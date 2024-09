Die fünfte Jahreszeit schaut bereits mit einem breiten Lächeln um die Ecke: Ob Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz oder Partys in der Altstadt – wir verraten euch, was zum Start in die Karnevals-Saison in Düsseldorf los ist und was sich hinter dem Brauchtum verbirgt.

Termine zum Vormerken: Eine Event-Übersicht zum gesamten Karneval in Düsseldorf findet ihr hier!

11.11. in Düsseldorf 2024: Hoppeditz-Erwachen vor dem Rathaus

Beste Stimmung unter den Jecken am 11.11. am Düsseldorfer Marktplatz. Der Hoppeditz (M) steht zusammen mit Oberbürgermeister Stephan Keller (r) vor dem Rathaus. Der Rede des Hoppeditz lauschen unzählige bunt verkleidete Jecken am Düsseldorfer Marktplatz vor dem Rathaus. Die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf zieht vor das Rathaus. Auch im Henkel-Saal auf der Ratinger Straße wird gefeiert: Um 13 Uhr startete der traditionelle Hoppeditz-Ball. Mit dabei sind zahlreiche Kultbands. Darf auf keiner Karnevalsparty fehlen: Ein Besuch vom Nasebands in Düsseldorf! Die Düsseldorfer Karnevalsfigur Hoppeditz erwacht um 11:11 Uhr im Senftöpfchen auf dem Marktplatz am Rathaus aus dem Sommerschlaf. Mit dem "Hoppeditz-Erwachen" beginnt die närrische Zeit in Düsseldorf. Das Motto der Karnevalssession 2022 lautet "Düsseldorf Helau - Wir feiern das Leben". Volle Hütte auf dem Düsseldorfer Marktplatz: Unzählige Jecken warten auf den Hoppeditz und den Start in die neue Session. Auf der Ratinger Straße drängen sich die Karnevalisten am 11.11. vor den Kneipen und Brauhäusern. Dichtes Drängen auf dem Marktplatz in Düsseldorf: Viele Düsseldorfer blicken gespannt auf die Rede des Hoppeditz vor dem Rathaus. Der Hoppeditz ist erwacht! Die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf zieht vor das Rathaus. Karnevalsvereine feiern das "Hoppeditz-Erwachen" vor dem Rathaus. Viele prächtige Kostüme zeigen sich am 11.11.2022 vor dem Düsseldorfer Rathaus. 11.11.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Karnevalsvereine feiern vor dem Rathaus. Mit dem «Hoppeditz-Erwachen» um 11.11 Uhr beginnt die närrische Zeit in Düsseldorf. Das Motto der Karnevalssession 2022 lautet «Düsseldorf Helau - Wir feiern das Leben». Mit dem 11.11. startet die neue Karnevalssession in Düsseldorf. Karneval in Düsseldorf am Marktplatz in der Altstadt. Karnevalisten trinken "Kurze" vor dem Rathaus. Das Motto der Karnevalssession 2022 lautet "Düsseldorf Helau - Wir feiern das Leben". Karneval in Düsseldorf 2023: Bis Aschermittwoch wird gefeiert. "De Zog kütt" (Der Zug kommt) steht auf einem Schild, das Karnevalisten auf dem Marktplatz vor dem Rathaus halten. Oberbürgermeister Stephan Keller spricht zu den Menschen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Michael Laumen (l), Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval e.V., und Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, stehen auf dem Balkon des Rathauses. Die Düsseldorfer Karnevalsfigur Hoppeditz erwacht um 11:11 Uhr im Senftöpfchen auf dem Marktplatz am Rathaus aus dem Sommerschlaf. Karnevalisten feiern auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Ein fantastischer Ausblick für Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller: Die Jecken feiern vor dem Rathaus. Karneval in Düsseldorf. Prost und Helau! Mitglieder eines Karnevalvereins feiern auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Am Burgplatz werden die Jecken vom roten Riesenrad erwartet. In der Düsseldorfer Altstadt sind bereits die ersten Jecken unterwegs. Die Ruhe vor dem Sturm: Düsseldorf bereitet sich auf einen jecken Tag vor. Die Wetteraussichten sind prima.

Der karnevalistische Auftakt vor dem Rathaus mit der „Narrenschelte“ des Hoppeditz ist ein Pflichttermin für jeden Jecken in Düsseldorf. Bevor dieser jedoch geweckt wird, ziehen Karnevalisten um 10.20 Uhr am Rheinufer in Höhe Zollstraße zu einem gemeinsamen Umzug durch die Altstadt. Das Ziel: Der Marktplatz!

