Zoos in NRW: Die besten Tierbaby-Fotos 2024 – Hippo-Baby in Duisburg

Sie sind die heimlichen Stars in jedem Zoo: der tierische Nachwuchs. Die Jungtiere trauen sich meist erst einige Monate nach Geburt ins Freie und vor die Kamera, ziehen dann aber die Blicke von zahlreichen Menschen auf sich. Wir fassen die süßesten Tierbabys der vergangenen Monate für euch zusammen.

Ihr wollt selbst mal in den Zoo? Vom Safariland bis zur Zoom Erlebniswelt: Das sind die besten Zoos und Tierparks in NRW!

Duisburger Zoo feiert Hippo-Baby „Mufaro“

Klein, ziemlich speckig und total verschmust: Zwergflusspferd-Baby Mufaro hat sich in Duisburg erstmals den Zoobesuchern gezeigt. Stets an der Seite von Mama Ayoka erkundete das vor vier Wochen (ca. Anfang April 2024) geborene Jungtier ein Wasserbecken des Hippo-Geheges. Zunächst werde nur im flachen Wasser gebadet, denn direkt nach der Geburt können Zwergflusspferde noch nicht gut schwimmen, teilte der Zoo am Freitag, 3. Mai, mit. Mufaro werde in nächster Zeit vor allem vormittags für die Besucher zu sehen sein

In der Sprache des afrikanischen Volkes Shona bedeutet der Name Mufaro „Glück“ – eine Bezeichnung, die wohl auch auf seine Geburt zutrifft, wie der Zoo betonte. Zwergflusspferde sind in der Natur nämlich stark gefährdet. Die Geburt von Hippo-Nachwuchs in Zoos – laut Duisburger Zoo mit nur 18 pro Jahr weltweit eine Seltenheit – sei daher wichtig für den Erhalt der Tierart.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Kölner Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Bartaffen

Der Baby-Boom im Kölner Zoo geht weiter: Diesmal sind die Bartaffen dran! Die süßen Primaten aus der Gattung der Makaken haben ihren Namen von ihrer langen und silberweißen Mähne rund um Kopf, Wangen und Kinn.

Das neue Jungtier ist noch namenlos und hält seine Eltern, den zwölfjährigen Vater Obi und die 15-jährige Mutter Medini, über den Tag gut beschäftigt. Laut Angaben des Zoos entwickelt sich der Kleine optimal – allerdings noch ohne langen Bart.

Wo ihr den Affen-Nachwuchs sehen könnt und warum sich ein Besuch am Sonntag, den 21. April 2024, besonders lohnt, erfahrt ihr hier!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Mini-Koala im Duisburger Zoo blinzelt aus dem Beutel der Mutter

Im Duisburger Zoo haben Tierpfleger erste Fotos von einem etwa 180 Tage alten Koala gemacht, das sich zuvor von außen praktisch unsichtbar im Beutel seiner Mutter entwickelt hatte. „Das Jungtier wird immer agiler, schaut häufiger aus dem Beutel und wird schon bald auf dem Rücken von Mutter Gooni umher klettern“, sagte Revierleiter Florian Thaller am Freitag, 12. April 2024, laut einer Mitteilung.

Bei seiner Geburt sei das Tier nur etwa so groß gewesen wie ein Gummibärchen. Im schützenden Beutel der Mutter trinke der kleine Koala in den ersten Lebensmonaten ausschließlich Milch. Sobald der Nachwuchs den Beutel verlasse, beginne die langsame Umstellung auf Eukalyptusblätter. Noch hat der kleine Koala keinen Namen, auch das Geschlecht des Jungtieres ist bisher unbekannt.

Neue Besuchermagneten im Kölner Zoo: Trampeltier Omar und Erdmännchen-Nachwuchs

Auch der Kölner Zoo freut sich im Frühjahr 2024 über Nachwuchs, darunter ein kleines Trampeltier namens Omar, dass Anfang März geboren wurde. Omar ist das vierte Jungtier von Mutter Charlotte. Auffällig ist sein ungewöhnlich weißes Fell.

Etwas wilder kommen der Erdmännchen-Nachwuchs daher: Sie sehen niedlich aus, aber sie haben es faustdick hinter den winzig kleinen Ohren. In diesem Beitrag zeigen wir euch, was ihr über Mama Babetje und ihre Kinder wissen müsst.

