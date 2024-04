Kölner Weingarten startet am 27. April in der Südstadt – alle Infos

Im Frühling kommt bei euch Weindurst auf? Gut, dass das Rheinland viele passende Veranstaltungen zu bieten hat. Neben dem Weindampfer, der regelmäßig in Düsseldorf „in See“ sticht und der Kölner Weinwoche, die dieses Jahr an einem anderen Ort stattfindet, öffnet jetzt auch wieder der Kölner Weingarten der KG Ponyhof. Das hat die Karnevalsgesellschaft aus der Südstadt auf Instagram angekündigt. Wann es losgeht und was euch erwartet, erfahrt ihr im Folgenden.

>> Feiern in Köln: Das sind die besten Partys der Woche <<

Wann findet der Kölner Weingarten an der Kartäuserkirche statt?

Der Kölner Weingarten findet zwischen dem 27. April und dem 11. Mai statt. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 17 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Termine : 27. April bis 11. Mai

: 27. April bis 11. Mai Öffnungszeiten: mo-sa17-22 Uhr, so 15-20 Uhr

Wo findet der Kölner Weingarten statt?

Den Kölner Weingarten finden Wein-Liebhaber im Schatten der Kartäuserkirche in der Kölner Südstadt.

Adresse : Kartäusergasse 7, 50678 Köln

: Kartäusergasse 7, 50678 Köln Anfahrt mit den KVB: Kartäuserhof, Linie 17

>> Nach Verkaufsplänen: So geht es der Bar Celentano heute <<

Was erwartet Besucher beim Kölner Weingarten?

Die ehrenamtlichen Veranstalter, die alle Gewinne an gemeinnützige Projekte spenden, locken auf Instagram so zum Kölner Weingarten: „Bald ist es endlich wieder so weit, unser schnuckeliger Weingarten füllt euch feinsten Rebensaft in eure durstigen Kehlen und ihr könnt ganz ungeniert und hemmungslos für den guten Zweck trinken.“ Die KG Ponyhof betont: „Jeder Cent, der übrig bleibt, wird für unsere Projekte gespendet. Kein Cent geht in personelle Kosten, jede Minute ist ehrenamtlich.“ Auf Besucher warten „hunderte Sitzplätze“ auf Bänken, Wiesen und an Tischen. Neben Wein werden auch Speisen und Gaffel Kölsch sowie Softgetränke angeboten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

An welche Vereine und Projekte werden die Gewinne des Kölner Weingartens gespendet?

Auf ihrer Webseite listet die KG Ponyhof die Vereine und Projekte auf, an die die Gewinne gespendet werden.