Dort angekommen, weckt dann um Punkt 11.11 Uhr traditionell ein Karnevalist den sogenannten Hoppeditz. Danach gilt die Session offiziell für eröffnet. Es folgt eine Rede von Hoppeditz Tom Bauer, bis in den Nachmittag hinein treten auf der Open-Air-Bühne am Rathaus bekannte Bands und Künstler auf. Wie das aussieht, seht ihr hier in unseren Fotos vom Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz in Düsseldorf.

Ab 16.30 Uhr kapert die KG Regenbogen mit Karin und ihrem Team vom Nähkörbchen den Rathausvorplatz und feiert dort den traditionellen Auftakt in die Session. Das abendliche Bühnenprogramm läuft meist von 18.30 bis 22 Uhr.

Apropos KG Regenbogen: Düsseldorfs schwul-lesbischer Karnevalsverein präsentierte bereits das gesamte Programm der anstehenden Prinzen- und Jubiläumssession 2024/2025

Karneval in Düsseldorf 2024: das Programm am 11.11. auf dem Marktplatz

Auf der großen Bühne am Marktplatz in der Altstadt geht es hoch her: Von 11 bis 16 Uhr treten hier Vereine wie KG Regenbogen und die Prinzengarde Rot-Weiss ins Rampenlicht.

Wer die Bühne in diesem Jahr aufmischen wird, steht leider noch nicht fest. Im Vorjahr (2023) waren folgende karnevalistische Kultbands vor Ort:

Hermes und Band (spielten ab 11 Uhr das neue Mottolied „Wat et nit all jöwt“)

Swinging Funfares (ab 12.20 Uhr)

Rhythmussportgruppe (ab 13.20 Uhr)

Alt Schuss (ab 14 Uhr)

Jolly Family

Mia

Heinz Hülshoff

Wimmer Band

Werstener Music Company

So weckt Düsseldorf den Hoppeditz: Das ist das Bühnenprogramm am 11.11. vor dem Rathaus

11.11. in Düsseldorf: So wird das Wetter beim Hoppeditz-Erwachen

Beim Sessionsauftakt feiern viele für gewöhnlich unter freiem Himmel. Doch wie wird das Wetter am 11.11. in Düsseldorf? Die Prognose unseres Meteorologen des Vertrauens reichen wir zeitnah nach!

11.11.2024 in Düsseldorf: Die Kult-Karnevals-Partys in Kneipen und Brauhäusern

Endlich wieder Karneval: Viele Lokale in der Altstadt zelebrieren den 11.11. mit bunter Deko und zahlreichen Kostümen. Das Problem in diesem Jahr: Anstelle wie 2023 an einem Samstag, feiert man diesmal an einem Montag das Erwachen vom Hoppeditz und der Session 2024/25. Wahre Karnevalisten müssen am Dienstag also wohl oder übel einen Tag Urlaub einplanen – oder notfalls verkatert morgens einen Kaffee mehr schlürfen.

Ganz vorne mit dabei sind beispielsweise das Uerige, Kürzer, die Hausbrauerei Zum Schlüssel und die Kasematten. Aber auch im Rest der Stadt ist einiges los, beispielsweise im Frankenheim auf der Wielandstraße, oder in der Hausbrauerei Alter Bahnhof Oberkassel am Belsenplatz.

Wir verraten wo, wann und wie ihr euer Altbier bekommt: Schlösser, Uerige, Füchschen, Schumacher, Schlüssel und Kürzer sind dem Düsseldorfer seine liebsten Bierchen!



Karneval in Düsseldorf: Hier wird der 11.11. gefeiert – alle Veranstaltungen und Partys in der Übersicht

Die wenigsten Bars und Kneipen in Düsseldorf kündigen ihre Feiern am 11.11. explizit über Social Media an – für viele ist es schlicht selbstverständlich geworden, den 11.11. in Düsseldorf zu feiern. Dennoch mahnen wir bei unserer folgenden Auflistung zur Vorsicht, dass vielleicht die ein oder andere Tür am Ende doch zubleiben kann – vor allem bei den Clubs und in einigen Bars.

