Ein Besuch im Zoo oder im Tierpark steht besonders bei schönem Wetter auf der To-Do-Liste vieler Familien und Pärchen in NRW. Wo sich die schönsten Oasen finden und welche Geheimtipps ihr unbedingt mal besuchen solltet, verraten wir euch hier!

Kölner Zoo: Elefantastischer Spaß für die Familie

Kölner Zoo Saison: ganzjährig

Kölner Zoo Öffnungszeiten: Im Sommer, 1. März bis 31. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, im Winter von 9 bis 17 Uhr

Kölner Zoo Eintrittspreis (Tageskarte): 23 Euro (Erwachsene), 11 Euro (Kinder von 4 bis 12 Jahren/Kinder bis 3 Jahre kostenlos), 17 Euro (Schüler, Studenten, Azubis)

Kölner Zoo Highlights: zwei große Spielplätze, Zoorestaurant, Streichelzoo, Elefantenpark, Regenwaldhaus

Kölner Zoo Adresse: Riehler Str. 173, 50735 Köln (Google Maps)

Kölner Zoo Homepage: koelnerzoo.de

Weitere Links zum Kölner Zoo : Facebook/Instagram

Mit mehr als 10.000 Tieren und einem der größten Elefantenparks Europas hat der Kölner Zoo einiges zu bieten. Wer den kompletten Zoo sehen will, sollte bei gemütlichem Tempo rund 5 bis 6 Stunden Aufenthalt einplanen – vom Nilpferd über Nashornvögel bis hin zu Piranhas gibt es viele Lebewesen zu sehen. Touristen sollten sich auch die praktisch nebenan liegende Rhein-Seilbahn nicht entgehen lassen. Der spektakuläre Transport über den Rhein gewährt euch einen tollen Ausblick auf Köln.

Zoo Duisburg: Grüne Brücke über die Autobahn

Zoo Duisburg Saison: ganzjährig

Zoo Duisburg Öffnungszeiten: im Sommer (März bis Oktober) von 9 bis 19 Uhr, im Winter (November bis Februar) von 9 bis 16.30 Uhr

Zoo Duisburg Eintrittspreis (Tageskarte): 19,50 Euro, 11 Euro (Kinder von 3 bis 17 Jahre)

Zoo Duisburg Highlights: Delfinarium, Lemuren-Insel, Affenhaus, Koalas, grüne Zoobrücke über die Autobahn A3, Spielplätze

Zoo Duisburg Adresse: Mülheimer Str. 273, 47058 Duisburg (Google Maps)

Zoo Duisburg Homepage: zoo-duisburg.de

Weitere Links zum Zoo Duisburg: Facebook/Instagram

Ein Zoo direkt an der Autobahn? Das gibt’s nur in Duisburg – und ist keineswegs so schlimm, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Das Gelände des Zoos zieht sich auf der einen Seite den Kaiserberg hinauf und verläuft größtenteils parallel zur A3, eine begrünte Brücke bringt euch zudem auf die andere Seite – beim Spaziergang über die Brücke bemerkt man gar nicht, dass unten drunter eine der meistbefahrenen Strecken des Bundeslandes liegt.

Der Zoo Duisburg ist einer der wenigen Zoos in Deutschland, in dem ihr Koalabären sehen könnt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, wenn auch unter Tierschützern umstritten, ist das Delfinarium. Kinder freuen sich über einen tollen Spielplatz und den nahen Streichelzoo am höchsten Punkt – hier findet sich auch ein toller Aussichtsplatz mit Blick auf das Ruhrgebiet.

Zoo Wuppertal: Grüner NRW-Zoo mit steilem Berg

Zoo Wuppertal Saison: ganzjährig

Zoo Wuppertal Öffnungszeiten: Im Sommer von 9 bis 18 Uhr, im Winter von 9 bis 17 Uhr, Heiligabend und Silvester 9 bis 12 Uhr

Zoo Wuppertal Eintrittspreis (Tageskarte): 19 Euro, 16,50 Euro (Studierende, Schüler, Azubis), Kinder bis 14 Jahre kostenlos, Feierabendticket 10 Euro (ab 16 Uhr im Sommer, ab 15 Uhr im Winter)

Zoo Wuppertal Highlights: Löwenanlage, Affenhaus, Südamerikahaus, Naturspielplatz, Hängebrücke, Freiflug-Voliere „Aralandia“