Nachwuchs im Wildpark Düsseldorf: Wildschweine haben Junge bekommen

Der Wildpark im Grafenberger Wald freut sich über Nachwuchs: Besucher können in diesen Tagen die rund 20 jungen Wildschweine beobachten. Sie erkunden noch behütet von den Muttertieren, den Bachen, das Gehege. Außerdem bekommen die Wildschafe (Mufflons) voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Osterferien herum ihre Lämmer. Ab Anfang Mai kommen die Kälber des Rotwilds hinzu. Der Wildpark ist momentan täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Rennbahnstraße 60, 40629 Düsseldorf

„Roaaar“ – Löwen-Nachwuchs im Kölner Zoo

Bereits am 25. Januar 2024 bekam die asiatische Löwendame Gina (10 Jahre) im Kölner Zoo Nachwuchs. Anfang März präsentierte der Zoo die drei knuffigen Jungtiere erstmals über seinen Instagram-Account – und hatte gleich noch eine gute Nachricht für neugierige Besucher in Petto.

Wombat-Überraschung im Duisburger Zoo

In Duisburg freuten Mitarbeiter sich gerade über die überraschende Geburt eines Wombats. Die Mutter hatte ihr Junges im Beutel mit sich getragen. Da der nach hinten gerichtet ist, bekamen die Mitarbeiter von der Schwangerschaft bis zuletzt nichts mit. Mehr zu der süßen Beuteltier-Überraschung lest ihr hier.

Nachwuchs bei den Kölner Elefanten

Bei den Asiatischen Elefanten im Kölner Zoo gab es Mitte Juni 2023 Nachwuchs: Die zehnjährige Elefantenkuh „Bindi“ hat in der Nacht zum Mittwoch, dem 14. Juni, ein Kalb zur Welt gebracht. „Die Geburt fand wieder in der Gruppe stand. Mutter und Jungtier sehen fit aus“, sagte Zoodirektor Theo Pagel.

Ende Juni erhielt der Zoo-Nachwuchs dann endlich seinen Namen: Wie der Zoo bekannt gab, wurde das neugeborene Elefantenmädchen auf den Namen „Sarinya“ getauft. Demnach haben sich knapp 10.000 Internet-Nutzer an der Abstimmung auf den Social Media-Kanälen des Zoos beteiligt. Der thailändische Name der Asiatischen Elefantenkuh bedeute auf Deutsch etwa „die Vertrauenswürdige“, so der Zoo.

>> Die besten Freizeitparks in NRW: Übersichtskarte, Öffnungszeiten, Preise – alle Infos <<

Klein und flauschig: Schneekranichküken in Kölner Zoo geschlüpft

Flauschige Seltenheit: Im Kölner Zoo sind im Juni 2023 zwei Schneekranichküken geschlüpft. Es sei erst das zweite Mal, dass die seltenen Vögel im Zoo in Köln zur Welt gekommen seien, sagte ein Sprecher. Ein Kranichbaby werde mit der Hand aufgezogen, das zweite durch andere Kranich-„Pflegeeltern“. Damit möchte der Zoo demnach unterstützen, dass die Kranicheltern noch einmal dieses Jahr für Nachwuchs sorgen. Die auch als Nonnenkraniche bekannten Tiere gelten als sehr selten und vom Aussterben bedroht.

Die beiden neugeborenen Schneekraniche sollen dem Sprecher zufolge ausgewildert werden. Es sei schwer, die Vögel zu schützen, da sie lange Zugwege hätten, die durch mehrere Länder führten. Heimisch sind die Tiere in Sumpfgebieten, etwa in der chinesischen Provinz Jiangxi.

>> Zootier des Jahres 2024 in Köln gewählt: Dieses Tier hat gewonnen! <<

Zoo-Nachwuchs in NRW: Ameisenbären und Koalas

Besonders bei seltenen und bedrohten Tierarten ist der Nachwuchs ein Grund zum Jubeln – nicht immer geht die Geschichte dann aber gut aus, wie zuletzt im Zoo Krefeld: Hier verstarb im März 2023 ein Ameisenbär-Junges – der Kleine war der erste Nachwuchs seit 23 Jahren in dem Tierpark. Zuvor hatte der Zoo sich jahrelang darum bemüht, ein harmonisches Paar für die Nachzucht Kleiner Ameisenbären zusammenzubringen.

Doch es gibt auch genügend Geschichten, die ein glückliches Ende haben: der Koala-Nachwuchs im Zoo Duisburg entwickelt sich prächtig, Anfang Februar 2023 zeigte sich der kleine Koala erstmals der Öffentlichkeit. Wenn Koalas geboren werden, sind sie nämlich nur ungefähr so groß wie ein Gummibärchen. Im Beutel können sie in geschützter Umgebung erst einmal wachsen.

Ebenfalls aus dem Zoo Duisburg stammt der Bürstenschwanz-Rattenkänguru-Nachwuchs: Da die Tiere überwiegend nachtaktiv sind, dürfen sich Besucher besonders freuen, wenn sie eines erblicken. „Mit etwas Glück lassen sie sich vor allem in den Morgenstunden beobachten“, erklärt ein Mitarbeiter des Zoos.

mit Material der dpa