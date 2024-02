Es war ein ganz normaler Karnevalssamstag für TikTok-Userin Josephine Lorig, als sie am 10. Februar mit der Rheinbahn in Düsseldorf unterwegs war und auf einige Jecken traf. Doch ein Fahrgast fiel ihr besonders auf: ein vermeintlicher Jens Spahn stand an der Tür und genoss ein Bier aus der Flasche. Als Accessoire trug der junge Mann eine Aktentasche, aus der diverse Geldscheine herausplatzten. Auf der Tasche selbst prangte die Aufschrift „Masken-Deal“. Noch dazu sah der Jeck aus wie Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (43)!

Ist er es oder ist er es nicht? Feiert Jens Spahn als Jens Spahn Düsseldorfer Karneval – und ist noch dazu bodenständig mit dem ÖPNV und Flaschenbier unterwegs?

Prompt nahm die TikTok-Nutzerin den vermeintlichen Jens Spahn auf Video auf, wie er freundlich in ihre Kamera lächelte und lud den Film mit der Caption „Einfach Jens Spahn getroffen“ auf TikTok hoch. Binnen zwei Tagen ging das Video viral, wurde über drei Millionen mal angeklickt und von etlichen verwirrten Nutzern kommentiert.

„Er ist mehr Jens Spahn als Jens Spahn selber“, schreibt etwa eine Nutzerin unter dem Beitrag. Eine andere will wissen: „Ist das der Echte? Ich bin verwirrt.“

Dieser Mann steckt hinter dem Jens-Spahn-Kostüm in Düsseldorf

Haare, Brille, Gesichtszüge und Kleidungsstil: Alles sieht Jens Spahn zum Verwechseln ähnlich. Lediglich die plakative Anspielung auf den Masken-Skandal um Jens Spahn lässt daran zweifeln, dass es sich hier um den echten CDU-Politiker handelt.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, steckt ein 25-jähriger Düsseldorfer namens Mirco Budde hinter dem kreativen Politik-Kostüm.

„Jetzt, wo ich in Düsseldorf wohne, habe ich mich dann aber doch überreden lassen, mal mitzufeiern“, sagt Budde, der eigentlich kein Karnevalist sei, dem „KStA“. Sein Kostüm erklärt er so: „Ich wurde schon so häufig darauf angesprochen, dass ich aussehe, wie Jens Spahn. Also habe ich ein wenig recherchiert und geschaut, wo ich bei der Haarfarbe nachbessern kann und welche Brille er trägt.“

Auch für die richtigen Accessoires hatte der gebürtige Mindener am Samstag gesorgt: „Ich habe dann noch im Online-Shop der CDU ein wenig Schokolade mit dem Parteilogo bestellt, um die verteilen zu können.“