Zoo Wuppertal Adresse: Hubertusallee 30, 42117 Wuppertal (Google Maps)

Zoo Wuppertal Homepage: wuppertal.de/zoo-wuppertal

Weitere Links zum Zoo Wuppertal: Facebook/Instagram/Twitter

Der Grüne Zoo in Wuppertal gehört landschaftlich zu den Highlights in NRW, verlangt seinen Besuchern dabei aber auch einiges ab: über 90 Höhenmeter wollen zurückgelegt werden, um das 24 Hektar große Areal zu erforschen. Dabei gehört der Zoo zwar zu den ältesten Zoo-Anlagen (Eröffnung 1881), hat sich über die vergangenen Jahre aber durchaus „fit“ gehalten: Zahlreiche Erneuerungen und Erweiterungen halten das Interesse von Stamm- und Neu-Gästen hoch.

Zoo Dortmund 2024: Oase im Ruhrgebiet

Dortmunder Zoo Saison: ganzjährig

Dormunder Zoo Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 17.30 Uhr (März und Oktober), 9 bis 18.30 Uhr (April bis September), 9 bis 16.30 Uhr (November bis Februar)

Dortmunder Zoo Eintrittspreis (Tageskarte): 9,50 Euro (Erwachsene), 5,50 Euro (Kinder und Jugendliche von 4 bis 17 Jahre)

Dortmunder Zoo Highlights: Ameisenbären, Sumatra-Orang-Utan, Angola-Giraffe, Breitmaulnashorn

Dortmunder Zoo Adresse: Mergelteichstraße 80, 44225 Dortmund (Google Maps)

Dortmunder Zoo Homepage: zoo.dortmund.de

Weitere Links zum Dortmunder Zoo: Facebook/YouTube

Der Zoo Dortmund zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Dortmund und der Region. Etwa 1500 Tiere haben hier eine neue Heimat gefunden. Besonderen Fokus legt der Zoo Dortmund auf die Haltung und Zucht südamerikanischer Tierarten und ist führend in der Zucht des Großen Ameisenbären und des Riesenotters.

Highlight: Viele Tiere können sich in sehr großen Gehegen bewegen. Da dürft ihr gerne auch mal zum Fernglas greifen, um die Tiere zu beobachten.

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen 2024: Alaska, Afrika und Asien

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Saison: ganzjährig

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Öffnungszeiten: im Sommer von 9 bis 18.30 Uhr (April bis September), im Winter von 10 bis 17 Uhr, im März und Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr. Geöffnet auch zu Heiligabend und zu Silvester von 10 bis 14 Uhr.

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Eintrittspreis (Tageskarte): 21,50 Euro (Erwachsene), 14 Euro (Kinder von 4 bis 12 Jahre), 16 Euro (Schüler und Studenten); günstige Sonderpreise vom 1. November bis 14. März (15,50 Euro für Erwachsene, 10,50 Euro für Kinder), Familienkarten erhältlich

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Highlights: drei riesige Themenwelten, Bootssafari, Indoor-Spielplatz-Erlebniswelt „Drachenland“, Alaska Ice Adventure

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Adresse: Bleckstraße 64, 45889 Gelsenkirchen (Google Maps)

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Homepage: zoom-erlebniswelt.de

Weitere Links zur Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: Facebook/Instagram

Mit einer Größe von 31 Hektar ist die Zoom Erlebniswelt mehr als nur ein „Zoo“ – hier vermischt sich der klassische Tierpark mit einem Freizeitpark. In gleich drei Themenwelten geht es von Alaska nach Afrika und einmal rüber nach Asien – und das an nur einem Tag.

In Alaska erwartet euch zum Beispiel ein Unterwasser-Glastunnel im Robbenbecken und das „Alaska Ice Adventure“, eine simulierte Fahrt in einem Iglu auf einer Eisscholle. In der Afrika-Themenwelt wandert ihr durch die Savanne und bestaunt einen Regenwald. Im Bereich Asien gibt’s Dschungel-Feeling, Orang-Utans und Flughunde. Ergänzend findet ihr im Themenbereich Asien auch einen riesigen Indoor-Spielplatz für Kinder.

Safariland Stukenbrock 2024: NRW-Safari trifft auf Achterbahn

Safariland Stukenbrock Saison: ab 23. März 2024 bis Ende Oktober 2024

Safariland Stukenbrock Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Fahrgeschäfte jeweils 30 Minuten nach Parköffnung in Betrieb, Safaridurchfahrt nur bis kurz vor Kassenschluss (16 Uhr) möglich.

