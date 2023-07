So stimmungsvoll war die Eröffnung der Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf

Endlich ist es wieder soweit: Am Freitag, den 14. Juli, fiel der Startschuss für die diesjährige Rheinkirmes. Zehn Tage lang werden über 300 Schausteller die Besucher mit rasanten Fahrgeschäften, zahlreichen Essenbuden und vielen weiteren Attraktionen auf den Festplatz in Düsseldorf-Oberkassel locken.

Tonight News war am Eröffnungsnachmittag vor Ort und hat sich in das Getümmel gewagt. Hier erfahrt ihr, wie die Stimmung der ersten Kirmesstunden war.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: In Scharen zu den Oberkassler Festwiesen

Da es rund um die Oberkassler Festwiesen, wo die Rheinkirmes stattfindet, keine offiziellen Parkplätze gibt, wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Und dieser Vorschlag wurde am ersten Tag sogleich von den meisten Besuchern umgesetzt. Zu Dutzenden und Aberdutzenden quetschten sich Kirmes-Enthusiasten in die Rheinbahn-Waggons in Richtung Oberkassel.

Bei den Festwiesen angekommen, hieß es aufatmen: Auf dem rund 165.000 Quadratmeter großen Gelände verlief sich der große Andrang, sodass in Ruhe über das Areal geschlendert werden konnte.

Fahrgeschäfte und Essbuden in Hülle und Fülle auf der Rheinkirmes 2023

Bereits kurz nach dem Eingang hatten Besucher die Qual der Wahl: Wer sich einen Überblick über die Rheinkirmes verschaffen wollte, konnte mit dem Bayerntower, dem höchsten Maibaum der Welt, 90 Meter in die Höhe fahren. Direkt daneben erwartete Mutige in der Geisterbahn Grusel und Horror.

Kinderaugen zum Leuchten brachte hingegen die Wildwasserbahn, die bereits in der ersten Stunde gut besucht war. Das war vermutlich aber auch den Temperaturen geschuldet. Am Eröffnungsnachmittag herrschten satte 28 Grad in Düsseldorf. Kein Wunder, dass sich vor den Buden der Eisverkäufer lange Schlangen bildeten.

Besucherin geht jedes Jahr auf die Rheinkirmes in Düsseldorf

Die Stimmung unter den Kirmesgängern war trotz der Hitze grandios: Kinder freuten sich beim Entenangeln über gewonnene Preise, Jugendliche suchten den nächsten Adrenalinkick in einem der rasanten Fahrgeschäfte, während Paare Hand in Hand über die Kirmes gingen.

Für viele Menschen aus Düsseldorf und der Umgebung stellt die Rheinkirmes ein großes Highlight dar. „Ich komme jedes Jahr hierher“, erzählte Melina. Die 15-Jährige hat es sich daher nicht entgehen lassen, die Kirmes sofort am Freitagnachmittag zu besuchen. Worauf sie sich am meisten gefreut hat? „Auf den Breakdancer“, antwortete die Schülerin. Daneben gefalle ihr auch die Musik und die bunten Lichter der Kirmesattraktionen.

Das macht die Rheinkirmes in Düsseldorf so besonders

Weiter ging es für in Richtung Alpenwelt, einem gigantischen Partyzelt mit Bierbänken und einer Bühne. Obwohl die Eröffnung zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Stunden her war, saßen hier bereits einige Menschen und wuppten mit einem Bier in der Hand zu ulkigen Schlager-Melodien.

„Wir freuen und jedes Mal darauf [auf die Rheinkirmes] und sind sehr gerne hier“, erzählte Schausteller Philipp, während er an seinem Essensstand die nächste Portion Pasta zubereitete. Obwohl der 24-Jährige mit der Bude bereits auf Rummelplätzen in Skandinavien, Russland und Irland stand, gehöre die Rheinkirmes zu seinen Favoriten. Besonders der Ausblick vom Wohnwagen auf den Rhein mache die Düsseldorfer Kirmes zu etwas besonderem.

Ähnlich sah das auch die 22-jährige Melina aus Wanne-Eickel. Als diesjährige Kirmeskönigin Nordrhein-Westfalens war sie bereits auf vielen Rummelplätzen im ganzen Bundesland unterwegs. An der Rheinkirmes gefalle ihr ebenfalls die grandiose Aussicht auf den Rhein. Darüber hinaus sage ihr auch die schöne Festwiese sowie Tatsache, dass die Kirmes sehr groß und weitläufig ist, zu. „Privat bin ich auch immer hier“, so die gelernte Automobilkauffrau.

Offizielle Eröffnung der Rheinkirmes 2023 durch den Oberbürgermeister Düsseldorfs

Kurz vor 17 Uhr wurde es auf einmal laut auf der Rheinkirmes. Begleitet von Blasmusik zogen Schützen von zahlreichen NRW-Schausteller-Vereinen über den Festplatz und machten Halt im Festzelt.

Pünktlich zur vollen Stunde kam es dort zu hohem Besuch: Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller erschien und begab sich auf die Bühne. Ohne viele Worte zu verlieren, kam er unter Blitzlicht und Kameraaufnahmen zum Fassanschlag. Nach Düsseldorfer Tradition wurde hier selbstverständlich ein Altbier-Fass angeschlagen. Damit war die Rheinkirmes 2023 auch offiziell eröffnet.

