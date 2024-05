Düsseldorfer Karneval 2024/25: Das ist das neue Prinzenpaar!

Es steht fest! Am Dienstagabend (7. Mai) sind Andreas Mauska und Evelyn Werner im Jan Wellem-Saal des Düsseldorfer Rathauses von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und CC-Präsident Lothar Hörning als künftiges Prinzenpaar der Landeshauptstadt Düsseldorf vorgestellt worden. Damit stellt die KG Regenbogen e.V. im 25. Jahr ihres Bestehens und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte mit Ihrem Präsidenten den Prinzen im Düsseldorfer Karneval.

Wann wird das Düsseldorfer Prinzenpaar 2024/25 offiziell gekürt?

Am 15. November 2024 werden Prinz Andreas II. und Venetia Evelyn offiziell gekürt. Damit repräsentieren die beiden als Prinzenpaar der Landeshauptstadt den Düsseldorfer Karneval im 200. Jubiläumsjahr seines Bestehens. Und nicht nur deshalb lautet das kommende Sessionsmotto der KG Regebogen: „Regenbogen Jeck Royal: 200 Jahre Karneval“.

Andreas Mauska wurde kurz nach dem Sessionsauftakt 1967 in der Düsseldorfer Klinik an der Flurstraße geboren und kam kurz nach Gründung der KG Regenbogen zum organisierten Karneval. Nach einigen Jahren im Vorstand übernahm Andreas 2011 das Präsidentenamt von seinem Vorgänger. Seit inzwischen 13 Jahren führt er damit nicht nur Deutschlands größten schwul-lesbischen Karnevalsverein, sondern gleichzeitig auch die größte Karnevalsgesellschaft der Landeshauptstadt.

Prinzenpaar 2024/25: Das ist Venetia Evelyn Werner

Als Prinzessin Venetia wird ihm Evelyn Werner als echter Bühnenprofi zur Seite stehen. Die gebürtige Wuppertalerin wurde 1970 in Cronenberg geboren und gab mit sechs Jahren ihr Bühnendebüt. Nach ihrer Ausbildung zur Koloratursopranistin hat Evelyn zahllose Bühnen sowohl im In- als auch im Ausland bespielt. Dabei begeisterte Sie das Publikum sowohl in Opern und Operetten, in Musicals, Konzerten aber auch in Rundfunk und Fernsehen.

Und wie es zu einer künftigen Prinzessin Venetia passt, hat natürlich auch Evelyn bereits im Kindesalter Erfahrung als Funkemariechen gesammelt. Sie ist Mitglied der KG Regenbogen und in der Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Blau-Weiss e.V. 1927.