Safariland Stukenbrock Eintrittspreis (Tageskarte): 31,50 Euro (Erwachsene), 27,50 Euro (Kinder von 3 bis 12 Jahre)

Safariland Stukenbrock Highlights: Safari, Indoor-Spielpark, Affen-Express, Flying Oil Pump, Giraffe-Tower, Marienkäferbahn

Safariland Stukenbrock Adresse: Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (Google Maps)

Safariland Stukenbrock Homepage: safariland-stukenbrock.de

Weitere Links zum Safariland Stukenbrock: Facebook/Instagram/Twitter

Das im Kreis Gütersloh beheimatete Safariland Stukenbrock bietet euch eine waschechte Safari an – und ist gleichzeitig eine tolle Alternative für Freizeitpark- und Achterbahn-Fans in NRW. Rund 600 Tiere in 35 Arten werden hier beherbergt, mit dem Safari-Bus oder dem eigenen Auto erkundet ihr die Löwensavanne oder die Tiger-Taiga. In der Westernstadt „New Dodge City“ bietet euch der Parks sehenswerte Westernshows, das nahe Resort lädt zum Übernachten im Safari-Stil.

Zu den Attraktionen im Vergnügungspark gehören mehrere Kinder-Karussells, ein Hochseilgarten, ein Freefall-Tower, eine Achterbahn und Wildwasserbahn, sowie ein Wasser-Spielplatz.

Dino Zoo Metelen 2024: Auf T-Rex-Jagd im Münsterland

Dino Zoo Metelen Saison: 23. März 2024 bis 3. November 2024

Dino Zoo Metelen Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Kassenschluss um 17 Uhr

Dino Zoo Metelen Eintrittspreis (Tageskarte): 12 Euro (beinhaltet 6-Euro-Gutschein für den Souvenirshop/Restaurants), Kinder unter 1 Jahr kostenlos

Dino Zoo Metelen Highlights: jede Menge Dinos!

Dino Zoo Metelen Adresse: Samberg 60, 48629 Metelen (Google Maps)

Dino Zoo Metelen Homepage: dinozoo-metelen.com

Weitere Links zum Dino Zoo Metelen: Facebook /Instagram

Der Dino Zoo Metelen ist ein Wildpark mit dickem Dino-Bonus mitten in den Wäldern der Metelener Heide im Münsterland. Zahlreiche Spielplätze unterhalten die Kinder für Stunden, zudem können Erwachsene in den Restaurants entspannen. Für Nachwuchspaläontologen gibt es fossile Dinosaurierknochen zum Freigraben.

Allwetterzoo Münster: Perfekte Alternative bei schlechtem Wetter

Allwetterzoo Münster Saison: ganzjährig

Allwetterzoo Münster Öffnungszeiten: April bis September von 9 bis 19 Uhr, November bis Februar 9 bis 17 Uhr, März und Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Allwetterzoo Münster Eintrittspreis (Tageskarte): 22,90 Euro (Erwachsene), 13,90 Euro (Kinder), 15,90 Euro (Schüler, Studenten und Azubis), Parkticket 4 Euro – gilt für Online-Preise (1 Euro günstiger, als an der Tageskasse)

Allwetterzoo Münster Highlights: überdachte Wege, Robbenhaven, Elefantenfütterung, Streichelzoo, Pferdemuseum, Waldspielplatz, Zooschule Münster

Allwetterzoo MünsterAdresse: Sentruper Str. 315, 48161 Münster (Google Maps)

Allwetterzoo Münster Homepage: allwetterzoo.de

Weitere Links zum Allwetterzoo Münster: Facebook / Instagram / Twitter

Überdachte Wege verbinden die großen Tierhäuser im Allwetterzoo Münster und machen den Park somit zum perfekten Ausflugsziel – auch bei schlechtem Wetter. Über 3000 Tiere sollen hier leben, im „Robbenhaven“ gibt es beinahe täglich Robbenshows zu sehen. Zudem dürft ihr euch an der einmaligen Elefantenfütterung versuchen oder zusammen mit Pinguinen spazieren gehen. Wer beim Besuch sparen will, schaut sich nach dem „Zootag“ um: einmal im Monat gibt es vergünstigten Eintritt zum Allwetterzoo Münster.

