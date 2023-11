11.11. in Köln 2023: Karneval in Kölle heute: Polizei lobt Stimmung – Sorgen vor Dunkelheit

„Kölle Alaaf“! Die Jecken konnten es kaum noch erwarten, denn am heutigen 11.11. starteet die neue Karnevalssession 2023/2024 in Köln. Hier findet ihr alle wichtigen Infos: Wie voll war es in der Kölner Altstadt? Was passierte auf dem Heumarkt? Wie sahen die schönsten Kostüme aus? All das könnt ihr in unserem Liveticker nachlesen.

>> 11.11.2023 in Köln: So feiert Kölle den Karnevalsstart – die besten Bilder vom Samstag <<

Karnevals-News und -Infos vom 11.11. in Köln

+++ 11.11.2023: 17 Uhr +++ Die Session ist eröffnet, Köln lacht und liebt– Tonight News wünscht eine fröhliche und friedliche fünfte Jahreszeit!

Die Karnevalssession 2023/2024 ist eröffnet, das Kölsch fließt – nun liegt es an den Domstädterinnen und Domstädtern, die fünfte Jahreszeit mit Liebe, Leben und Frohsinn zu füllen. In diesem Sinne wünscht das Team von Tonight News allen Feiernden noch einen schönen 11. im Elften und einen ausgelassenen Abend. Damit beschließen wir unseren Liveticker aus Köln.

+++ 11.11.2023: 16.47 Uhr +++ Nazi-Parolen auf der Zülpicher Straße? Polizeisprecher weiß „nichts Konkretes“

Stunden nach den ersten Berichten über Nazi-Parolen und einen gezeigten Hitlergruß auf der Zülpicher Straße äußerte sich Kölns Polizeisprecher Wolfgang Baldes bedeckt: „Wir wissen da überhaupt nichts Konkretes.“ Mehr Infos zu den vermeintlichen Vorfällen lest ihr hier.

+++ 11.11.2023: 16.20 Uhr +++ Nach Nazi-Parolen auf der Zülpicher: Karnevalisten mit Mahnwache vor Synagoge

Nachdem es am Vormittag nach „Express“- und „Rheinische Post“-Infos zu Nazi-Parolen auf der Zülpicher Straße gekommen war (mehr dazu lest ihr hier), haben sich etwa 60 Karnevalisten des Traditionscorps zu einer spontanen Mahnwache vor der in der Nähe der Partymeile gelegenen Synagoge eingefunden. Mehrere vorbeilaufende Feiernde hakten sich symbolisch schützend bei ihnen ein.

+++ 11.11.2023: 15.44 Uhr +++ Polizei lobt friedliche Stimmung – sorgt sich jedoch vor Dunkelheit

Die Kölner Polizei zeigt sich erleichtert über einen bis hierhin größtenteils friedlich verlaufenen 11.11. Der „Express“ zitierte Einsatzleiter Frank Wißbaum, der einzig von je einem „niedrigschwelligen“ Sexualdelikt, einer Körperverletzung sowie einem Widerstand gegen Einsatzkräfte sprach. Im Fall der Nazi-Parolen in der Zülpicher Straße sei bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden.

Sorgen bereiten der Polizei allerdings die Abendstunden: Sie hatte bereits im Vorfeld vor zunehmender Gewalt in der Dunkelheit gewarnt und wird ihre Präsenz dementsprechend aufrüsten.

+++ 11.11.2023: 14.43 Uhr +++ Brings rocken den Heumarkt – müssen jedoch auf ihren Sänger verzichten

Aktuell bespielen Brings die Bühne auf dem Heumarkt. Dabei muss die kölsche Kultband jedoch auf Sänger Peter Brings verzichten. Er habe seine Stimme „im letzten Saal zurückgelassen“. Sein Bruder Stephan sowie Keyboarder Kai Engel springen für ihn am Mikrofon ein.

+++ 11.11.2023: 14.24 Uhr +++ Einsatzkräfte ziehen erste positive Bilanz

Die für die Stadt Köln im Einsatz befindlichen Einsatz- und Hilfskräfte haben eine erste Bilanz zum 11.11. gezogen. Diese fällt grundsätzlich positiv aus. Insgesamt seien 213 Einsatzkräfte der Malteser, Johanniter sowie der DLRG rund um Heu- und Alter Markt sowie Altstadt unterwegs. Bis 13 Uhr hätten nur drei Personen ins Krankenhaus transportiert werden müssen, eine davon mit Notarzt.

Der Koordinierungsstab der Stadt zeigt sich mit diesem bisherigen Verlauf des Sessionsauftakts zufrieden: „Der Verlauf der letzten Stunden entspricht dem Sicherheitskonzept.“

+++ 11.11.2023: 14.04 Uhr +++ OB Reker besucht Synagoge – Besuch von Nazi-Eklat überschattet

Neben dem Start in die Karnevalssaison nutzte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den 11.11. auch für einen Besuch in der größten Kölner Synagoge. „Wir denken natürlich an die Not und Verzweiflung, die unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Moment erleben“, sagte die parteilose Politikerin. Mehr zu ihrem Besuch unweit der Zülpicher Straße lest ihr hier.

