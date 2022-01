Call of Duty: Warzone 2 angekündigt!

Ja, richtig gelesen, ein Warzone 2 ist in Planung. Microsoft hat gerade erst Activision Blizzard aufgekauft und die Gerüchteküche ist schon am Überkochen. Nicht nur stellen sich die Fans die Frage, ob Call of Duty in Zukunft vielleicht nur noch exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird, es wird auch schon gemunkelt, dass die Shooter-Serie nicht mehr jährlich veröffentlicht werden soll. Zu Letzterem könne wir bereits sagen, dass der Zyklus zumindest für die nächsten drei Titel wohl noch bestehen bleiben wird. Wir haben immerhin schon zahlreiche Infos zu Modern Warfare II, das schon diesen Herbst erscheinen soll. Außerdem soll 2023 ein weiteres CoD von Entwickler Treyarch erscheinen.

Zusätzlich zu diesen beiden jährlichen Releases gibt es jetzt laut Bloomberg und dem bekannten Journalisten Jason Schreier Gerüchte, dass 2023 auch noch Warzone 2 erscheinen soll.

Was ist Warzone 2?

Call of Duty: Warzone ist der derzeitige Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger des Call of Duty Franchise. Warzone 2 soll eine neue und deutlich verbesserte Version des aktuellen Battle Royale werden. Aktuell basiert Warzone auf der Engine von Modern Warfare 2019, die mit dem Release von Vanguard geupdatet wurde. Trotzdem zeigt sich langsam aber sicher, dass nach der Integration von drei Spielen, die alle auf unterschiedlichen Engines – oder zumindest unterschiedlichen Versionen – basieren, das zu einer Menge Problemen führen kann. Warzone strotzt nur so vor Fehlern, Bugs und Glitches und ist auch alles andere als gut optimiert. Wir alle wissen, wie viel Speicherplatz das Spiel benötigt…

Warzone 2 wird also mit frischer Engine und vor allem optimiert für ausschließlich die aktuelle Konsolen-Generation kommen. Xbox One und PlayStation 4 bleiben dieses Mal also außen vor. Auch wenn sich am allgemeinen Spielprinzip vermutlich nicht viel ändern wird, sollten die neue Engine, die bessere Optimierung und vor allem ein Reset der Waffen positiv von den Spielern aufgenommen werden.

Wer entwickelt Warzone 2?

Obwohl hierzu noch nichts offiziell bekannt gegeben wurde, dürfte vermutlich Raven Software federführend bei der Entwicklung von Warzone 2 sein. Das Studio hat bereits kurz nach dem Release des aktuellen Warzone die Entwicklung von Infinity Ward übernommen und kümmert sich seitdem das Call of Duty Battle Royale. Mit ihren Erfahrungen der letzten zwei Jahre dürften sie das beste Team für die Entwicklung von Warzone 2 sein.

Wann erscheint Warzone 2?

Auch hierzu haben wir keine offiziellen Angaben, Bloomberg schreibt aber, dass Warzone 2 wohl schon 2023 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen soll. Sollte das Jahr stimmen, würde das bedeuten, dass Warzone 2 schon längst in Entwicklung ist – zumindest hoffen wir das.

Haltet ihr ein Warzone 2 für eine gute Idee? Was für Änderungen würdet ihr euch wünschen? Unserer Meinung nach wäre es ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn man in Zukunft nicht mehr jedes einzelne Call of Duty in das Battle Royale integriert. Mitr der ständigen Integration kompletter Spiele gehen nicht nur zahlreiche Fehler einher, es gibt auch einfach viel zu viele Waffen, die sich kaum noch sinnvoll balancen lassen.

