Die US-amerikanische Rapperin Nicki Minaj gilt als erfolgreichste Musikerin ihres Genres und soll ein geschätztes Privatvermögen von über 150 Millionen Dollar besitzen. Neben ihrer Musik sind dafür vor allem Werbeverträge mit Marken wie Pepsi, Mercedes-Benz und Adidas für verantwortlich. Zudem präsentiert sich die gebürtige trinidadische Künstlerin inzwischen auch als Jury-Mitglied bei „American Idol“.

Im Sommer 2024 geht die 41-Jährige nach längerer Auszeit wieder auf Tour und kommt dabei auch nach Köln. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Konzerten für euch!

Nicki Minaj 2024 in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Pink Friday 2 World Tour“ findet in der Lanxess Arena in Köln statt. Neben Köln findest sich nur eine weitere Deutschland-Show im Terminkalender der Rapperin: Am 7. Juni tritt sie in Berlin auf.

Zusatz-Konzert in Köln: Wann tritt Nicki Minaj 2024 in der Lanxess-Arena auf?

Das Konzert von Nicki Minaj in Köln findet am Mittwoch, den 5. Juni 2024, statt. Da das Konzert bereits ausverkauft ist (Stand Januar 2024) und die Nachfrage weiterhin sehr groß ist, hat die erfolgreiche Rapperin eine Zusatzshow im Henkelmännchen angekündigt. Das Extra-Konzert findet am Dienstag, 4. Juni 2024, in der Lanxess-Arena statt. Hier findet ihr mehr Infos zur Zusatz-Show.

Die Welttournee startet bereits im März 2024 in Oakland, Kalifornien, von wo es für über zwei Monate quer durch die Vereinigten Staaten geht, ehe sie nach England fliegt. Dort gibt sie drei Gigs, bevor sie für einige Konzerte, unter anderem Köln, aufs europäische Festland wechselt.

Nicki Minaj 2024 in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Nicki Minaj in Köln am 4. und 5. Juni 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18.30 Uhr

Konzertbeginn: 20 Uhr

Was kosten Tickets für Nicki Minaj in Köln?

Das zuerst angekündigte Konzert am 5. Juni 2024 ist bereits ausverkauft. Der Vorverkauf für die Zusatzshow am 4. Juni begann am Freitag, 19. Januar 2024, hier. Die günstigsten Tickets für den Innenraum starten bei 105,75 Euro. Wollt ihr einen Sitzplatz haben, gibt es ebenfalls noch Restkarten für den Preis von 105,75 Euro. Alle weiteren Tickets kosten euch 129 Euro oder 134,50 Euro.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei einer ausverkauften Show werden in der Lanxess Arena annähernd 20.000 Zuschauer zu Gast sein. Bei Sportveranstaltungen, wie etwa Handball, fasst die Halle 19.400 Zuschauer, beim Eishockey sind es mit 18.700 Zuschauer nur unwesentlich weniger.

Konzert von Nicki Minaj 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Rund um die Lanxess Arena findet ihr eine Reihe von Haltestellen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen Bahnhof Deutz/Lanxess Arena, Bahnhof Köln Deutz/Messe und Deutz Technische Hochschule. Diese Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch der Deutzer Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge und sind ausgeschildert. Eine Übersicht der Parkhäuser vor Ort findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

