Sie gelten als heiß begehrte Veranstaltungen im Kölner Karneval und sind immer ausverkauft: die Prunksitzungen der Prinzen-Garde. Hier stehen prominente Persönlichkeiten nicht nur auf der Bühne – sie finden sich oftmals auch im Publikum der dekadenten Karnevals-Veranstaltungen, bei denen die Gäste in Abendgarderobe statt Kostüm erscheinen. So freuten sich die Gardisten bereits in der ersten Prunksitzung dieser Sessions am 13. Januar über Hockey-Nationalspieler und amtierenden Weltmeister Timur Oruz (29) und die mehrfache Kunstturnmeisterin und Olympionikin Sarah Voss (24) im Publikum.

Bei der zweiten Ausgabe der Prunksitzung am 27. Januar waren die Ehrengäste im Saal des Maritim-Hotels eher politischer Natur. In den ersten Reihen vor der Bühne feierten NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (47, CDU) und Ex-Bundesaußenminister Heiko Maas (57) den kölschen Fastelovend.

Im Gespräch mit Tonight News erzählt Saarländer Heiko Maas, was ihn in den Kölner Karneval verschlagen hat. „Ich hatte eine Einladung für heute Abend. Das ist mein erstes Mal auf einer Sitzung im Kölner Karneval. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von der tollen Stimmung hier. Das kenne ich so von anderen Sitzungen noch nicht“, schwärmt der ehemalige SPD-Politiker – und das, obwohl er kurz vorher noch Witze auf seine Kosten einstecken musste.

Heiko Maas feiert auf Kölner Karnevalssitzung – dann wird er Teil der Show

Komiker und Liedermacher Bernd Stelter (62) zog bei seinem Auftritt Promi-Trennungen der vergangenen Monate ins Lächerliche. Neben Oliver (45) und Amira Pocher (31), über deren Trennung er ein Lied namens „Amira“ mit der Melodie von Costa Cordalis‘ „Anita“ trällerte, bekam auch Heiko Maas sein Fett weg: Auch sein Beziehungs-Aus mit Schauspielerin Natalia Wörner (56) im August 2023 war Teil von Bernd Stelters Bühnenprogramm.

Ob Bernd Stelter von der Anwesenheit des Ex-Politikers im Saal wusste, ist nicht bekannt. Heiko Maas nahm die Jokes über sein Privatleben aber gelassen. „So ist das halt. Da muss man drüber stehen“, erklärte er Tonight News.

