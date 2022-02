Warzone/Vanguard Season 2 Roadmap: Neue Maps, Waffen, Operator & Mehr

Endlich haben wir offizielle Informationen zu Warzone und Vanguard Season 2. Nach Unmengen an Leaks und Gerüchten, zeigt uns die aktuelle Roadmap jetzt sämtliche Neuerungen, die in Season 2 auf uns zukommen werden. Im Folgenden listen wir euch sämtliche neuen Inhalte für Warzone, Vanguard und den Vanguard Zombies Modus auf. Wer die Infos direkt vom Call of Duty Blog möchte, findet sie hier.

Wann erscheint Season 2?

Season 2 wurde um eine Woche verschoben und erscheint deshalb am 14. Februar. Ja, Montag ist ein seltsamer Tag für ein Call of Duty Update, aber es gibt für alles ein erstes Mal…

Hier seht ihr die vollständige Season 2 Roadmap und holla die Waldfee, das ist eine Menge neuer Content. Fangen wir also zuerst mit den Inhalten an, die sowohl in Warzone, als auch in Vanguard verfügbar seien werden, bevor wir uns den einzelnen Modi getrennt zuwenden.

Neue Warzone & Vanguard Season 2 Waffen

Insgesamt bekommen wir in Season 2 vier neue Waffen, die sowohl über den Battle Pass, als auch über Bundles im Store freigeschaltet werden können.

KG M40 (Sturmgewehr) – Robustes Sturmgewehr, sehr stabil und präzise.

Whitley (LMG) – Schweres Maschinengewehr mit großer Reichweite, unhandlich, aber beständig.

Ice Axe (Nahkampf) – Ein handliches Kletterwerkzeug, das sowohl als Nahkampf- als auch als Wurfwaffe eingesetzt werden kann.

Armaguerra 43 (MP) –MP mit sehr hoher Feuerrate. Effektiv bei Gefechten auf kurze bis mittlere Distanz.

Das Sturmgewehr und das LMG werden wie üblich auf Stufe 15 und 31 des Battle Passes freigeschaltet. Die anderen beiden Waffen werden im Laufe der Season über Bundles im Store erhältlich sein.

Neue Warzone & Vanguard Season 2 Operator

Wie auch in Season 1 wird Season 2 uns wieder drei neue Operator bescheren, die ihr eigenes Squad Bilden. Einsatztruppe Yeti besteht aus folgenden Operators:

Anna Drake – Sie ist von Anfang an verfügbar und hat das neue Sturmgewehr als Lieblingswaffe.

Thomas Bolt – Er kommt im Laufe der Season und hat das neue LMG als Lieblingswaffe.

Gustavo Dos Santos – Kommt ebenfalls im Laufe der Season und hat die neue MP als Lieblingswaffe.

Neue Warzone & Vanguard Perks, Granaten

Wir bekommen auch wieder zwei neue Perks und eine neue Granate, die alle über den Battle Pass freigeschaltet werden. Die genauen Stufen sind allerdings noch nicht bekannt.

Armory Perk – Soll der Konter zum Engineer Perk sein, mehr wissen wir leider noch nicht.

Mechanic Perk – Verkürzt die Aufladezeit der Feldupgrades

Sticky Bomb – Eigentlich wie Semtex. Die Granate haftet an Oberflächen und sprengt alles weg.

Neuer Warzone Content

natürlich gibt es auch wieder Warzone-exklusiven Content in Season 2. Also schauen wir mal, was wir auf Caldera geboten bekommen.

Neue Warzone Fahrzeuge

Insgesamt bekommen wir zwei neue Fahrzeuge, von denen wir aber nur eines selbst steuern können:

4-Mann-Bomber – Die neuen Flugzeuge bieten einem kompletten Squad Platz und sind extrem effektiv gegen alle Bodenziele. Wer die neuen Bomber kontern will, muss entweder die Flakgeschütze auf Caldera nutzen oder sich in eins der seit Season 1 verfügbaren Kampfflugzeuge schwingen.

Gepanzerte Transporter – Diese Fahrzeuge sind neutral und fahren vorgegebene Routen auf Caldera ab. Sie greifen alle Operator in der Nähe mit Geschütztürmen an und rufen Luftunterstützung, wenn sie fast zerstört sind. Werden sie zerstört, lassen sie besonders guten Loot fallen.

Neue Warzone Modi

Wir bekommen zwei neue Spielmodi in warzone Season 2:

Rebirth Island Iron Trials – Den Iron Trials Modus kennen wir bereits aus Verdansk, jetzt kommt er aber auch für Rebirth Island.

Caldera Clash – Ebenfalls bekannt aus Verdansk kehrt der riesige Team Deathmatch Modus in Caldera zurück.

Warzone Gameplay-Änderungen

Mit Warzone Season 2 wird da Nebula V Gas eingeführt, das völlig neue Mechaniken ins Spiel bringt. Außerdem bekommen wir sogenannte Redeployment Ballons, die ebenfalls spannende neue Taktiken erlauben.

Nebula V Munition – Die Munition kann in Caldera gefunden werden und füllt immer nur ein Magazin. Damit gedownte Gegner werden von einer Gaswolke umgeben, die Spielern in der Nähe Schaden zufügt.

Nebula V Bomben – Sind sehr selten und können von Spielern aktiviert und platziert werden. Die Detonation richtet in einem kleinen Bereich großen Schaden an, bevor dann Gas austritt und sich für 2 Minuten ausbreitet.