Überschattet wurde Rekers Besuch durch einen Nazi-Eklat unweit der Synagoge: In der zülpicher Straße sollen Menschen Straßenlaternen erklommen und von dort den Hitlergruß gezeigt sowie judenfeindliche Parolen gerufen haben. Mehr zu diesem Thema lest ihr hier:

>> 11.11. in Köln: Nazi-Eklat auf der Zülpicher – „Führer“-Rufe und Hitlergruß <<

+++ 11.11.2023: 12.56 Uhr +++ Köln komplett voll, aber: Zugang zur Zülpicher Straße wieder geöffnet

Angaben des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zufolge ist der Zugang zur Zülpicher Straße aktuell wieder geöffnet worden. Der Party-Hotspot war heute morgen weit vor Sessionsbeginn um 11.11 Uhr bereits wegen Überfüllung für weitere Menschenmassen geschlossen worden. Der Andrang soll derzeit wohl etwas abklingen, da es einen Großteil der Jecken in Richtung Luxemburger Straße zieht.

+++ 11.11.2023: 12.56 Uhr +++ Köln komplett voll: Polizei appelliert, nicht mehr in die Stadt zu reisen

Der Massenandrang, auf den sich die Stadt Köln zum Sessionsauftakt eingestellt hat, ist auch exakt so eingetroffen. Neben dem Zülpicher Platz, der Uniwiese, sei auch der Aachener Weiher bereits überlaufen, erklärte die Polizei. Auch deshalb sagte Pressesprecher Wolfgang Baldes dem „Express“: „Wir können nur dringend davon abraten noch nach Köln zu kommen. Wir erwarten Gedränge an den Eingängen, die Sicherheitskräfte haben alle Hände voll zu tun. Wer jetzt noch versucht, mit Gewalt hier reinzukommen, begeht einen großen Fehler.“

+++ 11.11.2023: 12.34 Uhr +++ Uniwiese komplett voll – betrunken Jugendliche beschäftigen Polizei

Die eigentlich „nur“ als Ausweichfläche angedachte Uniwiese ist komplett voll. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge tummeln sich über 60.000 Feierwütige auf der Grünfläche. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet über viele bereits sehr betrunkene Jugendliche, die die Polizei beschäftigen.

+++ 11.11.2023: 12.08 Uhr +++ Nazi-Eklat im „Kwartier Latäng“? Polizei ermittelt

Erschütternde Meldung aus dem „Kwartier Latäng“: Dem Kölner „Express“ zufolge sollen mehrere Menschen in der Zülpicher Straße auf Höhe der geschlossenen Kneipe Oma Kleinmann an Straßenlaternen hochgeklettert und von dort den Hitlergruß gezeigt und faschistische Parolen gerufen haben. Die Kölner Polizei erklärte auf Nachfrage der „Rheinischen Post“: „Wir haben davon gehört und gehen dem nach.“

Mehr zu dem Thema lest ihr im Übrigen hier.

+++ 11.11.2023: 11.56 Uhr +++ KVB reagiert auf Menschenmassen: Halt Heumarkt entfällt

Lange hat es nicht auf sich warten lassen: Die KVB verabschiedet sich auf den Linien 1, 7 und 9 von der Haltestelle Heumarkt, durchfährt diese nach einer polizeilichen Anordnung nun nur noch ohne Halt. Potenzielle Fahrgäste werden gebeten, stattdessen am Neumarkt aus- oder zuzusteigen.

Auch auf der Linie 5 kommt es zu einer kurzfristigen, karnevalsbedingten Änderung: Sie wird ab Dom/Hauptbahnhof zum Reichenspergerplatz umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte Rathaus und Heumarkt.

>> KVB-Chaos zum Karnevalsauftakt in Köln: Wie du am 11.11. dennoch rechtzeitig zur Party kommst <<

+++ 11.11.2023: 11.32 Uhr +++ OB Reker appelliert: „Es ist in Ordnung, zu feiern!“

Aus Solidarität mit allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern erklang im Historischen Rathaus der Ruf: „Kölle Alaaf! Kölle Alaaf! Kölle Schalom!“ Oberbürgermeisterin Henriette Reker appellierte an die Jecken, für Demokratie und Vielfalt einzustehen. „Von allen Akteurinnen und Akteuren im Kölner Karneval erwarte ich ein eindeutiges Bekenntnis gegen Antisemitismus – und klare Zeichen der Solidarität mit Israel sowie den Jüdinnen und Juden in Köln!“ Reker stellte mit Blick auf den Krieg in Nahost klar: „Es ist in Ordnung, Karneval zu feiern!“

Mehr zu Rekers Ansprache lest ihr übrigens hier.

+++ 11.11.2023: 11.11 Uhr +++ Kölle Alaaf! Die Session ist eröffnet

Kölle Alaaf! Die Karnevalssession 2023/2024 hat begonnen. Am Heumarkt haben Tausende schunkelnd die fünfte Jahreszeit begrüßt – das ein oder andere Bützchen inklusive.

+++ 11.11.2023: 10.14 Uhr +++ Zülpicher Straße bereits seit fast einer Stunde gesperrt

Bereits über eineinhalb Stunden vor der offiziellen Sessionseröffnung ist der Partyhotspot Zülpicher Straße von den Behörden für weitere Besucher gesperrt worden. Bis auf Weiteres seien alle Zugänge gesperrt, hieß es von der Stadt Köln um exakt 9.33 Uhr. Alle Jecken werden gebeten, von nun an in anderen Veedeln zu feiern.

+++ 11.11.2023: 10.11 Uhr +++ Karnevalsfans treffen in der Domstadt ein

Am Samstagmorgen sind bereits viele Partytouristen zum Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln eingetroffen. Außerirdische, Eisbären und Prinzessinnen zogen schon am Dom vorbei.

Da der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werden in Köln noch mehr Besucher als sonst erwartet. Mit 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den erwarteten Ansturm in geregelte Bahnen lenken, nachdem die Zahl der Feiernden in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist. Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das sogenannte „Kwartier Latäng“.

