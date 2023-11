Helene Fischer: Neuer Song, neue Tour – und ein Konzerttermin in Köln

Kaum ist ihre fulminante „Rausch“-Tour beendet, startet Helene Fischer schon die Planung neuer Konzerte. „Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen“, schreibt der Superstar auf Instagram. Auf 360-Grad-Bühnen will Helene in acht deutschsprachigen Städten performen.

Was Rheinländer besonders freuen dürfte: Die Queen Of Schlager zieht es auch nach Köln. Zuletzt hatte Fischer sieben Konzerte binnen neun Tagen in der Lanxess-Arena gespielt und dafür einen Award erhalten. Die nächste Spielstätte der Akrobatik- und Gesangskünstlerin ist allerdings eine andere: Helene Fischer performt im Sommer 2026 im RheinEnergie-Stadion in Müngersdorf.

Am 13. Juni 2026 soll die neue 360°-Tour in Berlin starten. Neben Köln wird Fischer in Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Wien und Zürich auftreten.

Helene Fischer in Köln: Wann findet das Konzert im RheinEnergie-Stadion statt?

Der konkrete Konzert-Termin in Köln steht schon zweieinhalb Jahre im Voraus fest: Am 27. Juni 2026 wird Helene Fischer Köln-Müngersdorf zum (Herz-)Beben bringen. Sportstätten-Geschäftsführer Lutz Wingerath freut sich schon jetzt auf das Gastspiel der 39-Jährigen.

Der Stadion-Boss in einer Pressemitteilung: „Helene Fischer ist eine der größten aktuellen Künstlerinnen in Deutschland und bekannt für ihre gigantischen Bühnenshows. Jeder, der dabei war, wird sich gerne an ihre Konzerte im RheinEnergie-Stadion im Jahr 2015 erinnern. Wir freuen uns deshalb riesig auf diese Ausnahme-Sängerin!“

Helene Fischer in Köln: Wann startet der Vorverkauf fürs RheinEnergie-Stadion?

Auch, wenn es noch zweieinhalb Jahre dauert, bis Helene Fischer in Köln auftritt, startet der Vorverkauf schon Ende November 2023. Das sind die Termine.

Artist-Presale ab Montag, 27. November 2023 – 09.30 Uhr

Telekom Prio Tickets ab Montag, 27. November 2023 – 10.30 Uhr

RTL+ Prio Tickets ab Montag, 27. November 2023 – 10.30 Uhr

Public-Sale ab Montag, 27. November 2023 – 18 Uhr

Helene Fischer und Shirin David bringen neue „Atemlos“-Version heraus

Wenige Stunden vor der Ankündigung der neuen Tournee machte Helene Fischer noch mit einem ganz anderen Thema von sich reden: Am 24. November 2023 (0 Uhr) veröffentlichte sie gemeinsam mit Rapperin Shirin David eine neue Version ihres Kult-Hits „Atemlos“. Der Anlass: das zehnjährige Jubiläum des Songs. Die neue Variante wird von einem schnelleren Techno-Beat untermalt und außerdem um neue Rap-Passagen Davids angereichert.