Karneval in Köln: Das sind die besten Kostümläden der Stadt

Karneval und Kostüm gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Doch wo in Köln erhalten Kurzentschlossene vor den jecken Tagen das passende Gewand?

Tonight News stellt fünf Läden vor, in denen ihr von Verkleidung über Perücke bis hin zu Schminke und Konfetti alles wichtige für die größte Party des Jahres erhaltet.

Kostüme in Köln: Riesige Auswahl beim Karnevalsexperten Deiters

Für viele Karnevalisten ist Deiters die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Bedarf für die fünfte Jahreszeit geht – und das nicht ohne Grund: An den drei Standorten in Köln erhaltet ihr alles, was ihr für eure Party benötigt. Ob Kostüme, Accessoires, Schminke, Konfetti oder Luftballons – hier befindet sich alles unter einem Dach.

Bei all der Auswahl wisst ihr aber dennoch nicht, in welches Gewand ihr euch dieses Mal schwingen sollt? Kein Problem! Hier verraten die Karnevalsexperten von Deiters, welche Kostüme in dieser Session besonders beliebt sind.

Adresse: Gürzenichstraße 25, 50667 Köln; Otto-Hahn-Straße 1-3, 50997 Köln sowie Hohenstaufenring 34-40, 50674 Köln

Verkleidungen und Kostüme: Jot Jelunge in Köln

Seit über 25 Jahren finden Narren bei Jot Jelunge Kostüme und Dekorationen für die Session. Ebenso findet ihr hier Kopfbedeckungen, Schminke und weitere essentielle Dinge. Wer auf der Suche nach einem besonders einzigartigen Gewand ist, kann sich im inhabergeführten Laden auch ein Kostüm nach seinen Wünschen anfertigen lassen. Daneben sticht der Bedarfsladen auch mit seinen Workshops, in denen ihr unter anderen lernt, wie ihr Perücken und Hüte herstellt, heraus. Am Mittwoch vor Weiberfastnacht sowie am Karnevalsfreitag habt ihr hier zudem die Möglichkeit extra lange bis 22 Uhr zu shoppen.

Adresse: Lindenstraße 53, 50674 Köln

Kostüm-Manufaktur in Köln: Individuelle Verkleidungen bei Jeck Jewand

Ihr findet einfach nicht das richtige Gewand für Karneval? Dann schaut bei Jeck Jewand vorbei. Die Kostüm-Manufaktur aus Sülz designt und schneidert Verkleidungen ganz nach euren Wünschen. Dabei wird besonders viel Wert auf Liebe zum Detail geachtet, sodass ihr am Ende ein ganz einzigartiges Kostüm erhaltet. Passende Accessoires findet ihr hier praktischerweise ebenfalls.

Adresse: Luxemburger Straße 258, 50937 Köln

Historische Kostüme: Pirat, Ritter und Co. bei der Kostümtruhe in Köln

Besonders hochwertige und vor allem authentische Verkleidungen erhaltet ihr bei der Kostümtruhe. Seit 2004 bietet euch der Fundus thematische Gewänder aus dem Piratentum, dem Mittelalter sowie dem Wilden Westen an. Aber auch Fans des Steampunks kommen bei der Suche nach einem Kostüm auf ihre Kosten. Mit den hier ebenfalls erhältlichen Gürteln, Taschen, Hüten und täuschend echten Schwertern und Pistolen macht ihr euer Outfit perfekt.

Adresse: Emil-Hoffmann-Strasse 55-59, 50996 Köln

Günstiger Karnevalsbedarf in Köln: Kostüme und Accessoires zum kleinen Preis bei Party-Discount

Wer diese Session knapp bei Kasse ist, findet günstigen Karnevalsbedarf bei Party-Discount. Das Sortiment des Stores reicht von verschiedenen Verkleidungen für Groß und Klein über Schminke und Perücken bis hin zu Ballons, Konfetti und Luftschlangen, sodass ihr euch hier auch gleich für eure Karnevalsparty eindecken könnt. Damit ihr in Ruhe durch den über 1500 Quadratmeter großen Laden schlendern könnt, empfängt euch Party-Discount an den Samstagen vor Karneval jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr.

Adresse: Hohenstaufenring 66-70, 50674 Köln