Tierpark Hamm: 2024-Geheimtipp in NRW

Tierpark Hamm Saison: ganzjährig

Tierpark Hamm Öffnungszeiten: März bis Oktober von 9 bis 19 Uhr, November bis Februar von 9 bis 17 Uhr

Tierpark Hamm Eintrittspreis (Tageskarte): 9,50 Euro (Erwachsene), 7,50 Euro (Schüler und Studenten ab 18 Jahren), 5 Euro (Kinder von 3 bis 17 Jahre)

Tierpark Hamm Highlights: Fabeltier-Erlebniswelt, Kinderbauernhof, begehbares Kängurugehege und Madagaskarhaus mit Lemureninsel

Tierpark Hamm Adresse: Grünstraße 150, 59063 Hamm (Google Maps)

Tierpark Hamm Homepage: tierpark-hamm.de

Weitere Links zum Tierpark Hamm: Facebook / Instagram

Der Tierpark in Hamm gehört zu den Geheimtipps in NRW. Wunderschön gelegen und mit einem herrlichen Rundgang, kommen hier ganz besonders Kinder und Familien auf ihre Kosten. Die Fabeltier-Erlebniswelt mitten im Park unterhält für Stunden, vor allem das riesige Holz-Kletterhaus mit Rutsche zieht auch die Blicke der Großen auf sich.

Umbau: 2024 sollen sich eine Indoorhalle und neue Gastronomie im Zentrum des Tierparks ansiedeln, die Bauarbeiten dazu sind im Gange.

Aquazoo Düsseldorf: Der schönste Aquazoo in NRW

Aquazoo Düsseldorf Saison: ganzjährig, geschlossen am 1. Januar, Rosenmontag, 1. Mai, 24., 25. und 31. Dezember

Aquazoo Düsseldorf Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr

Aquazoo Düsseldorf Eintrittspreis (Tageskarte): 10 Euro (Erwachsene), 5,50 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis), Familienkarte 20 Euro

Aquazoo Düsseldorf Highlights: Pottwalskelett, Tropischer Regenwald

Aquazoo Düsseldorf Adresse: Kaiserswerther Straße 380, 40474 Düsseldorf (Google Maps)

Aquazoo Düsseldorf Homepage: duesseldorf.de/aquazoo

Weitere Links zum Aquazoo Düsseldorf: Facebook

Das Aquazoo Löbbecke Museum am Nordpark in Düsseldorf dürfte einer der schönsten Aquazoos in NRW sein. Neben Fischen, Haien und Krebsen sind hier unter anderem auch kleine Nager, Schlangen und Insekten zuhause. Regelmäßige Vorträge, Workshops und Lesungen führen euch tief in die Welt der Meerestiere, Amphibien und Reptilien ein.

Wildpark Frankenhof: NRW-Highlight für Familien

Wildpark Frankenhof Saison: Der Wildpark Frankenhof hat ganzjährig täglich geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Ausnahmen sind der 24. und 25. Dezember.

Wildpark Frankenhof Öffnungszeiten: Von März bis Oktober hat der Wildpark von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von November bis Februar bis 17 Uhr.

Wildpark Frankenhof Eintrittspreis (Tageskarte): 10 Euro, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt

Wildpark Frankenhof Highlights: Canadian Beaver Mill, Redwood Forest, Manitu Mountain, Wasserspielplatz, Elchlodge, Märchenwald

Wildpark Frankenhof Adresse: Frankenstraße 32, 48734 Reken (Google Maps)

Wildpark Frankenhof Homepage: Wildpark-Frankenhof.de

Weitere Links zum Wildpark Frankenhof: Facebook/Instagram

Ein Highlight für Eltern und Kinder im Münsterland: Im Wildpark Frankenhof findet ihr rund 400 Tiere auf mehr als 35.000 Quadratmetern Fläche. Darunter befinden sich sowohl einheimische Tierarten als auch nordamerikanisches Wild – freut euch auf tierische Begegnungen mit Bisons, Elchen, Wölfen und Waschbären. Ein Drittel des Parks dient mit Spielgeräten, wie etwa dem riesigen Sägewerk „Canadian Beaver Mill“, ganz dem Toben, Spielen, Klettern und Entdecken. Hüpfkissen, Seilbahnen, eine Kettcar-Bahn und Teppichrutschen sorgen für weitere Action.