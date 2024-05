Frühlingsmärkte in NRW 2024: 11 bunte Märkte – für jeden was dabei

Zahlreiche Oster- und Frühlingsmärkte in Nordrhein-Westfalen bieten die perfekte Gelegenheit für einen abwechslungsreichen Familienausflug. Ob buntes Osterei, handgefertigte Dekoration oder leckere Köstlichkeiten – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

In diesem Artikel stellen wir euch elf besondere Märkte vor, die ihr im Frühling 2024 in NRW besuchen könnt:

Und was ist sonst noch los in NRW? Findet hier alle Termine und Veranstaltungen zum Thema Frühlingsfeste 2024 in NRW.

Maifest auf dem Erdbeerhof Schumacher in Erftstadt Am 4. und 5. Mai 2024 feiert Schumachers Hofladen sein jährliches Maifest mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Hier erwarten euch verschiedene Freizeitattraktionen für Groß und Klein, zahlreiche Verkaufsstände und Gaumenfreuden. Für Kinder gibt es unter anderem eine Traktorfahrt in der Apfelkiste oder auf dem Kindertraktor, Ponyreiten, eine Falkner Show oder Kinderschminken. Zudem können sie auf der Strohburg herumtollen oder im Bällebad toben.

Der Eintritt ist kostenfrei. Alle weiteren Infos findet ihr hier. Adresse: Frenzenstraße 122, 50374 Erftstadt

Dazu passend: Erdbeeren selber pflücken in Düsseldorf und Umgebung

Effelder Spargelfest in Wassenberg

Das Effelder Spargelfest ehrt das königliche Gemüse einen ganzen Tag lang: Am 9. Mai, also am Vatertag, dreht sich in der Stadt Wassenberg im Kreis Heinsberg alles um den Spargel. Zur Feier des Tages wird auf dem Sportplatz ein Open-Air-Gelände mit Bühne aufgebaut, denn hier wird den ganzen Tag gefeiert.

Zum 39. Spargelfest sind unter anderem Markus Becker („Rotes Pferd“) und die Band Würzbuam aus Bayern dabei.

Der Eintritt kostet 13 Euro, Kinder unter 13 Jahren sind frei. Weitere Infos hier.

Adresse: Sportplatz Effeld, Waldseestraße, Wassenberg

Dazu passend: Frühlingserwachen in NRW: 7 atemberaubende Ausflugsziele für Natur- und Kunstliebhaber

Schlossfrühling auf Schloss Dyck in Jüchen

Das Schloss Dyck lädt vom 31. März bis 7. April 2024 zum Schlossfrühling ein: Lasst euch von der romantischen Atmosphäre verzaubern und erlebt ein buntes Programm mit Kunsthandwerk, köstlichen Speisen und vielfältigen Aktivitäten für die ganze Familie. Bewundert die ersten Frühlingsblumen der 130 Aussteller und die prachtvolle Kulisse des Schlosses, schlendert durch die zauberhaften Gärten und entdeckt die vielfältigen Facetten des Frühlings.

An zahlreichen Ständen findet ihr handgefertigte Produkte aus den Bereichen Schmuck, Keramik, Dekoration und mehr. Außerdem werden Köstlichkeiten aus der Region geboten. Für Kinder gibt es Karussells und verschiedene Mitmachaktionen.

Erwachsene zahlen 18,50 Euro, Kinder (7-16 Jahre) 3 Euro, Kinder unter 6 Jahren sind frei. Weitere Infos gibt es hier.

Adresse: Schloß Dyck, 41363 Jüchen

Garantiert ohne Eintritt: Osterkirmes in NRW: Alle Städte und Termine auf einen Blick

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Osterpark auf dem Gertrudenhof bei Hürth

Der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof lädt vom 2. März bis 7. April 2024 zur Entdeckung des frisch hergerichteten Osterparks ein: Auf 25.000 Quadratmetern erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Oster-Fotospots, Hüpfburgen und einem Streichelzoo. Das Highlight ist wohl definitiv die Osterpyramide, wie auch der Instagram-Post vermuten lässt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Erwachsene schlendern über die große Osterausstellung, auf dem es kunterbunte Frühlingsblumen und jede Menge Deko zu kaufen gibt. Stärkung gibt es im hauseigenen Oster-Café mit hausgemachten Leckereien.

Die Tageskarte kostet Erwachsenen durch die Woche 6,90 Euro, am Wochenende und in den Osterferien 8,90 Euro. Sichert euch an Wochenenden eure Tickets online, da der Erlebnisbauernhof dann besonders gut besucht ist und vor Ort keine Tickets mehr verkauft werden. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth

Familien aufgepasst: Ostern in NRW: 7 außergewöhnliche Ausflugtipps für die ganze Familie

Ostermarkt auf Burg Satzvey in Mechernich Der Ostermarkt auf Burg Satzvey lädt am 31. März und 1. April 2024 zum gemütlichen Bummeln und österlichen Vergnügen ein. Zahlreiche Markt- und Handwerksstände bieten kunsthandwerkliche Produkte, österliche Dekoration und schmackhafte Spezialitäten an. Kinder können sich auf die Eiersuche mit dem Osterhasen, ein historisches Karussell und Bastelaktionen freuen. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Kinder (4 bis 12 Jahre) 10 Euro. Im Vorverkauf ist es etwas günstiger. Weitere Infos gibt es hier. Adresse: An d. Burg 3, 53894 Mechernich Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren