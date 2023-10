Weihnachtsmarkt auf dem Friesenplatz: Stadt Köln sucht neuen Betreiber

Liebhaber des ehemaligen Weihnachtsmarktes auf dem Friesenplatz in Köln können sich freuen: Ab dem kommenden Jahr soll der Markt wieder stattfinden. Derzeit sucht die Stadt jedoch noch nach einem Betreiber. Dieser soll den Weihnachtsmarkt von 2024 bis 2028 ausrichten. Laut einer Beschlusslage soll die Kölner Politik die Verwaltung damit im November beauftragen.

Diese Anforderungen muss der Weihnachtsmarkt am Friesenplatz in Köln erfüllen

Der Weihnachtsmarkt findet dabei laut Beschlussvorgaben auf dem Friesenplatz westlich des Hohenzollernrings zwischen Limburger Straße und Venloer Straße statt. Die zur Verfügung gestellte Fläche zwischen der Limburger Straße und der Venloer Straße (rund 1260 m²) wird durch eine Sperrung der Limburger Straße ab der Höhe Antwerpener Straße sowie einer Umleitung auf die Antwerpener Straße in Richtung Brüsseler Straße um circa 450 m² erweitert. Dadurch wäre der Weihnachtsmarkt etwa 1710m² groß, jedoch kleiner als andere Märkte in der Domstadt, wie beispielsweise der Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt.

>>Weihnachtsmärkte in NRW ohne Weihnachtsmusik? Rechnungen der Gema teils um zehntauschende Euro höher<<

Weiter heißt es, dass sich der Weihnachtsmarkt am Friesenplatz inhaltlich und gestalterisch zu anderen Märkten der Innenstadt, wie dem Nikolausdorf, dem Heinzelmarkt oder dem Markt der Engel abgrenzen soll.

Zudem fordert die Stadt, dass bei den Essens- und Getränkeständen mindestens 80 Prozent der Speisen und 60 Prozent der Getränke aus Bio-Produkten bestehen. Ebenso müssen auf dem Markt verschiedene kunsthandwerkliche Erzeugnisse angeboten werden. Diese sollen fair gehandelt sein und einen weihnachtlichen Bezug haben. So könnten Händler beispielsweise Advents- und Weihnachtsschmuck, Töpfereiwaren oder Kerzen verkaufen.

Deshalb wurde der Weihnachtsmarkt auf dem Friesenplatz zunächst nicht fortgeführt

Der Weihnachtsmarkt auf dem Friesenplatz fand im Jahr 2015 zum ersten Mal statt und verband den Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz mit dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten. Zu einer Fortsetzung kam es in den Folgejahren allerdings nicht. CDU und Grüne begründeten diese Entscheidung damit, dass sich der Markt zu wenig von der Konkurrenz am Rudolfplatz unterschieden hätte. Zwar waren die FDP und SPD für eine Weiterführung des Marktes, sie wurden jedoch mit der Ratsmehrheit von Schwarz-Grün überstimmt.

>>Weihnachtsmärkte 2023 in NRW: Wir zeigen euch die schönsten Adventsmärkte<<

Stattfinden soll der Markt am Friesenplatz unter dem neuen Betreiber dann vier Jahre lang immer ab dem Montag vor Totensonntag bis zum 23. Dezember. Unter der Woche wird er voraussichtlich von 10 Uhr bis 22 Uhr sowie sonntags sonn- und feiertags von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet haben. Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen.