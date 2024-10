Wenn die Stadt in bunten Lichtern erstrahlt, es an allen Ecken nach Leckereien und Glühwein duftet, dann ist es wieder so weit – die Weihnachtsmärkte haben geöffnet! In Essen locken auch 2024 gleich mehrere Standorte. Wir haben alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Weihnachten in Essen 2024: „Internationaler Weihnachtsmarkt“

Bereits zum 52. Mal öffnet der „Internationale Weihnachtsmarkt“ in Essen und lockt zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Am 15. November 2024 startet der Adventsmarkt und geht bis zum 23. Dezember 2024. Deutsche Weihnachtsfolklore trifft hier auf internationale Spezialitäten. Aus über 20 Ländern und vielen Regionen Deutschlands kommen Aussteller in der Essener City zusammen und präsentieren kulinarische Besonderheiten und allerlei schönen Schnickschnack.

Zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, ausgefallenen Geschenkideen und vielem mehr laden zu einem entspannten Einkaufsbummel ein. Kein Wunder, dass der „Internationale Weihnachtsmarkt“ in Essen sich beim Onlinevoting „Best Christmas markets in Germany 2024“ den 1. Platz ergatterte.

Öffnungszeiten „Internationaler Weihnachtsmarkt“:

15. November bis 23. November 2024

sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Volkstrauertag (17.11.) von 14 bis 21 Uhr geöffnet

Geschlossen:

Totensonntag (24.11.)

Weihnachten 2024: Funkel-Zauber bei den „Essener Lichtwochen“

Wenn der „Internationale Weihnachtsmarkt“ am 23. Dezember 2024 schließt, ist der weihnachtliche Zauber in der Essener Innenstadt zum Glück noch nicht vorbei. Vom 27. Oktober bis zum 4. Januar 2025 erstrahlt die Stadt in vielen bunten Lichtern. Die „Essener Lichtwochen“ bringen seit 75 Jahren die Besucher mit ihren Lichtinstallationen zum Staunen. Vor allem das Lichtrad ist ein echter Blickfang und bietet einen hervorragenden Blick über die Metropole.

Öffnungszeiten „Essener Lichtwochen“

27. Oktober 2024 bis 4. Januar 2025

sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr

freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr

Volkstrauertag (17.11) von 14 bis 21 Uhr

Geschlossen:

Totensonntag (26.11)

Heiligabend und Weihnachten (24.12. bis 26.12)

Silvester (31.12)

Neujahr (1.1.25)

„Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt“ in Essen

Mittlerweile ist der „Mittelalterliche Weihnachtsmarkt“ in Essen zum Kult in der Weihnachtszeit geworden. Zwischen Fackeln und dem Duft mittelalterlichem Punsches lädt der Ort an der Marktkirche zur Besinnlichkeit und zum gemütlichen Verweilen ein. Vom 18. November bis 16. Dezember 2024 können Handwerkskunst wie Töpferwaren oder kunstvoll geblasenes Glas bewundert und gekauft werden. Glühwein, Punsch und geheimnisvolle Elixiere mit Namen wie „Drachenblut“ oder „Feengold“ werden den Besuchern angeboten. Gaukler und Spielleute mit ihren Dudelsäcken sorgen für noch mehr mittelalterliches Flair.

Genauso wie die vielfältigen süßen und herzhaften Speisen. Dieser Weihnachtsmarkt ist auch für die kleinen Gäste spannend. Märchenerzähler berichten von fantastischen Geschichten und beim Hufeisenschmieden oder beim fertigen von Lederbeuteln können die Kinder ihr Können selbst unter Beweis stellen.

Öffnungszeiten des „Mittelalterlichen Weihnachtsmarkts“:

15. November bis zum 23. Dezember 2024

sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Volkstrauertag (17.11) von 14 bis 21 Uhr

Geschlossen:

Totensonntag (26.11)

Weihnachten in Essen 2024: „Steeler Weihnachtsmarkt“

Musikalisch und kinderfreundlich ist es auf dem „Steeler Weihnachtsmarkt“ auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele. Vom 2. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummeln mit der ganzen Familie ein. Mit vielen Ständen und einem vielfältigen Programm lockt der Markt zahlreiche Besucher in den Essener Stadtteil. Die kleinen Gäste können sich auf spaßige Erlebnisse auf dem Karussell, oder dem Kinderflieger freuen.

Öffnungszeiten des „Steeler Weihnachtsmarkts“:

2. November 2024 bis 5. Januar 2025

2. November und 3. November 2024: 11 bis 22 Uhr

montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr

sonntags von 13 bis 20 Uhr

Geschlossen:

Totensonntag (26.11)

Weihnachtliche Ruhrmetropole: „Hugenpoeter Nikolausmarkt Essen“

Der Nikolausmarkt im Schlosshotel Hugenpoet im Essener Stadtteil Kettwig kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Hier findet man weihnachtliche Backwaren, aufwärmende Getränke wie eine heiße Feuerzangenbowle und viele weitere Leckereien. Besucher können sich auf Verkaufsstände mit handwerklichen Besonderheiten und vielen Weihnachtsartikeln freuen.

Öffnungszeiten des „Hugenpoeter Nikolausmarkt“:

29. November bis 1. Dezember 2024 und 6. bis 8. Dezember 2024

freitags 14 bis 22 Uhr

samstags 14 bis 22 Uhr

sonntags 11 bis 20 Uhr

Eintritt: 8 Euro pro Person (inklusive einer Tasse Glühwein), Kinder bis 12 Jahren frei