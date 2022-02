„Call of Duty“: Warzone-Bug blendet Spieler

Wir alle kennen und lieben Warzone – auch wenn es oft vielleicht eher eine Hassliebe ist. Der Battle-Royale-Ableger des „Call of Duty“-Franchise ist auch nach 2 Jahren noch unglaublich beliebt und zieht Millionen von Spielern an. Allerdings kämpft das Spiel auch mit zahlreichen Problemen. Nicht nur Cheater haben in der Vergangenheit den Entwicklern und ehrlichen Spielern den Spaß versaut. Nein, auch Bugs, Glitches und andere Probleme, die zu Fehlern im Spiel führen, euch gar nicht erst ins Spiel oder gleich euer System abschmieren lassen, machen uns das Leben zur Hölle.

Zum Glück hat sich das Cheater-Problem mit der Einführung des neuen Anti-Cheat-Systems RICOCHET inzwischen deutlich verbessert. Wie wir erst kürzlich berichtet haben, scheint es ein neues System zu geben, dass Cheater bestraft, indem es den Schaden ihrer Waffen reduziert. Allerdings reicht das leider noch nicht, um alle Spieler glücklich zu machen, denn jetzt taucht wieder ein neuer, nerviger Fehler im Spiel auf, der Spielern die Sicht nimmt.

Fehler blockiert Sicht beim Looten

Ein neuer Bug in Warzone versperrt Spielern die Sicht, wenn sie versuchen, Waffen oder andere Gegenstände zu looten. Nähert der Spieler sich in einem Match beispielsweise einer Waffe, die er gerne aufheben möchte, erscheint plötzlich ein seltsames weißes Leuchten, das die Sicht blockiert. In diesem Clip seht ihr, was ich meine:

In den Kommentaren zu diesem Post beschweren sich zahlreiche Spieler, die ebenfalls schon von dem Bug geplagt wurden. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob man auf dem PC, der PlayStation oder der Xbox zockt, der Fehler kann anscheinend überall auftauchen. Einige Spieler nehmen es aber auch mit Humor und machen sich über die Geldgier von Activision lustig, die dafür bekannt sind, auch mal Waffen-Skins zu verkaufen, die dann verbuggt sind. Ein Kommentator meinte nur:

Das ist der neueste Waffen-Skin, Mann. Du zahlst 50 Dollar und er blendet deine Feinde, es ist quasi eine unendliche Blendgranate.



Wie behebt man den Bug?

Bisher haben wir noch von keinem Fix für das Problem gehört, es scheint aber auch nicht jeden Spieler zu betreffen. Sollte das Problem tatsächlich mit einer bestimmten Waffe oder einem dazugehörigen Skin verbunden sein – was es durchaus schon gab – bleibt euch leider nichts anderes übrig, als auf einen offiziellen Patch zu warten. Es kann allerdings nie schaden, einmal zu checken, ob man auch wirklich das neueste Update installiert hat. Auf dem PC könnt ihr auch im Battle.net-Launcher bei Warzone auf „Scannen und reparieren“ klicken. Mit etwas Glück könnte das euer Problem beheben.

Da Season 2 schon kurz bevorsteht, dauert es aber eh nicht mehr lange bis zum nächsten großen Update, was den Fehler schon wieder beheben könnte… Oder es fügt ein paar neue hinzu, wer weiß das schon. Bis dahin haben wir hier die besten Waffen in Warzone für euch.

