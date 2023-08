Partyreihe „Sonnenwende“: Diese fünf Freunde stecken hinter Düsseldorfs Open-Air-Erfolgsstory

Sommer, Sonne, Sonnenwende. Letzteres beschreibt eigentlich den meteorologischen Start des Sommers, steht in der NRW-Landeshauptstadt allerdings als Synonym für gute Partys unter freiem Himmel. Die „Sonnenwende“-Macher verraten im Gespräch mit Tonight News, warum ihr Konzept längst nicht mehr nur ihren Freundeskreis zum Feiern bringt, sondern Menschen aus ganz Düsseldorf.

„Sonnenwende“-Open-Air-Partys – dahinter steckt die Idee von fünf Freunden

Luca (23) und Ramon (24) gehören zur fünfköpfigen Freundestruppe aus Düsseldorf, die gemeinsam das Partykonzept „Sonnenwende“ gegründet haben. „Mit ‚Sonnenwende‘ wollten wir Ibiza-Vibes nach Düsseldorf bringen“, denn ungezwungene Strand- bzw. Open-Air-Partys am Rhein hätte man hier vergebens gesucht, findet Ramon, der hauptberuflich als Immobilienmakler sein Geld verdient. „Unsere Partys leben davon, Erinnerungen zu kreieren, gemeinsam mit Gleichgesinnten durch den Sonnenuntergang zu feiern, geprägt durch gute Musik“, führt Luca weiter fort, studierter Medizintechniker.

Auf ein Genre will man sich allerdings nicht festlegen. „Wir wollen alle Arten von Menschen verbinden“, sagen sie. Egal ob Charts, Hip Hop, Amapiano, Electro, Melodic Techno oder Tec-House: tanzbar soll es sein.

Erste „Sonnenwende“-Partys fanden am Strand statt

„Wir sind selbst viel und gerne in Düsseldorf ausgegangen“, blickt Ramon zurück. Vor allem nach der Pandemie habe man es genossen, in den Clubs der Stadt wieder feiern gehen zu können. Aber nach einer Weile sei es zu invariabel gewesen. Abwechslung sollte her. Irgendwann packte die Gruppe die Lust, im Freien am Rhein zu feiern. Die Motivation: Alte Bekannte treffen, die man seit dem Abi bzw. während Corona aus den Augen verloren hatte.

Gesagt, getan: Die erste „Sonnenwende“-Party fand im Juni 2022, passenderweise am längsten Tag des Jahres, statt. „Am Anfang war eine Truppe aus zehn Leuten am Start. Musik gab es vom Handy über die Box. Unsere Location war ein Strand am Rhein, oft beim Sandstrand Lörick. Es gefiel uns und den Leuten so gut, dass wir die ‚Sonnenwende‘ jeden Mittwoch wiederholt haben“, erinnert sich Ramon. Und jedes weitere Mal kamen mehr Menschen, mehr als 100. Vor allem befreundete DJs hätten die Feierlichkeit am Strand immer ein Stückchen mehr zu einer Open-Air-Party geformt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sonnenwende 🌞 (@sonnenwend3)

Doch auch unangenehme Dinge blieben bei solchen Feierlichkeit nicht aus, denn dem Ordnungsamt entging eine Party am Rhein mit lauter Musik und jungen Leuten natürlich nicht.

Ärger von den Beamteten habe es allerdings nie wirklich gegeben, denn bei der „Sonnenwende“ am Strand handle es sich um eine private Party, da weder Eintritte verlangt, noch Alkohol oder Getränke verkauft wurden. „Ihnen ging es hauptsächlich um die Lautstärke und Ordnungshaltung“, erzählen die beiden.

Und sie nahmen ihre Pflichten ernst: „Am Ende der Partys haben wir immer selbstständig dafür gesorgt, das Areal sauber zu verlassen.“ Auch mehrere Mülltonnen standen während der Partys am Strand. „Die Leute, die gekommen sind, haben sich auch nie daneben benommen. Es wollten alle einfach nur Spaß haben“, betont Luca.

