Spahn-Doppelgänger aus Düsseldorf trifft das „Original“ in Berlin

Nanu, den Herren kennen wir doch? Im Düsseldorfer Karneval dürften viele Jecken nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich der vermeintliche CDU-Politiker Jens Spahn neben ihnen stand. Die Gesichtszüge, seine Haare, die Brille und der Anzug – alles sah dem ehemaligen Gesundheitsminister zum Verwechseln ähnlich.

Hinter der Kostümierung steht der 25-jährige Düsseldorfer Mirco Budde, der in seinem Freundeskreis schon zuvor mehrfach auf die Ähnlichkeiten angesprochen wurde – und der sich zu Karneval stilecht mit einer Aktentasche voller Geldscheine und der Aufschrift „Masken-Deal“ ins bunte Getümmel stürzte.

>> Geniales Kostüm: Falscher Jens Spahn aus Düsseldorf geht auf TikTok viral <<

Dabei war Budde das Schicksal Hold: TikTok-Userin Josephine Hold erspähte den Doppelgänger in der Bahn – und nahm ein kurzes Video auf, welches binnen weniger Tage mehrere Millionen Klicks absahnte und weite Kreise schlug.

Jens Spahn lädt Doppelgänger nach Berlin ein

Bereits im Rahmen des Videos und kurz nach Karneval sei für Budde klar gewesen, dass es fantastisch wäre, wenn er Jens Spahn einmal persönlich treffen könnte. Dieser Wunsch hat sich nun für den 25-Jährigen erfüllt: Jens Spahn hat ihn eingeladen! An diesem Dienstag, dem 12. März 2024, wurde der Düsseldorfer von Spahn persönlich in seinem Berliner Büro empfangen. Was für ein Service!

Nach Informationen von t-online sei das Treffen äußerst erfolgreich verlaufen – sowohl für Budde, als auch Jens Spahn. Im Büro wurde unter vier Augen über das Kostüm geredet, aber auch über Themen wie Generationengerechtigkeit und Altersvorsorge. „Wir hatten einen sehr informativen Austausch, aber Gesprächsthema Nummer eins war natürlich mein Kostüm“, erzählte Budde. Zudem hätte er versuchen dürfen das Smartphone des Politikers mit seinem Gesicht zu entsperren – leider ohne Erfolg.

>> Karneval in Düsseldorf 2024: Die schönsten Bilder von Altweiber bis Rosenmontag – diese Fotos müsst ihr gesehen haben! <<

Die Ähnlichkeiten zwischen Jens Spahn und Mirco Budde lassen sich dennoch nicht unter den Tisch kehren: Laut eigener Aussage des Politikers sehe ihm selbst sein eigener Bruder nicht so ähnlich. Bereits zu Karneval sei er mehrfach von Kollegen auf das virale Video angesprochen worden.

Last but not least gab es noch ein ganz besonderes Geschenk für Budde: Spahns Buch „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, inklusive Autogramm und Widmung. Und beim anschließenden Rundgang durch das Reichstagsgebäude durfte Budde nochmal kurz davon träumen, wie es wohl wäre, selbst mal in der Rolle von Jens Spahn zu stecken.