Düsseldorfer Brauhäuser am 11.11. ab 11.11 Uhr:

Kürzer , Kurze Str. 20, 40213 Düsseldorf

, Kurze Str. 20, 40213 Düsseldorf Füchschen , Ratinger Str. 28, 40213 Düsseldorf

, Ratinger Str. 28, 40213 Düsseldorf Zum Schlüssel , Bolkerstraße 43, 40213 Düsseldorf

, Bolkerstraße 43, 40213 Düsseldorf Schumacher , Oststraße 123, 40210 Düsseldorf

, Oststraße 123, 40210 Düsseldorf Uerige , Berger Str. 1, 40213 Düsseldorf

, Berger Str. 1, 40213 Düsseldorf Hausbrauerei Alter Bahnhof Oberkassel , Belsenplatz 2, 40545 Düsseldorf

, Belsenplatz 2, 40545 Düsseldorf Frankenheim, Wielandstraße 12-14, 40211 Düsseldorf

Düsseldorfer Restaurants und Kneipen am 11.11. ab 11.11 Uhr:

Schwan Restaurant , Mühlenstraße 2, 40213 Düsseldorf

, Mühlenstraße 2, 40213 Düsseldorf Kasematten , Untere Rheinwerft / Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

, Untere Rheinwerft / Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf Knoten , Kurze Str. 1A, 40213 Düsseldorf

, Kurze Str. 1A, 40213 Düsseldorf K Restaurant , Wilhelm-Tell-Straße 1a, 40219 Düsseldorf

, Wilhelm-Tell-Straße 1a, 40219 Düsseldorf Ohme Jupp, Ratinger Str. 19, 40213 Düsseldorf

Düsseldorfer Bars und Clubs am 11.11.:

Naseband’s , Mühlenstraße 14, 40213 Düsseldorf

, Mühlenstraße 14, 40213 Düsseldorf Retematäng , Ratinger Str. 43, 40213 Düsseldorf

, Ratinger Str. 43, 40213 Düsseldorf Schickimicki , Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

, Neustraße 51, 40213 Düsseldorf Kuhstall , Bolkerstraße 35, 40213 Düsseldorf

, Bolkerstraße 35, 40213 Düsseldorf Engel , Bolkerstraße 33, 40213 Düsseldorf

, Bolkerstraße 33, 40213 Düsseldorf Rosenrot , Ratinger Str. 24, 40213 Düsseldorf

, Ratinger Str. 24, 40213 Düsseldorf zakk , Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf Les Halles , Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf Elephant Bar , Kurze Str. 3, 40213 Düsseldorf

, Kurze Str. 3, 40213 Düsseldorf Sir Walter , Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

, Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf Boston Bar , Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf

, Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf Fett Weinbar , Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf

, Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf Mezcaleria Rojo , Hunsrückenstraße 16-18, 40213 Düsseldorf

, Hunsrückenstraße 16-18, 40213 Düsseldorf Oh Baby Anna , Andreasstraße 11, 40213 Düsseldorf

, Andreasstraße 11, 40213 Düsseldorf Sub , Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf Hausbar , Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf Papagayo , Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf Silq , Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf The Eight Club, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

11.11.2024 in Düsseldorf: Große KG feiert Sessions-Eröffnung im Naseband’s

Bereits um 10.11 Uhr geht es im Naseband’s an der Mühlenstraße mit einem Biwak zum Hoppeditz-Erwachen los. Das Lokal ist gleichzeitig auch das Hauptquartier der „Große KG 1890“.

Ab 10.11 Uhr: Naseband’s, Mühlenstraße 14, 40213 Düsseldorf

Kult-Treffpunkt am 11.11. in der Düsseldorfer Altstadt: das Uerige

Das Uerige bleibt Dreh- und Ankelpunkt im Düsseldorfer Karneval in der Altstadt: Ob drinnen, oder draußen, hier geht es am 11.11. den ganzen Tag über rund. Wer mit dem lecker Dröppke und zahlreichen Narren in den Abend hinein feiern will, ist hier genau richtig.

ab 11.11 Uhr: Uerige, Berger Str. 1, 40213 Düsseldorf

So wird der 11.11.2024 im Füchschen Düsseldorf gefeiert

Mit dem weiterhin geschlossenen Schlösser Quartier gegenüber könnte es auch 2024 im Füchschen wieder besonders voll werden. Denn eines ist sicher: Karneval und Füchschen ist wie Alt und Bier, oder Helau und Düsseldorf – das passt wie Arsch auf Eimer und Prinzen auf Rolle. Auf jeden Fall ein guter Treffpunkt am 11.11. (die Türen sind übrigens schon ab 9 Uhr geöffnet)!

ab 11.11 Uhr: Füchschen, Ratinger Str. 28, 40213 Düsseldorf

Karnevalseröffnung an den Kasematten am Rheinufer

Wer beim Feiern gerne auf Vater Rhein blicken will, der ist an den Kasematten goldrichtig: Der Klassiker auf der Rheinpromenade bietet euch auch am 11.11. einen Ort zum Feiern und Genießen an. Insgesamt gliedern sich die Kasematten in fünf feste Bestandteile: die Cocktailbar 112, den Gosch Fischkutter, das Frankenheim Bistro, die Brauerei Zum Schlüssel und das Café Bató.

