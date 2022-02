Warzone & Vanguard Season 2 bringt Panzer

Warzone verändert sich stetig. Kein Wunder, immerhin wird jedes Jahr ein neuer Titel in das Battle Royale integriert. Mit der Integration von Vanguard im Dezember 2021 kamen aber nicht nur neue Waffen und Operator ins Spiel, sondern auch die nagelneue Pazifik-Map Caldera. Und die hat auch Kampfflieger mitgebracht. Ja, wir können auf Caldera mit einem Flugzeug rumdüsen und Gegner aus der Luft auseinandernehmen. Mit dem neuesten Cover Bild zu Season 2, die übrigens schon am 14. Februar starten wird, haben wir jetzt aber auch Hinweise auf richtige Panzer. Können wir auf Caldera schon bald mit dem Panzer unsere Feinde überrollen?

Panzerfahrzeuge in Warzone & Vanguard

Das Cover-Bild wurde schon vor einigen Tagen geleakt, jetzt hat der offizielle Call of Duty Account es aber selbst gepostet. Hier ist das Warzone und Vanguard Season 2 Cover:

The frontlines are getting reinforced. 💥 Get ready for Armored War Machines coming to #Vanguard and #Warzone on February 14. pic.twitter.com/B25FZDN7IY — Call of Duty (@CallofDuty) February 7, 2022

Die Frontlinien werden verstärkt. Macht euch bereit für gepanzerte Kriegsmaschinen, die am 14. Februar für Vanguard und Warzone erscheinen.

Nachdem wir am Anfang noch gedacht hatten, dass die Panzer vielleicht nur cool aussehen sollten, wurde jetzt bestätigt, dass sie tatsächlich ins Spiel kommen werden. Bei dem Motorrad im Vordergrund sind wir uns bereits sicher, dass es in Warzone verfügbar sein wird. Immerhin hatten wir schon in Verdansk Dirt Bikes, Motorräder in Warzone sind also nix Neues mehr. Aber Panzer… Klingt finde ich ein wenig übermächtig für das Battle Royale. Die Kampfflugzeuge sind schon ziemlich stark und es sollen auch noch bomber für bis zu 4 Personen eingeführt werden, aber Panzer wären ein bisschen zu viel. Am Ende geht es in jedem Match nur noch darum, wer es schafft einen Flieger oder Panzer zu bekommen.

Wir haben da aber noch eine andere Idee, immerhin spricht der Tweet von Warzone UND Vanguard.

Vanguard bekommt „Krieg“ Spielmodus

Panzer in Call of Duty sind eigentlich gar nichts Neues. In der Vergangenheit gab es schon mehrere CoDs, die extra Spielmodi mit Panzerfahrzeugen enthielten. Das letzte war Modern Warfare 2019 mit dem „Ground War“ Modus, in dem insgesamt 50 Spieler auf riesigen Maps mit Panzern gegeneinander kämpften. Aber auch schon früher gab es den sogenannten „Krieg“ Modus. Er erschien erstmals in World at War, war aber auch in WWII vertreten, beides Spiele, die von Sledgehammer Games entwickelt wurden, genau wie Vanguard.

Da der Modus schon immer sehr beliebt bei der Community war, würde es durchaus Sinn ergeben, ihn auch in Vanguard einzuführen. Wir haben auch schon ein Bild einer sehr großen Map gesehen, die deutlich zu groß für eine gewöhnliche Multiplayer Map ist. Unserer Meinung nach könnten wir in Season 2 also durchaus einen neuen Spielmodus für Vanguard bekommen. Am wahrscheinlichsten ist hier natürlich „Krieg“, da der Modus ursprünglich von Sledgehammer Games stammt.

Wie dem auch sei, spätestens nächste Woche wissen wir Bescheid, was die Panzer zu bedeuten haben.

