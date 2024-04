Kölner Zoo mit neuem Nachwuchs und „KlimaTag“ am Sonntag, 21. April

Der Kölner Zoo im Baby-Boom: Im Urwaldhaus kam ein neues Familienmitglied zur Kölner Bartaffengruppe hinzu, zudem gab es Nachwuchs bei den Erdmännchen und Löwen. Wer sich von den zahlreichen Jungtieren der letzten Wochen selbst ein Bild machen will, der sollte sich zudem einen ganz besonderen Termin am Sonntag, dem 21. April vormerken: Im Rahmen vom „KlimaTag“ lassen sich an 10 Stationen Stempel sammeln und tolle Preise gewinnen.

Kölner Bartaffengruppe wächst auf sechs Mitglieder

„Ein Bart macht noch lange keinen Philosophen“, wie der Schriftsteller Aulus Gellius schon sagte – aber einen ganz hervorragenden Bartaffen. Die süßen Primaten aus der Gattung der Makaken haben ihren Namen von ihrer langen und silberweißen Mähne rund um Kopf, Wangen und Kinn.

Im Kölner Zoo gab es nun Nachwuchs: Das namenlose Jungtier hält seine Eltern, den zwölfjährigen Obi und die 15-jährige Mutter Medini, über den Tag gut beschäftigt und entwickelt sich laut Angaben des Zoos optimal – allerdings noch ohne langen Bart.

Gäste können den kleinen Affen bereits im Gehege sehen. Die Kölner Bartaffengruppe umfasst damit nun insgesamt sechs Tiere, darunter zusätzlich noch die zweijährige Mayuri (ebenfalls ebenfalls Tochter von Medini und Obi), sowie Sirsi und Indira. Letztere kamen bereits im Dezember aus dem britischen Howletts Wildlife Park in den Kölner Zoo. Bartaffen sind eine stark bedrohte Primatenart, entsprechend glücklich darf man über Nachwuchs sein.

Kölner Zoo lädt zum „KlimaTag“

Wer den Kölner Zoo am kommenden Sonntag, dem 21. April 2024, besucht, kann nicht nur jede Menge Jungtiere, sondern auch die Angebote und Zusatz-Aktionen des „KlimaTag“ genießen.

Gezeigt wird dabei, wie bunt und vielfältig Klimaschutz sein kann. Warum ist die Tierwelt Amazoniens besonders betroffen? Warum leiden auch die Humboldtpinguine unter der Klimaveränderung, obwohl sie nicht in der Antarktis leben? Fragen wie diese werden vor Ort geklärt – wer dabei eifrig Stempel sammelt, kann zudem tolle Preise gewinnen.

Zusätzlich geben zahlreiche Partner aus der Region Tipps, wie man im Alltag Energie sparen, nachhaltiger essen oder mobil unterwegs sein kann.

Tickets und Infos zum „KlimaTag“ im Kölner Zoo findet ihr unter „koelnerzoo.de„.