Dafür, dass die Freunde nie etwas im Bereich Event gelernt haben, wirken sie für ihre jungen Jahre ziemlich professionell in dem, was sie tun. Kein Wunder, denn nach nur einem Jahr ist die Freundesgruppe mit ihrer eigenen Open-Air-Partyreihe ein veritabler Teil der Düsseldorfer Event-Branche geworden. Doch der diesjährige Sommer forderte die Jungs um Luca und Ramon zum Umdenken auf.

Zu viele Menschen, zu wenig Kontrolle bei den „Sonnenwende“-Partys

„Irgendwann nahm es Überhand und es kamen mehr Menschen als wir jemals gedacht hätten. Wir mussten umdenken, damit alle weiterhin eine gute Zeit zusammen verbringen konnten“, erzählt Luca. „Später wäre es nicht mehr kontrollierbar gewesen“, fügt sein Kumpel hinzu.

Die Freundesgruppe hat sich zusammengesetzt. Die „Sonnenwende“ sollte weiter leben, nicht aber am Rheinstrand. Eine Eventlocation unter freiem Himmel musste her. „Das war gar nicht so einfach, denn zunächst hatten wir die Idee, für die Partys eine Dachterrasse in Düsseldorf anzumieten. Das war vom Budget allerdings nicht machbar.“ Teilweise koste eine Nacht auf einem Rooftop der Stadt bis zu 15.000 Euro.

Dann fiel ihnen der Kontakt zum Sohn des Besitzers einer Autofähre ein. Die zündende Idee.

Autofähre wird zur „Sonnenwende“-Open-Air-Location

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sonnenwende 🌞 (@sonnenwend3)

Dabei handelt es sich um die Fähre von Hajo Schäfer, die in den vergangenen Jahren die Rheinkirmes mit der Altstadt verbunden hatte. Die Jungs geben zu: „Am Anfang mussten wir bei Hajo ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, um auf seinem Schiff Partys feiern zu dürfen“, erinnert sich Ramon zurück. Aber: Nach der ersten Ausgabe Mitte Juli soll der Schiffsbesitzer vom Konzept begeistert gewesen sein. Einen Monat später fand hier bereits die zweite Party statt.

Die Organisation hätte die Freundestruppe auf eigene Faust ausgefeilt: „Das Licht- und Tonkonzept haben wir uns ausgedacht, auch die Toilettensituation haben wir seit dem vergangenem Mal angepasst.“ Die Mädels bekommen die Bordtoiletten, die Jungs zusätzliche Dixi-Klos. „Außerdem arbeiten wir mit einem Getränkehändler zusammen und verkaufen nun auch Drinks auf dem Schiff. Das geschieht über Verzehrkarten“, erzählen die beiden Freunde.

300-Personen-Partys auf dem Schiff – und eine hohe Nachfrage

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sonnenwende 🌞 (@sonnenwend3)

Bei so einer öffentlichen Veranstaltung kommen natürlich immense Kosten auf die Jungs zu. Der Grund, weswegen die „Sonnenwende“ keine eintrittsfreie Party mehr sei, so wie zuvor am Strand. „Wir verkaufen unsere Tickets online und in drei Vorverkaufsphasen gestaffelt“, so die Düsseldorfer. Die Preise liegen dabei zwischen 20 und 30 Euro.

Trotzdem stellen sie fest: „Die Einnahmen aus den Tickets decken nicht einmal die Fixkosten“, so Luca. Die Durchführung dieser Partys sei vor allem durch gute Freunde und Kontakte möglich. Diese springen beispielsweise spontan hinter der Bar ein – auch DJs an den Decks und Videoproduzenten für ihre Social-Media-Kanäle zählen sie zu ihrem engeren Netzwerk.

Die Partys auf dem Schiff sind auf 300 Besucher limitiert. „Das ist schade, denn wir merken, dass wir mit der Limitierung ziemlich unter dem sind, was wir machen könnten“, merkt Ramon an.

Nächste „Sonnenwende“-Saison startet im Mai 2024

Für die Zukunft sind vorerst noch keine Änderungen der „Sonnenwende“ geplant. Am liebsten solle erst einmal auf dem Schiff weitergefeiert werden. Die nächste „Sonnenwende“-Saison soll im Mai 2024 starten.

Auf der Suche nach weiteren Partys in Düsseldorf? In unseren Wochentipps findet ihr die besten Clubs, Events und Partys der Stadt.