co. Baden dürft ihr jedoch ausschließlich im Strandbad des Blackfoot Beach. Hier könnt ihr sogar Stand-Up-Paddleboards ausleihen!

Es lohnt sich auch, das Veranstaltungsangebot am See im Auge zu behalten. Jedes Jahr finden zahlreiche Festivals in der idyllischen Umgebung statt.

Adresse Frühlinger See:

Oranjehofstr. 103 – 105, 50769 Köln.

Mit dem KVB: Haltstelle „Seeberg Köln“.

Öffnungszeiten Frühlinger See:

Von Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr ist der Blackfoot Beach geöffnet. Diese Öffnungszeiten sind an gutes Wetter geknüpft.

Eintrittspreise Frühlinger See:

Auf den Liegewiesen des Frühlinger Sees ist der Eintritt frei.

Eintrittspreise Blackfoot Beach:

Erwachsene 4,80 Euro

Ermäßigte 3,80 Euro

Kinder bis fünf Jahre 1 Euro

Tickets können momentan nur online gebucht werden.

Das Naturfreibad Vingst

Rechtsrheinisch gelegen ist das Naturfreibad Vingst in Köln. An dem Baggersee könnt ihr am Sandstrand sonnenbaden oder in den Hängematten faulenzen. Für aktivere Badegäste gibt es auch einen Bolz- und Beachvolleyball-Platz. Die weitläufigen Grünflächen, die mit Wildpflanzen bewuchert sind, bieten den idealen Platz zum Entspannen und Durchatmen.

Adresse Naturfreibad Vingst:

Vingster Ring, 51107 Köln.

Mit dem KVB: Haltestelle „Vingst“/“Ostheim“/“Kürtenstraße“.

Öffnungszeiten Naturfreibad Vingst:

Das Strandbad hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise Naturfreibad Vingst:

Erwachsene 4,80 Euro

Jugendliche unter 18 Jahren 3,90 Euro

Buchungen müssen vorab online auf der Website vorgenommen werden.

Der Otto-Maigler-See

Der Otto-Maigler-See ist einer der schönsten Badeseen in Köln und Umgebung. Das liegt daran, dass er nicht nur von wunderbarer Natur umgeben ist, sondern auch einen feinen Sandstrand zu bieten hat. Neben umfangreichen Sportmöglichkeiten gibt es an dem See in Köln außerdem eine Seeterrasse und regelmäßige Beachpartys und Live-Konzerte.

Adresse Otto-Maigler-See:

Am Otto-Maigler-See, 50354 Hürth.

Mit dem KVB: Haltestelle „Otto-Maigler-See“/“Hürth-Burbach“.

Öffnungszeiten Otto-Maigler-See:

In der Regel ist der Zugang täglich ab 10 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten können jedoch abhängig von den Wetterbedingungen und dem Besucheransturm variieren.

Eintrittspreise Otto-Maigler-See:

Erwachsene 4,50 Euro

Kinder von 2 bis 14 Jahren 3 Euro

Badesee Düsseldorf: Dürener Badesee

Der Dürener Badesee erschreckt sich über eine Schwimmfläche von 35.000 Quadratmetern. Wo in den 1950er Jahren noch der Tagebau florierte, kann heute im Wasser geplanscht und Wassersport nachgegangen werden. An dem 600 Meter langen Sandstrand könnt ihr Sonnenbaden. Es gibt außerdem eine Wakeboard-Anlage.

Adresse Dürener Badesee:

Am Badesee 1, 52349 Düren

Öffnungszeiten Dürener Badesee:

Der Dürener Badesee hat an allen Tagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise Dürener Badesee:

Tagestarif 4 Euro

Ermäßigt (Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre) 3 Euro

Kinder unter 3 Jahren zahlen keinen Eintritt

Die maximale Besucheranzahl ist aufgrund der Corona-Auflagen begrenzt. Ihr könnt die aktuelle Besucherzahl auf der Website des Sees einsehen.

Die besten Badeseen in der Düsseldorfer Umgebung

Der Unterbacher See

Feiner Sandstrand wie im Urlaub im Süden gefällig? Dann wird euch der Unterbacher See in Düsseldorf mit Sicherheit gefallen. Hier findet ihr Liegewiesen, Beachvolleyball-Felder und zahlreiche weitere Angebote für Sportaffine. Für Ausflüge mit der ganzen Familien stehen sogar Tretboote, Ruderboote und Segelboote an dem idyllischen See zur Verfügung.

An dem Unterbacher See gibt es auch einen separaten FKK-Bereich.

Adresse Unterbacher See:

Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf

Mit dem Bus: Haltestelle „Strandbad Nord“ oder Haltestelle „Strandbad Süd“

Öffnungszeiten Unterbacher See:

Das Schwimmparadies hat an allen Tagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise Unterbacher See:

Tageskarte 4 Euro

Abendkarte 2,50 Euro

Tickets müssen vorab online gebucht werden.

Der Kaarster See

Der Kaarster besteht eigentlich aus zwei Seen: Dem Bade- und dem Sportsee. Vor allem der Badesee mit seinem flach abfallenden Ufer ist für Familien attraktiv, während der Sportsee allerlei Wassersportler wie Angler, Windsurfer, Taucher, und Segler. Außerdem gibt es auf der Grünfläche Beachvolleyball-Felder und Tischtennis-Platten.

Adresse Kaarster See:

Am Kaarster See 1, 41564 Kaarst.