Dekontaminationsstationen – Diese tragbaren Stationen wirken dem gas entgegen, werden bei Aktivierung aber für alle Spieler auf der Minimap angezeigt.

Redeployment Ballons – Ermöglichen Spielern wieder in die Luft gehoben zu werden und wie zu Beginn eines Matches mit dem Fallschirm an einem anderen Ort der Map zu landen.

Neue Warzone Gebiete

Insgesamt kommen in Season drei neue POIs hinzu. Die ersten zwei werden direkt zum Start verfügbar sein, der dritte kommt im Laufe der Season.

Chemical Factory

Research Labs

Rebirth Reinforced

Neuer Vanguard Season 2 Content

Was bekommen wir denn Neues im Vanguard Multiplayer? Natürlich bekommen wir dieselben neuen Waffen und Operator wie in Warzone, aber was kommt noch? Schauen wir uns das mal genauer an.

Neue Vanguard Maps

Insgesamt bekommen wir wie schon in Season 1 wieder zwei neue Multiplayer Maps:

Casablanca – Eine mittelgroße 3-Lane-Map auf einem marokkanischen Marktplatz.

Gondola – Ebenfalls eine mittelgroße 3-Lane-Map, allerdings können wir hier Gondel fahren.

Neue Vanguard Modi

Auch hier bekommen wir zwei Neuheiten. Nach langem Warten kommt endlich der Ranglistenmodus und die bereits erwähnten Panzer kommen ins Spiel.

Ranked Play – Mit Season 2 kommt endlich Ranked Play, das uns ermöglicht, mit kompetitiven Regeln gegen Spieler auf unserem Niveau anzutreten und die Ranglisten zu erklimmen.

Arms Race – Dieser Modus lässt sich am einfachsten mit Ground War vergleichen und bringt endlich Fahrzeuge in den Multiplayer

Neuer Vanguard Killstreak

Immerhin einen neuen Killstreak bekommen wir in Season 2. Er wird wieder über den Battle Pass freigeschaltet und hört auf den Namen „Ball Turret Gunner“. Im Prinzip ist das Gunship aus Modern Warfare nur in Vanguard. Nach einem 12er Killstreak nehmt ihr Platz am Zwillinggeschütz eines Fliegers, der über der Map kreist und ballert auf alles unter euch.

Neuer Zombies Season 2 Content

Auch Zombies bekommt endlich mal wieder ordentlich neuen Content mit Season 2.

Neue Hub Map Terra Maledicta

Mit Terra Maledicta bekommen wir eine komplett neue Hub-Map und ein neues Zombies-Erlebnis neben „Der Anfang“. Es funktioniert zwar weiterhin genauso wie der alte Zombies Modus, ist jetzt aber in der ägyptischen Wüste angesiedelt.

Neue Entitäten & Artefakte

Mit „Vercanna the Last“ und „Zaballa the Deceiver“ gibt es zwei neue Entitäten. Erstere beschert uns außerdem das neue Artefakt „Heilende Aura“ mit drei Upgrade-Stufen:

Tier I (Base): Der Wand of the Wilds beschwört Vercannas Lebensenergie, um sich selbst und Verbündete sofort auf volle Gesundheit zu heilen.

Der Wand of the Wilds beschwört Vercannas Lebensenergie, um sich selbst und Verbündete sofort auf volle Gesundheit zu heilen. Tier II: Schaltet normale Gegner aus und betäubt Spezialgegner in der Nähe jedes Spielers.

Schaltet normale Gegner aus und betäubt Spezialgegner in der Nähe jedes Spielers. Tier III: Belebt alle gedownten Verbündeten wieder.

Belebt alle gedownten Verbündeten wieder. Tier IV: Wiederbelebte Verbündete erhalten ihre verlorenen Perks zurück.

Wiederbelebte Verbündete erhalten ihre verlorenen Perks zurück. Tier V: Die Lebensenergie verbleibt 10 Sekunden lang an der Position des Spielers und heilt und belebt die Spieler weiterhin.

Wunderwaffen kommen zurück

Mit der Ray Gun kommt eine alte Bekannte zurück, die vermutlich jeder Spieler kennen wird, der schonmal einen Call of Duty Zombies Modus gespielt hat. Außerdem bekommen wir mit dem Decimator Shield noch eine nagelneue Wunderwaffe. Wie diese funktioniert, wurde uns aber leider noch nicht verraten.

Neuer Covenant

Zu guter Letzt haben wir noch den Artefact Ward, den neue Covenant von Zombies Season 2. Die neue Fähigkeit ist wie üblich am Altar of Covenants in drei Seltenheitsstufen erhältlich:

Rare: Wenn du von einem Nahkampfangriff am Rücken getroffen wirst, besteht die Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird.

Wenn du von einem Nahkampfangriff am Rücken getroffen wirst, besteht die Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird. Epic: Wenn du von einem Nahkampfangriff am Rücken getroffen wirst, besteht eine höhere Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird.

Wenn du von einem Nahkampfangriff am Rücken getroffen wirst, besteht eine höhere Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird. Legendary: Wenn du irgendwo von einem Nahkampfangriff getroffen wirst, besteht eine höhere Chance, dass dein Artefakt ausgelöst wird.

So das war’s jetzt aber wirklich. Freut ihr euch schon auf Season 2?