Kölner Karneval 2024: Karnevalsumzüge und Veedelszüge im Überblick

Zugweg: Hauptstraße – Rathausstraße – Friedrich-Ebert-Ufer – Bahnhofstraße – Hauptstraße – In der Adelenhütte – Poststraße – Mühlenstraße – An der Sparkasse – Hermannstraße – Josefstraße – über Kreisverkehr weiter bis Zugauflösung Mitte Josefstraße

Brück – Veedelszug

Startzeit: 13.30 Uhr

Aufstellort: Kleinfeldchensweg, Hameler Weg, Höxterstraße, Lemgoer Straße

Zugweg: Lehmbacher Weg, Hovenstraße, Brücker Mauspfad, Am Hirschsprung, Hoffnungsthaler Straße, Köningsforststraße, Am Wildwechsel, Olpener Straße, Rinderweg, Am Klausenberg, Overather Straße, Olpener Straße, Am Schildchen, Pohlstadtsweg