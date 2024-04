Düsseldorf: Das erwartet euch auf dem Weindampfer

Leinen los, der Weindampfer sticht (bald) wieder in See! Am 13. April startete die Saison des neuen Event-Schiffs „Weindampfer“ in Düsseldorf. Sebastian Kreimeyer hatte die Veranstaltung im September 2023 mit seinem Geschäftspartner Nicolas Menke getreu dem Motto „Wine meets Rhine“ ins Leben gerufen. Denn an edlen Tropfen mangelt es auf der ehemaligen Rheinfähre nicht – ein Partyschiff, auf dem Ibiza-Vibes aufkommen!

„Weindampfer“-Chef erklärt Party-Konzept

„Ich wollte schon immer mal eine Bootsparty machen“, erzählt Gründer Sebastian Kreimeyer im Gespräch auf der Fähre. Diese sollte aber, wie er sagt, nicht „08/15“ sein, sondern ein „cooles Zusammenkommen“ mit „hoher Qualität“ verbinden. Und damit kennt der Weinexperte sich aus. Denn Kreimeyer hat früher bei „Concept Riesling“ am Carlsplatz gearbeitet. Kein Wunder also, dass die Weinbar jetzt auch für die Getränke auf dem „Weindampfer“ sorgt.

Der Düsseldorfer: „Wir arbeiten durch die Kooperation mit Concept Riesling ausschließlich mit lokalen Weingütern deutscher Winzer zusammen und können so qualitativ hochwertige Weine abseits der Massenproduktion anbieten.“

Nach der „Weindampfer“-Premiere im September 2023 soll das Party-Konzept jetzt immer professioneller werden. Kreimeyer: „Es wurde beispielsweise eine eigene Firma gegründet“. Auch weitere Gastro-Projekte schließt der Jungunternehmer nicht aus, aber: „Diesen Sommer wird der Weindampfer erst einmal der Fokus sein. Besonders die Herausforderung, alle Menschen, die mitfahren möchten, hier auf das Boot zu bekommen, gilt es in diesem Jahr zu bewältigen. Unsere Kapazität ist durch das Boot sehr begrenzt, aber unser Motto ist: Lieber einer kleinen Gruppe Qualität bieten, als eine Massenveranstaltung daraus zu machen. Das Publikum ist bisher der Hammer!“

Nach einer Aprés-Ski-Version im letzten Jahr sei auch eine „White-Edition“ im Sommer 2024 denkbar, erklärt er außerdem verheißungsvoll.

Was erwartet Gäste auf dem Weindampfer?

Um 19.45 Uhr findet das Boarding an den Kasematten an der An- und Ablegestelle „Weiße Flotte A1 Steiger“ statt, Tickets gibt es schon ab 20 Euro. Gegen 21 Uhr geht’s los: Dann legt die ehemalige Rheinfähre, die zum „Weindampfer“ umfunktioniert wurde, ab und tuckert bis 24 Uhr auf dem Rhein auf und ab. Pünktlich um Mitternacht ist sie zurück.

Einen Zwischen-Halt gibt es nicht. Doch für ausreichend „flüssige Nahrung“ ist dank Concept Riesling an Bord gesorgt. Wechselnde DJs heizen den Gästen mit elektronischer Musik am Deck richtig ein. Einen Eindruck bekommt ihr hier:

Weindampfer in Düsseldorf: Das sind die nächsten Termine

11. Mai 2024

Der nächste Weindampfer legt am 11. Mai, also einen Tag vor Muttertag (hier Geschenk-Ideen in Düsseldorf nachlesen), ab. Die Tickets sind aber leider schon vergriffen. Kreimeyer: „Die Termine zu den kommenden Fahrten werden nach und nach bekannt gegeben.“

