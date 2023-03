Elton John in Köln: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Sir Elton John ist eine lebende Musik-Legende. Mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den fünf Künstlern mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. In den 60er-Jahren in England begonnen, ist er auch knapp 60 Jahre später noch einer der größten Künstler weltweit. Mit 34 Alben sowie etlichen Ehrungen und Auszeichnungen ist der als Reginald Kenneth Dwight geborene Musiker noch immer nicht müde und wird der Stadt Köln gleich einen mehrtägigen Besuch abstatten. Es wird allerdings sein letzter Besuch als Künstler sein, denn er hat bereits im Vorfeld der Tour erklärt, dass er künftig nicht mehr auftreten werde.

Bekannt ist der heute 75-Jährige neben der Musik auch für seine Brillen und Outfits sowie sein exzentrisches Auftreten. Darauf dürfen sich die Fans auch in der Domstadt freuen, wenn der Brite seine Konzerte gibt.

Elton John in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Tatsächlich sind es gleich drei Konzerte, die Sir Elton John in Köln spielen wird. Dabei handelt es sich um verlegte Konzerte aus der Corona-Zeit, die allesamt verschoben und abgesagt werden mussten. Daher wird der Musiker gleich drei Shows in der Kölner Lanxess Arena spielen. Auf seiner „Farewell Yellow Brick Road Tour 2023“ sind auch weitere deutsche Städte für mehrere Tage Ziel. So wird Sir Elton John auch unter anderem in Hamburg, Berlin und München zu sehen sein.

Wann tritt Elton John 2023 in Köln auf?

Die Konzerte von Sir Elton John in der Kölner Lanxess Arena finden am 16. Mai, 18. Mai und 19. Mai 2023 statt. Offiziell startet die „Farewell Yellow Brick Road Tour 2023“ am 23. März in Liverpool, führt ihn quer durch Europa und endet am 2. Oktober im schwedischen Stockholm.

Elton John in Köln 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf der Konzerte im Rahmen der „Farewell Yellow Brick Road Tour 2023“ in der Lanxess Arena in Köln sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Elton John: voraussichtlich 20 Uhr

Elton John in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Wer gehofft hatte, dass es noch Tickets für eines der drei Konzerte gibt, der wird leider enttäuscht. Denn allein dadurch, dass die Konzerte „nur“ Nachholtermine aus der Corona-Zeit sind, gibt es schon sehr lange keine Karten mehr. Man kann sich zwar noch auf Wartelisten eintragen lassen, ob das aber von Erfolg gekrönt sein wird, darf bezweifelt werden. Ähnlich dürfte dies für einen Großteil der Konzerte der Tour aussehen.

Elton John in Köln 2023: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei maximaler Auslastung fasst die Lanxess Arena bis zu 20.000 Zuschauer. Wenn Sportveranstaltungen in der Halle ausgetragen werden, sind es beim Eishockey bis zu 18.700 Zuschauer, beim Handball passen 19.400 Zuschauer in die Arena. Bei Sir Elton John ist zu erwarten, dass die Halle an allen drei Abenden bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.

Elton John in Köln 2023: Was können wir von den Shows erwarten?

2021 erschien das letzte Album mit dem passenden Namen „The Lockdown Sessions“. Es ist zu erwarten, dass ein Großteil der Songs auch auf der Tournee gespielt wird. Darüber hinaus hat sich in der Jahrzehnte langen Karriere des Briten so viel Hit-Material angesammelt, dass sicher nicht alle Songs den Weg ins Set finden werden. Der 75-Jährige wird aber sicher eine gute Mischung aus neuen Stücken und Evergreens finden, die dann auch auf der Bühne präsentiert werden.

Konzert von Elton John 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Die Lanxess Arena bietet euch eine ganze Reihe von Verkehrsmitteln, mit denen ihr anreisen könnt. Denn es gibt in unmittelbarer Nähe gleich drei Haltestellen, die ihr anfahren könnt. So habt ihr die Wahl zwischen „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“, „Deutz Technische Hochschule“ und „Bahnhof Köln Deutz/Messe“. Folgende Linien halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto kommt, folgt den Hinweisschildern „LANXESS Arena“ und „Koelnmesse“. Zudem liegt in unmittelbarer Nähe zur Lanxess Arena auch der Deutzer Bahnhof. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Arena, so könnt ihr euer Auto relativ nah an der Arena parken. Zudem sind auch viele Parkhäuser in Fußnähe zur Arena, wo ihr ebenfalls Stellplätze für das Auto habt. Diese findet ihr hier.

Wenn ihr aus der Richtung Olpe/Siegen kommt, nutzt die A4 und fahrt dann von der B55 in Richtung Köln-Zentrum. Dort wird dann die Abfahrt „LANXESS Arena“ auftauchen, hier müsst ihr nur noch den Schildern folgen.

Wenn ihr aus Frankfurt kommt, nehmt die A3 bis zum Autobahndreieck Heumar. Dort wechselt ihr dann auf die A4 in in Richtung Aachen, bis ihr zum Autobahnkreuz Gremberg kommt. Dann müsst ihr weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, die ihr bis zum Ende durchfahren müsst.

Wenn ihr aus Bonn oder vom Flughafen kommt, könnt ihr ebenfalls die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende nutzen. Wenn ihr aus Richtung Koblenz oder Aachen kommt, nehmt am Autobahnkreuz Köln-West die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dann müsst ihr ebenfalls wieder auf die A559 in Richtung Köln-Deutz und diese bis zum Autobahnende durchfahren.

Wer aus der Ecke Neuss bzw. Krefeld kommt, fährt die A57 bis zum Autobahnende. Dann wechselt ihr auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost. Die Ausfahrt „LANXESS Arena“ müsst ihr dann abfahren und den Schildern folgen.