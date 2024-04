Neuer Besuchermagnet: Kleine Raubtiere im Kölner Zoo geboren

Gutes Wetter und niedliche Neugeborenen: Wenn das mal kein Grund ist, am Wochenende in den Kölner Zoo zu gehen. Denn dort sind jetzt die im Februar geborenen Erdmännchen zu sehen. Das Trio hat den eigens von Mama Babetje gebuddelten Erdbau verlassen und geht mittlerweile täglich mit seinen „Babysittern“ – so nennt der Kölner Zoo die anderen erwachsenen Erdmännchen, die die Neugeborenen tagsüber betreuen – auf Streifzug im Gehege.



Hintergrund: Mama Babetje, die 2019 aus den Niederlanden in den Kölner Zoo zog, ist die Rudel-Chefin und für die Nahrungsbeschaffung zuständig. Nur die ersten Tage nach der Geburt war sie rund um die Uhr für ihre Jungen da. Jetzt sei ihr eine ausgewogene Ernährung wichtig. Schließlich muss sie ihre Babys noch säugen.

Kleine Raubtiere im Kölner Zoo geboren

Und: Wie der Kölner Zoo auf Facebook erklärt, sind Erdmännchen kleine Raubtiere. „In ihrem natürlichen Lebensraum, den trockenen Steppen und Halbwüsten im südlichen Afrika, suchen Erdmännchen v.a. nach Insekten und Spinnentieren, die ausgegraben werden müssen. Seltener stehen Vogeleier, Kleinsäuger oder saftige Früchte auf dem Speiseplan. Dieses Futter wird auch den Jungen bei Verlassen der Wurfhöhle von den Babysittern angeboten“, schreibt der Kölner Zoo auf Facebook. Der die Jungtiere verpasst, wird sicherlich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, die Gelegenheit haben, neugeborene Erdmännchen im Kölner Zoo zu bestaunen. Denn Zuchtweibchen Babetje wirft mehrmals im Jahr gleich mehrere Jungtiere.

