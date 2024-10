Karnevalskostüm kaufen in Düsseldorf: 5 Stores für eure Verkleidung!

Was wäre der Düsseldorfer Karneval nur ohne seine Kostüme? Zum Start der fünften Jahreszeit schlüpft fast die ganze Stadt in bunte und auffällige Verkleidungen.

Doch wenn das Marienkäfer-Gewand aus dem Vorjahr einfach nicht mehr passen will oder Säbel und Augenklappe beim Piraten-Outfit fehlen, muss Ersatz her. Glücklicherweise gibt es in der NRW-Landeshauptstadt viele Anlaufstellen, die euch mit Kostümen, der passenden Schminke und weiteren Karneval-Essentials eindecken.

Wir stellen euch die fünf besten Adressen vor.

Karnevalskostüme in Düsseldorf: Deiters – der Klassiker

Wenn es um Karnevalsbedarf geht, ist Deiters wohl die erste Anlaufstelle vieler Düsseldorfer – und das zu Recht: Schließlich lassen die beiden Stores in der Landeshauptstadt kaum einen Wunsch offen: Hier gibt es eine riesige Auswahl an Kostümen, welche von Klassikern wie dem Clown bis hin zu ausgefallenen Hinguckern wie einer Tüte Haribo reichen. Konfetti, Fahnen, Luftschlagen und Girlanden für eure Karnevalssause findet ihr hier praktischerweise ebenfalls. Neben der großen Filiale an der Völklinger Straße gibt es auch einen zentralen Standort in der City direkt am Graf-Adolf-Platz.

Adresse: Völklinger Straße 24, 40221 Düsseldorf sowie Graf-Adolf-Platz 12, 40213 Düsseldorf

Die besten Karnevalskostüme: Party- & Karneval-Discount in Düsseldorf

Fest- und Bastelbedarf so weit das Auge reicht, gibt es im Party- & Karneval-Discount in Düsseldorf. Auf einer Fläche von über 1500 Quadratmetern findet ihr garantiert alles, was ihr für eure Karnevalsparty und den anschließenden Umzug an Rosenmontag braucht. So gibt es hier Dekoartikel wie Luftballons, Lampions und Konfetti, die passenden Accessoires in Form von Glitzer, verrückten Kontaktlinsen und bunten Nagellacken, und natürlich jede Menge Verkleidungen. Damit ihr in Ruhe im Sortiment stöbern könnt, hat der Store an allen Samstagen bis Karneval extra lange von 10 Uhr bis 19 Uhr für euch geöffnet.

Adresse: Himmelgeister Straße 50, 40225 Düsseldorf

Große Auswahl und günstige Preise: Der Karnevalswierts in Düsseldorf

Immer noch nicht das Passende gefunden? Dann schaut bei Karnevalswierts vorbei! Der Mega-Store in Derendorf versorgt euch mit allem, was ihr für die fünfte Jahreszeit benötigt. Euch erwartet eine riesige Auswahl an Perücken, bunten Strümpfen, lustigen Hüten und selbstverständlich auch Kostümen. Von Jogginganzügen im Retro-Design über verschiedene Tier-Kostüme bis hin zu Superhelden-Verkleidungen wird euch eine breite Palette an Karnevals-Outfits geboten. Das beste: Viele Gewänder gibt es zum schmalen Preis.

Adresse: Professor-Neyses-Platz 7, 40476 Düsseldorf

Klein, aber fein: Karnevalssortiment bei Galeria Kaufhof

Zugegeben: Die meisten der genannten Stores befinden sich eher in äußeren Bezirken der Stadt. Wer sich gerade jedoch in der City befindet und seinen Shopping-Ausflug mit den Kostümvorbereitungen verbinden will, kann dies im Galeria Kaufhof in der Altstadt tun. Die Warenhauskette bietet passend zur fünften Jahreszeit im Erdgeschoss seines Gebäudes eine kleine Abteilung mit dem wichtigsten Karnevalsbedarf an. Dieser reicht von Kopfbedeckungen, über Kostüme, bis hin zu Masken, Sprühfarben sowie Verkleidungen für Groß und Klein.

Adresse: Königsallee 1-9, 40212 Düsseldorf

Kostümverleih in Düsseldorf: Akki Kostümfundus

Wer sich keine neue Verkleidung kaufen möchte, aber mit seinen alten Stücken nichts mehr anfangen kann, sollte bei Akki Kostümverleih vorbeischauen. Der Fundus bietet mit seinen über 1000 unterschiedlichen Kostümen eine Vielzahl an Verkleidungsmöglichkeiten. Ausleihen könnt ihr euch hier unter anderem Hüte, Perücken, Schmuck, Taschen und viele weitere Accessoires. In Sachen Kostümen habt ihr die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Stilen aus vergangen Epochen, Filmcharakteren, Uniformen und vielem mehr.

Adresse: Siegburger Straße 25, 40591 Düsseldorf