Mit der Bahn: Haltestelle „Kaarster See“

Öffnungszeiten Kaarster See:

Montag bis Sonntag: 10 bis 21 Uhr (witterungsabhängig)

Eintrittspreise Kaarster See:

Tagestarif 4 Euro

Spättarif (ab 18 Uhr) 2,50 Euro

Ermäßigt (5 bis 17 Jahre, Schwerbehindert) 2,50 Euro

Durch die Corona-Auflagen gibt es Einschränkungen in der Anzahl der Badegäste. Auf der Website des Kaarster Sees könnt ihr einsehen, wie viele Besucher sich momentan auf dem Gelände befinden.

Die besten Badeseen in der Duisburger Umgebung

Das Strandbad Tenderingssee

Zwischen Voerde und Dinslaken findet ihr ein verstecktes Paradies, das unweit der B8 liegt. Das Strandbad Tenderingssee bietet zahlreiche Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Beachhandball, Beachsoccer, Stan-Up-Paddling, Yoga oder sogar Sporttauchen. Auf den weitläufigen Liegewiesen könnt ihr die Seele baumeln lassen. Die 150.000 Quadratmeter große Badebucht ermöglicht auch in Coronazeiten ausreichend Platz zum Sonnenbaden und Schwimmen.

Adresse Tenderingssee:

Tenderingsweg 1, 46562 Voerde (Niederrhein)

Öffnungszeiten Tenderingssee:

Der Zugang zum Badesee ist jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise Tenderingssee:

Kinder bis sechs Jahren zahlen keinen Eintritt

Jugendliche (bis 14 Jahren) 2,50 Euro

Erwachsene 4 Euro

Die Tickets für den Tenderingssee könnt ihr vorab hier buchen.

Der Auesee Wesel

Unweit vom Rhein gelegen ist der schöne Auesee in Wesel. Den Badesee zeichnet vor allem aus, dass er von wilder Natur umrankt ist. Die Wasserqualität des Auesees ist sehr gut, sodass er sich im Sommer als perfekte Abkühlung eignet.

Adresse Auesee:

Auesee, 46487 Wesel.

Mit dem Zug: Fahrt bis zum Weseler Bahnhof und von dort aus entweder durch die Innenstadt und lauft dann am Rhein entlang (circa 20 bis 30 Minuten)

Mit dem Bus: Bus 64 bis zur Haltestelle Kreishaus Wesel und von da aus über den Deich laufen (circa 10 Minuten).

Öffnungszeiten Auesee:

Der Auesee ist uneingeschränkt zugänglich.

Eintrittspreise Auesee:

Der Eintritt zum Auesee in Wesel ist kostenlos. Das Parken kostet jedoch etwa 10 Euro.

Die besten Badeseen im Ruhrgebiet

Das Seebad in Haltern

Nicht weit entfernt vom Ruhrgebiet findet ihr das Seebad in Haltern. Dieses Bad ist eines der beliebtesten Ausflugsziele NRWs! Das kommt nicht von ungefähr, denn der 800 Meter lange Natursandstrand bietet zahlreiche Sportaktivitäten und sorgt garantiert für den ultimativen Badespaß. Da das Seebad bei Besuchern aus ganz NRW sehr beliebt ist, lohnt es sich, früh anzureisen und sich ein gemütliches Plätzchen zu sichern.

Adresse Seebad Haltern:

Hullerner Str. 52, 45721 Haltern am See.

Am besten erreichbar ist das Seebad über die A52 oder die A43. Die Parkgebühren belaufen sich auf ungefähr 4 Euro.

Öffnungszeiten Seebad Haltern:

Das Seebad öffnet seine Pforten für Badegäste täglich von 10 bis 19 Uhr. Am Wochenende könnt ihr bereits ab 9 Uhr plantschen gehen.

Eintrittspreise Seebad Haltern:

Erwachsene 5 Euro

Kinder und Jugendliche 3,50 Euro

Tickets für das Seebad könnt ihr auf dieser Website buchen.

Der Kruppsee

Der Kruppsee in Duisburg-Rheinhausen ist ein Relikt der industriellen Vergangenheit und erinnert an Zeiten, in denen noch im großen Stil produziert wurde. Das Besondere am Kruppsee ist, dass er Baggersee und Schwimmbad zugleich ist. Neben dem See, der ein steil abfallendes Ufer hat, gibt es für weniger geübte Schwimmer auch ein normales, gekacheltes Schwimmbecken.

Liegewiesen und ein Sandstrand bieten ausreichend Platz zum Sonnenbaden und Entspannen.

Bachstr. 2, 47229 Duisburg-Rheinhausen.

Das Freibad ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Jugendliche von 4 bis 18 Jahren 2 Euro

Erwachsene 4 Euro

Ermäßigte 3 Euro

Spättarif ab 18 Uhr 2 Euro

Tickets für das Freibad könnt ihr auf dieser Website buchen.

Der Seepark Lünen

Der See in Lünen befindet sich im 65 Hektar großen Seepark, den besonders seine üppige Natur und sein Sandstrand auszeichnet. Ihr könnt in dem Park, der unmittelbar an den Schlosspark Schwansbell angrenzt, nicht nur plantschen und die Sonne genießen, sondern euch auch sportlich betätigen. Hierfür steht eine Disc-Golf-Anlage mit zehn Löchern zur Verfügung. Besonders für Familienausflüge ist der Horstmarer See beliebt, da das Ufer sehr flach abfällt.

Der Seepark ist öffentlich zugänglich und der Eintritt kostenlos.

Adresse Seepark Lünen:

Preußenstraße 57, 44532 Lünen.

