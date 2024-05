Darauf haben Fans von Nickelback gewartet: Erstmals seit 2018 spielt die bekannte Rockband im Rahmen ihrer „Get Rollin'“-Welttournee wieder auf dem europäischen Festland und kommt für drei Konzerte nach Deutschland. Neben Auftritten in Frankfurt und München ist auch ein Termin für Köln angesetzt. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Event in der Lanxess-Arena für euch zusammengestellt.

Wann treten Nickelback in Köln auf?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Konzert von Nickelback findet am 30. Mai 2024 in der Lanxess-Arena statt.

>>Lanxess Arena in Köln 2023: Alle Veranstaltungen im Überblick – Anfahrt, Parken, Saalplan<<

Nickelback in der Lanxess-Arena: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf des Auftritts der Rockband in der Kölner Lanxess-Arena sieht wie folgt aus:

Eintritt: tba

tba Konzertbeginn: 20 Uhr

Nickelback in der Kölner Lanxess-Arena: Gibt es noch Tickets?

Eintrittskarten für die Konzerte werden schon bald im Vorverkauf erhältlich sein. TelekomPrio-Mitglieder können die Tickets auf magentamusik.de bereits ab Mittwoch, dem 29. November, um 10 Uhr erwerben. Das Gleiche gilt auch für Nutzer des Streamingdienstes RTL+. Ein weiterer exklusiver Ticketverkauf startet am Donnerstag, 30. November, um 10 Uhr, auf ticketmaster.de.

>> Kölschrock-Legenden BAP in der Lanxess-Arena: Ticket-Vorverkauf gestartet <<

Der offizielle Vorverkauf startet dann 24 Stunden später (1. Dezember, 10 Uhr) auf allen bekannten Plattformen. Wie viel die Tickets für das Konzert kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nickelback in der Lanxess-Arena in Köln: Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Bis zu 20.000 Zuschauer passen bei maximaler Auslastung in die Lanxess-Arena. Bei Sportveranstaltungen in der Arena sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind beispielsweise 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort. Bei der Beliebtheit der Band kann man erwarten, dass die Show ausverkauft sein wird und die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Nickelback 2024 live in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

Mit „Get Rollin'“ erschien im November 2022 das vorerst letzte Studioalbum der Band. Da Nickelback unter dem gleichen Namen auf Welttournee geht, ist zu erwarten, dass die Rocker viele Hits dieses Albums spielen werden.

>>Ob Lachende Kölnarena oder Apache 207: Diese Highlights warten 2024 in der Lanxess-Arena auf euch<<

Dazu zählen unter anderem Songs wie „San Quentin“ oder „Those Days“. Sicherlich wird die US-Gruppe aber auch Klassiker wie „How You Remind Me“ oder „Burn It To The Ground“ spielen. Besucher erwartet also ein Mix aus neuen und alten Liedern aus über 28 Jahren Bandgeschichte.

Nickelback-Konzert in Köln: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu kommen. Gleich drei Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Arena. Diese sind: Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe sowie Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Die Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

>> Scorpions kommen für ein Konzert nach NRW: Alle Infos zum Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena <<

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess-Arena und Koelnmesse. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Welche das sind, erfahrt ihr hier.