ab 11.11 Uhr: Kasematten, Untere Rheinwerft / Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

11.11. in Düsseldorf: Saubande Förderkreis Gerresheimer Vedelszoch

In Gerresheim ticken die Karnevalsuhren etwas anders: Traditionell erwacht der Hoppeditz hier um 17.11 Uhr vor dem Rathaus. Carsten Bolenz als Hoppeditz wird wie gewohnt spitzzüngig die Politik aufs Korn nehmen. Eingerahmt wird das Highlight der Veranstaltung vom Aufmarsch der Gerresheimer Bürgerwehr und einigen Live-Acts. Für Stimmung ist also gesorgt. Für das leibliche Wohl sorgen Füchschen Alt und belegte Brötchen.

Nach dem Auftakt geht es dann in den Bürgersaal. Der Eintritt ist kostenlos.

Düsseldorf feiert 200 Jahre Karneval: Wie lautet das Motto für die Karnevalssession 2024/25?

Jede Session braucht ein eigenes Motto – und das passt in diesem Jahr zum Anlass! Schließlich wollen 200 Jahre Karneval in Düsseldorf nicht nur vernünftig gefeiert, sondern auch nach außen kommuniziert werden. Dementsprechend lautet das neue Motto:

„200 Johr – Hütt on wie et wor“

Das Sessionsmotto wurde aus 478 Einsendungen ausgewählt. Der Vorschlag von Erika Timmermann aus Düsseldorf setzte sich schließlich durch. Das vergangene Sessionsmotto war „Wat et nit all jöwt …“, welches übersetzt soviel bedeutet wie: „Was es nicht alles gibt“

Wer ist das Düsseldorfer Prinzenpaar 2024/25?

Seit Mai 2024 ist es offiziell: Andreas Mauska und Evelyn Werner sind das neue Prinzenpaar der Session 2024/25. Beide sind im Karneval beziehungsweise in der Musikszene sehr erfolgreich: der künftige Prinz Andreas II. als Präsident der KG Regenbogen und die designierte Venetia Evelyn als diplomierte Koloratursophranistin mit vielen Engagements im In- und Ausland, im Fernsehen und auf Kreuzfahrtschiffen.

In der vorigen Session wurde Düsseldorf vom Prinzenpaar Prinz Uwe (Uwe Willer) und Venetia Melanie (Melanie Willer) regiert. Das Paar ist sowohl aus dem Verein KG Regenbogen als auch aus der Prinzengarde Blau Weiß 1927 bekannt.

11.11. in Düsseldorf: Gibt es Straßensperrungen in der Innenstadt?

Nach aktuellem Stand soll es am 11.11. keine Straßensperrungen geben.

Was ist zu den Sicherheitsmaßnahmen für den 11.11. bekannt?

Wie jedes Jahr wird das Ordnungsamt mit einem entsprechenden Mitarbeiteraufgebot vor Ort sein.

Was kostet das Altbier am 11.11. in den Kneipen?

Die Altbier-Preise sind zuletzt immer wieder gestiegen. Doch was kosten das Bier jetzt genau zum Start in die neue Karnevals-Saison? Hier der Überblick.

Was ist „Hoppeditz“ und woher kommt der Name?

Der Hoppeditz ist eine fiktive Narrenfigur des Düsseldorfer Karnevals. Er wird alljährlich mit dem Beginn der Karnevalssession am 11.11. um 11.11 Uhr zum Leben erweckt. Aus einem XXL-Senftopf hält der Hoppeditz vor dem Rathaus seine „Eröffnungsrede“ und erklärt die Session für offiziell begonnen, sobald die Rede vom Oberbürgermeister vom Rathausbalkon aus erwidert wird. Ist das ganze Karnevalstreiben am Aschermittwoch vorbei, wird der Ditz im Garten des Düsseldorfer Stadtmuseums symbolisch begraben. Zum Zeichen ihrer Trauer tragen die Jecken dabei schwarze Kleidung.

Über die Bedeutung lässt sich streiten, denn das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) schreibt auf seiner Website, dass sich der Name genau genommen auf „Hippedotz“ zurückführen lässt. „Hippe“ ist rheinisch für „Ziege“ und „Dotz“ bedeutet soviel wie „Murmel“. Da viele die deutsch-rheinische Übersetzung „Ziegenmurmel“ aber nicht zufriedenstellt, ist folgende Erklärung wahrscheinlicher: Hoppe für „Hüpfen“ und Ditz für „Kind“ ergibt „Hüpfkind“ – klingt schon passender zum aufgeweckten Hoppeditz.