Modern Warfare II früher fertig als gedacht

Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty. Dieser Satz gilt schon seit Jahren und wird das auch zumindest die nächsten zwei Jahre noch tun. Im stetigen Wechsel beehren uns die insgesamt drei großen Studios hinter Call of Duty jährlich mit einem neuen Titel und auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, ändert zumindest vorerst noch nichts daran. Obwohl das diesjährige CoD noch gar nicht offiziell angekündigt wurde, wissen wir bereits, dass es der Nachfolger von Modern Warfare 2019 ist und auf den Namen Modern Warfare II hören wird.

>> Beendet Microsoft den jährlichen Call of Duty-Zyklus? <<

Wie für die Modern Warfare Reihe üblich, ist Infinity Ward wieder das federführende Studio hinter dem neuen Titel. Allerdings wird es von insgesamt neun weiteren Studios bei der Entwicklung unterstützt. Diese Tatsache und der Umstand, dass nach MW2019 ein Black Ops von Entwicklerstudio Treyarch und Vanguard von Sledgehammer Games herauskamen, hat dazu geführt, dass MWII seinem Zeitplan anscheinend schon weit voraus ist. Ein in der CoD-Szene bekannter Leaker postete kürzlich auf Twitter, dass das Spiel sich bereits in der Alpha-Phase befindet und es schon erste Infos zum Gameplay gibt.

IW associate describes Modern Warfare II’s Gameplay as most similar to Modern Warfare 2019; inclusion of several new and already existing features – vaguely stating, “there’s just more it”

He went on to state, “I was not too happy with the gameplay, it looks incredible however” pic.twitter.com/OZbZV4ai25

— Ralph (@RalphsValve) January 30, 2022