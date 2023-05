Gastro-Beben in Köln: Chefs schmeißen hin – Bar Celentano vor dem Aus?

Was einst als Sportsbar mit Bier und Espresso für Italiener in Köln begann, mauserte sich über zwei Jahrzehnte zum absoluten Kult-Restaurant in Köln: Seit 21 Jahren lockt die Bar Celentano Gäste in die Maybachstraße im Agnesviertel. Spaghetti Vongole, Antipasti und Pizza: Damit verführen die bodenständigen Sizilianer Rosario Ietro und Salvatore Santamaria ihre Gäste.

Bar Celentano in Köln:

Adresse: Maybachstraße 148, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 17.30 bis 23 Uhr; Montag: Ruhetag

Doch bei den Wirten ist nach 21 Jahren so langsam die Luft raus. „Wir haben keine Lust mehr“, stellt Betreiber Salvatore Santamaria im Gespräch mit Tonight News klar. Mehr wolle der in Licata geborene Gastwirt am Telefon nicht sagen.

Komplett schließen soll die Bar Celentano jedoch nicht. Santamaria: „Wir suchen einen Käufer, der den Laden übernehmen will.“

Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit der Bar Celentano am Hansaring weitergeht.