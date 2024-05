Nicki Minaj sagt Zusatzkonzert in Köln ab: Ist das der Grund?

Rapperin Nicki Minaj („Barbie World“) hat im Januar für ihre „Pink Friday 2“-Tour eine Zusatzshow in Köln bekanntgegeben. Demnach sollte die Musikerin am 4. Juni in der Domstadt auftreten – einen Tag vor dem bereits ausverkauften Konzert in der Lanxess Arena, wie aus einem Post auf ihrem Instagram-Profil hervorgeht.

Insgesamt kündigte Minaj 13 neue Termine an, darunter auch Zusatzkonzerte in Paris und Amsterdam. Doch ausgerechnet das Konzert in der Domstadt musste nun abgesagt werden.

Nicki Minaj sagt Zusatzkonzert in Köln ab

Diese Nachricht dürfte wohl ein Schock für Minaj-Fans gewesen sein: Die Rapperin soll am Samstag, dem 25. Mai, am Flughafen in Amsterdam festgenommen worden sein – laut der niederländischen Polizei wegen des Besitzes weicher Drogen. So konnte sie ihr Konzert am Samstagabend in Manchester nicht spielen. Dieses holt sie wohl nächste Woche nach, zulasten der Fans in Köln: Demnach muss das Zusatzkonzert in der Domstadt am 4. Juni weichen. Dass bestätigt der Eventkalender der Lanxess-Arena.

Wie verschiedene Medien berichten, darunter „Gala„, wurde die Rapperin nach Zahlung einer „angemessenen“ Geldstrafe wieder freigelassen. Die Festnahme hatte jedoch fatale Auswirkungen auf ihr Konzert in Manchester, das am selben Abend in der Co-op Live Arena stattfinden sollte. Rund 20.000 Fans warteten bereits seit Stunden auf den Auftritt der Rapperin, der um 21.30 Uhr beginnen sollte. Kurzfristig musste das Konzert jedoch abgesagt werden.

Minaj selbst äußerte sich in den sozialen Medien zu dem Vorfall und entschuldigte sich bei ihren Fans für die Enttäuschung. „Bitte, bitte, bitte nehmt meine tiefste und aufrichtigste Entschuldigung an“, schrieb sie. Sie versprach zudem, einen neuen Termin für das Konzert zu finden.

Weiterlesen: Nicki Minaj 2024 live in Köln: Alle Infos zum Konzert gibt es hier

Rapperin startete Tour im März

Die Tour startet den Angaben zufolge am 1. März in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin Minaj wurde 2010 mit dem Album „Pink Friday“ bekannt. Pünktlich zu ihrem 41. Geburtstag hatte Minaj im Dezember 2023 „Pink Friday 2“ veröffentlicht – ihr erstes Album seit fünf Jahren.

dpa