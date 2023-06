Überraschung im Duisburger Zoo: Wombat-Baby sorgt für Herzaugen

Wombats verpennen liebend gern den Tag. Dafür buddeln sich die etwas plumpen Tiere meterlange Höhlen mit vielen Verzweigungen als Zuhause. Erst in der Dämmerung und nachts sind sie unterwegs.

Wombats leben in der Natur in Australien und sind wie Kängurus Beuteltiere. Das bedeutet in diesem Fall: Im Bauch der Mutter wächst ein Junges nur höchstens einen Monat heran. Danach wird es im Beutel am Bauch der Mutter langsam größer. Der öffnet sich bei Wombats übrigens nach hinten, damit das Junge keinen Dreck beim Buddeln abbekommt.

Erst nach ungefähr sechs Monaten verlässt ein kleiner Wombat den Beutel. Damit ist auch klar, warum die Mitarbeiter im Zoo Duisburg vor Kurzem eine Überraschung erlebten: Sie hatten nicht gewusst, dass ein Weibchen ein Junges mit sich herumträgt. Nun aber macht es erste Ausflüge und wurde dabei entdeckt. „Wir sind alle im Wombat-Fieber und sehr stolz“, freute sich ein Zoo-Mitarbeiter.

dpa